Афинадаги супердрама: “Реал” 92-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 2-ўринга кўтарилди

·11·Спорт
Афинадаги супердрама: “Реал” 92-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 2-ўринга кўтарилди

Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Афинада кечган АЕК ва «Реал Мадрид» ўртасидаги тўқнашув ҳақиқий триллерга айланди. Греция клуби майдонида икки бор ҳисобда ортда қолган мадридликлар ўзларига хос характер ва шиддат намойиш этиб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда киритилган гол эвазига 2:3 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштиришди.

Мазкур муҳим ғалаба «Қироллик клуби»нинг мусобақа жадвалидаги пешқадамлик позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлади.

Голлар ва кескин бурилишлар: 90+2-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба

Учрашув мезбонларнинг фаоллиги ва кутилмаган зарбалари билан бошланди:

  • Коитадан тезкор гол ва Беллингҳэмнинг жавоби: Баҳснинг 12-дақиқасидаёқ Абубакари Коита ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Аммо 32-дақиқада Жуд Беллингҳэм мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди — 1:1;

  • 75-дақиқа: Пилонинг кутилмаган зарбаси: Иккинчи бўлимнинг кульминацион палласида Франц Пило грекларнинг иккинчи голини уриб, Мадрид грандини яна оғир аҳволга солиб қўйди (2:1);

  • Мбаппенинг муҳим голи ва Вальверденинг камбэки: Мадридликлар бунга дарҳол реакция кўрсатди — 78-дақиқада Килиан Мбаппе ҳисобни яна тенглаштирди (2:2). Ўйин дуранг билан якунланиши кутилаётган бир пайтда, 90+2-дақиқада захирадан тушган Федерико Вальверде ўзининг аниқ зарбаси билан «Реал»га қимматли уч очкони тақдим этди — 2:3.

Ўйин баёни ва таркиблар:

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;

  • Ҳисоб: АЕК (Греция) — «Реал Мадрид» (Испания) — 2:3;

  • Голлар: Коита (12), Пило (75) — Беллингҳэм (32), Мбаппе (78), Вальверде (90+2);

  • «Реал Мадрид» таркиби: Куртуа, Думфрис, Милитао, Рюдигер, Кукурелья (Диас, 82), Бернарду Силва (Эндрик, 67), Камавинга, Винисиус (Каррерас, 82), Диоманде (Вальверде, 67), Беллингҳэм (Эспи, 86), Мбаппе.

Турнир жадвалидаги вазият

Афинадаги мураккаб ва асабий кечган ўйиндаги ғалабадан сўнг «Реал Мадрид» ўз ҳисобидаги очколарини 12 тага етказиб, умумий жадвалда 2-ўринга кўтарилди ва плей-оффнинг юқори поғоналари учун курашда катта устунликка эга бўлди.

Муносиб қаршилик кўрсатган АЕК жамоаси эса 3 очко билан 30-поғонада қолиб кетди.

Европа Чемпионлар лигасиРеал МадридАЕК АфинаЖуд Беллингҳэм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?Кеча 16:06АЕК Афина — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнАЕК Афина — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнКеча 21:33“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда1 ноябр 22:27Манчестер Сити — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:55Жуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилдиЖуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилди25 сентябр 20:15Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнШахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози