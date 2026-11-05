Афинадаги супердрама: “Реал” 92-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 2-ўринга кўтарилди
Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Афинада кечган АЕК ва «Реал Мадрид» ўртасидаги тўқнашув ҳақиқий триллерга айланди. Греция клуби майдонида икки бор ҳисобда ортда қолган мадридликлар ўзларига хос характер ва шиддат намойиш этиб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда киритилган гол эвазига 2:3 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштиришди.
Мазкур муҳим ғалаба «Қироллик клуби»нинг мусобақа жадвалидаги пешқадамлик позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлади.
Голлар ва кескин бурилишлар: 90+2-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба
Учрашув мезбонларнинг фаоллиги ва кутилмаган зарбалари билан бошланди:
Коитадан тезкор гол ва Беллингҳэмнинг жавоби: Баҳснинг 12-дақиқасидаёқ Абубакари Коита ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Аммо 32-дақиқада Жуд Беллингҳэм мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди — 1:1;
75-дақиқа: Пилонинг кутилмаган зарбаси: Иккинчи бўлимнинг кульминацион палласида Франц Пило грекларнинг иккинчи голини уриб, Мадрид грандини яна оғир аҳволга солиб қўйди (2:1);
Мбаппенинг муҳим голи ва Вальверденинг камбэки: Мадридликлар бунга дарҳол реакция кўрсатди — 78-дақиқада Килиан Мбаппе ҳисобни яна тенглаштирди (2:2). Ўйин дуранг билан якунланиши кутилаётган бир пайтда, 90+2-дақиқада захирадан тушган Федерико Вальверде ўзининг аниқ зарбаси билан «Реал»га қимматли уч очкони тақдим этди — 2:3.
Ўйин баёни ва таркиблар:
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;
Ҳисоб: АЕК (Греция) — «Реал Мадрид» (Испания) — 2:3;
Голлар: Коита (12), Пило (75) — Беллингҳэм (32), Мбаппе (78), Вальверде (90+2);
«Реал Мадрид» таркиби: Куртуа, Думфрис, Милитао, Рюдигер, Кукурелья (Диас, 82), Бернарду Силва (Эндрик, 67), Камавинга, Винисиус (Каррерас, 82), Диоманде (Вальверде, 67), Беллингҳэм (Эспи, 86), Мбаппе.
Турнир жадвалидаги вазият
Афинадаги мураккаб ва асабий кечган ўйиндаги ғалабадан сўнг «Реал Мадрид» ўз ҳисобидаги очколарини 12 тага етказиб, умумий жадвалда 2-ўринга кўтарилди ва плей-оффнинг юқори поғоналари учун курашда катта устунликка эга бўлди.
Муносиб қаршилик кўрсатган АЕК жамоаси эса 3 очко билан 30-поғонада қолиб кетди.
Изоҳлар 0
…