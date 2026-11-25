Манчестер Сити — Наполи: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Манчестер Сити — Наполи учрашуви 25 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 27. Нунес М., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Ж., 33. О'Рейли Н., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 10. Шерки Р., 17. Фернандес Э., 37. Аллан Элиас, 9. Холанд Э. (капитан).
Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 3. Диаш Р., 11. Доку Ж., 47. Фоден Ф., 45. Хусанов А., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 56. Макаду Р., 7. Ндиайе И., 28. Рульи Ж., 75. Самба Ф., 22. Витор Рейс.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
Наполи бошланғич таркиби: 32. Милинкович-Савич В., 37. Спинаццола Л., 31. Бёкема С., 13. Ррахмани А., 17. Оливера М., 21. Политано М. (капитан), 11. Де Брюйне К., 6. Гилмор Б., 8. Мактоминей С., 70. Ланг Н., 19. Хёйлунн Р.
Наполи захирадагилари: 99. Ангисса Ф., 38. Чиуммариелло А., 14. Контини Н., 7. Давид Нерес, 23. Жоване, 20. Лукка Л., 41. Спинелли Д.
Наполи бош мураббийи: Аллегри М.
- 81Бурчак зарбасидан сўнг тўп Йошко Гвардиолга (Манчестер Сити) келиб тушди, у зарба беришга уринди. Бугун омад ундан юз ўгирди, тўп ўнг устунга тегиб қайтди.
- 81Раян Шерки (Манчестер Сити) бурчак зарбасидан жарима майдончаси ичига сифатли тўп узатишга уриниб кўрадиган кўринади.
- 80Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) тўпни дарвоза томон йўллади, аммо ҳимоячилардан бири тўпни моҳирона тўсиб қолгани сабабли у мўлжалга етмади. Бурчак зарбаси. Манчестер Ситида имконият бўлади.
- 78Жереми Доку (Манчестер Сити) тўпни узатишга уринди, аммо у тўсиб қолинди.
- 78Раян Шерки (Манчестер Сити) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига узатиш ўрнига, яқинроқдаги шеригига қисқа пас билан оширди.
- 78Жереми Доку (Манчестер Сити) олдинга қараб узатма берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди. Ҳакам Манчестер Сити фойдасига бурчак зарбасини белгилади.
- 761-2Гол! Ноа Ланг (Наполи) жарима майдони ичидан тўпга биринчи уринишдаёқ зарба берди ва дарвозабонни доғда қолдириб, тўпни дарвозанинг марказига жойлаб қўйди. 1:2.
- 75Массимилиано Аллегри захира ўйинчисини майдонга туширишга тайёрланмоқда. Кевин Де Брюйне ўрнига Франк Ангисса (Наполи) майдонга тушди.
- 75Массимилиано Аллегри ўзгариш қилишга қарор қилди. Жоване (Наполи) Расмус Хойлунднинг ўрнига майдонга тушди.
- 74Раян Шерки (Манчестер Сити) тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза томон пастлаб борувчи зарба йўллади, аммо унинг кучи Ванья Милинкович-Савични безовта қилиш учун етарли бўлмади.
- 73Жереми Доку (Манчестер Сити) рақиб ўйинчисини алдаб ўтмоқчи бўлди, аммо тўп узоқлаштирилди.
- 72Матеус Нунес (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза томон хавфли зарба йўллади, аммо ҳимоячилардан бири йўлни тўсиб қолгани учун нишонлашга ҳали эрта. Дарвозабон бу зарбани қайтара олармиди, айтиш қийин.
- 71Жереми Доку (Манчестер Сити) яхши имкониятдан фойдалана олмади, унинг жарима майдончасига оширган тўпини ҳимоячилар тўсиб қўйишди.
- 69Матеус Нунес (Манчестер Сити) яхши узатмани қабул қилиб олгач, узоқ масофадан ўз омадини синаб кўрди. У тўпга ноаниқ зарба берди ва уни трибуналар томон учириб юборди.
- 671-1Гол! Жереми Доку жарима майдончаси ичида Айюб Буаддига (Манчестер Сити) ажойиб пас узатди. Бу унга дарвоза тўсини остига аниқ зарба йўллаш имконини берди. 1:1.
- 67Раян Шерки (Манчестер Сити) тўпни жарима майдончасига узатиш ўрнига бурчак зарбасини қисқа масофага ўйнади.
- 66Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб борди. У дарвозанинг чап томонига пастдан зарба йўллади, аммо Ваня Милинкович-Савич ажойиб сакраш билан тўпни қайтарди.
- 65Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо рақиб ҳимоячилари хавфни бартараф этиш учун тўпни узоқлаштиришди.
- 63Ўзгариш. Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) Энцо Фернандеснинг ўрнига майдонга тушди.
- 62Наполи майдон марказида жуда яхши назорат ва аниқ паслар билан ўйин кўрсатмоқда.
- 60Матеус Нунес (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо у тўғри Ваня Милинкович-Савичнинг қўлига бориб тушди ва дарвозабон тўпни эгаллаб олди.
- 59Нико О'Рейли (Манчестер Сити) қўполлик ишлатди ва Иштван Ковач қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди.
- 57Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни узоқлаштирди.
- 550-1Гол! Билли Гилмор Расмус Хёйлундга (Наполи) тўпни узатиб берди ва у жарима майдончаси ичидан пастлаб борган зарба билан дарвозани ишғол қилди. Ҳисоб 0:1.
- 55Энцо Мареска ўзгариш амалга оширишга қарор қилди. Аллан Элиас ўрнига Жереми Доку (Манчестер Сити) майдонга тушади.
- 55Ноа Ланг (Наполи) охирги ҳимоячи ортига қочиб ўтди, аммо у ўйиндан ташқари ҳолатда қолди.
- 52Белгиланган стандарт вазиятдан Энцо Фернандес (Манчестер Сити) томонидан жарима майдончасига узатилган тўпни ҳимоячилардан бири осонлик билан бартараф этди.
- 52Ўйин тўхтатилди. Сэм Бьюкема (Наполи) тўп учун курашда қоидани бузди. У ўз хатосини яхши англагани учун ҳеч қандай эътироз ёки имо-ишоралар қилаётгани йўқ. Манчестер Сити фойдасига жарима зарбаси белгиланди.
- 51Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) томонидан амалга оширилган узатма жарима майдончасига етиб бормади, ҳимоячилар тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборишди.
- 50Манчестер Сити томонидан тезкорлик билан амалга оширилган бурчак зарбаси.
- 50Манчестер Сити ҳимоячилари Раян Шеркининг (Манчестер Сити) зарбасини қайтаришда қийналишди. У иккиланмай, жамоадошидан узатма қабул қилиб олгач, жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва ён ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатди. Манчестер Сити фойдасига бурчак зарбаси.
- 49Скотт Мактоминей (Наполи) қўпол ўйнади ва ҳакам фол қайд этди. Манчестер Сити жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.
- 48Ноа Ланг (Наполи) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни майдондан чиқариб юборди.
- 47Леонардо Спинаццола (Наполи) томонидан қўпол ўйин. Ҳакам ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
- 47Қўпол ҳаракат! Аллан Элиас (Манчестер Сити) рақибини йиқитгани учун жазоланди ва Иштван Ковач ҳуштагини чалди.
- 46Иккинчи бўлим бошланиши учун ҳамма нарса тайёр.
- 45+1Иштван Ковач ҳуштак чалиб, биринчи бўлимни якунлади.
- 45Ноа Ланг (Наполи) ўзи учун бўш ҳудуд яратди ва узоқ масофадан дарвозани нишонга олди. Тўп дарвозабонга ҳеч қандай хавф туғдирмади ва трибуналарга қараб учиб кетди.
- 44Сэм Бьюкема (Наполи) ўз қўриқчисидан қочиб кетди ва бурчак зарбасидан узатилган тўпга етиб келди, аммо унинг ўнг устун томон йўллаган ажойиб бош зарбасини дарвозабон сакраб, моҳирона қайтарди.
- 44Маттео Политано (Наполи) тўпни бурчак байроқчаси томон олиб борди ва уни жарима майдончаси ичига узатди.
- 43Ноа Ланг (Наполи) тўпни жамоадошига етказишга уринди, аммо ҳимоячи уни моҳирлик билан тўсиб қолди. Наполи рақибни бурчак зарбаси беришга мажбур қилди.
- 41Энцо Фернандес (Манчестер Сити) хавфли ўйин намойиш этди. Иштван Ковач ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
- 40Маттео Политано (Наполи) жарима майдончасига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимояси тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборишга муваффақ бўлди.
- 40Ваня Милинкович-Савич ажойиб сейв намойиш этди! Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) жарима майдончасига узатилган аниқ тўпни боши билан дарвозага йўллашга уринди. У тўпни дарвозанинг юқори бурчагига йўналтирди, аммо дарвозабон бу зарбани қайтарди.
- 39Ҳакам ўйинни тўхтатди, чунки ён чизиқ ҳаками Скотт Мактоминей (Наполи) ўйиндан ташқари ҳолатда қолганини қайд этди.
- 38Энцо Фернандес (Манчестер Сити) рақибига нисбатан ўта қўполлик ишлатганига қарамай, ҳакам томонидан ҳеч қандай жазосиз қолдирилди.
- 37Матиас Оливера (Наполи) тўп учун курашда жуда қўпол ҳаракат қилди ва Иштван Ковач ўйинни тўхтатиб, жарима зарбаси белгилади.
- 36Айюб Буадди (Манчестер Сити) томонидан ҳимоя ортига узатилган навбатдаги тўп қайтарилди ва хавфли ҳудуддан узоқлаштирилди.
- 35Энцо Фернандес (Манчестер Сити) бурчак зарбасини амалга ошириш учун яқинлашди, аммо тўп ҳимоячилар орасига бориб тушди.
- 35Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичига хавфли узатма амалга ошириб, шерикларидан бирини боши билан зарба беришга чиқармоқчи бўлди, аммо ҳимоячи ҳужумчилардан баландроқ сакраб, хавфни бартараф этди. Манчестер Сити бурчак зарбасини амалга оширади.
- 34Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, аммо унинг уриниши ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди.
- 32Маттео Политано (Наполи) жарима майдончаси ичига пастдан узатма бермоқчи бўлди, аммо тўп тўсиб қолинди ва узоқлаштирилди.
- 30Кевин Де Брюйне (Наполи) қўполлик ишлатди ва Иштван Ковач ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
- 30Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) томонидан жарима майдончасига узатилган тўп жамоаси учун голли вазият яратиши учун янада аниқроқ бўлиши керак эди.
- 29Ваня Милинкович-Савич ҳушёр ва у Жошко Гвардиол (Манчестер Сити) томонидан узатилган узун пасни яхши кўриб турибди. Осойишта сейв!
- 27Расмус Хойлунд (Наполи) жарима майдончаси ичида тўпни жуда чиройли қабул қилиб олди ва дарвозага зарба беришга қарор қилди. Тўп дарвоза томон борди, аммо Жанлуижи Доннарумма учун уни ушлаб олиш қийинчилик туғдирмади.
- 26Иштван Ковач ҳуштагини чалди. Айюб Буадди (Манчестер Сити) хавфли ўйин сабабли қоидани бузди.
- 25Манчестер Сити бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, Ваня Милинкович-Савич (Наполи) сакраб тўпни эгаллаб олди.
- 24Аллан Элиас (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни тўсиб қолишди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Манчестер Сити рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
- 22Жарима зарбасини Энцо Фернандес (Манчестер Сити) ижро этди, аммо тўпни ҳимоячилар узоқлаштиришди.
- 21Иштван Ковач ҳуштагини чалди, чунки Ноа Ланг (Наполи) тўп ўрнига рақибнинг оёғига зарба берди. Манчестер Сити жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бу тўғридан-тўғри дарвозага зарба бериш учун жуда қулай вазият.
- 19Аллан Элиас (Манчестер Сити) жарима майдончаси ташқарисида қайтган тўпга эга чиқди, аммо унинг зарбаси ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қолинди.
- 19Раян Шерки (Манчестер Сити) тўпни жарима майдончасига узатиш ўрнига, бурчак зарбасини қисқа масофага амалга оширишга қарор қилди.
- 19Раян Шерки (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичидан зарба берди, аммо ҳимоячилар ўз вақтида тўпга тўсқинлик қилишди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчилари Манчестер Сити фойдасига бурчак зарбаси белгиланганини ишора қилишмоқда.
- 19Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) олдинга қараб узатма берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди.
- 17Тўпга эгалик қилиш нисбати 63:37 кўринишида.
- 14Наполи футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар орқали узатмалар беришмоқда. Улар ҳимоя чизиғида бўшлиқлар пайдо бўлишини кутишмоқда.
- 12Маттео Политано (Наполи) яккахон юриш қилди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
- 10Нико О'Рейли (Манчестер Сити) ажойиб имкониятни бой берди! У узатма учун сакради ва жарима майдончаси яқинидан ноаниқ бош билан зарба берди. Тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб учиб кетди!
- 8Бурчак зарбасидан кейин ҳеч қандай хавфли вазият юзага келмади, чунки Кевин Де Брюйне (Наполи) тўпни майдон ташқарисига чиқариб юборди. Тўп майдон чизиғидан ташқарида ва Манчестер Сити дарвозасидан дарвоза зарбаси амалга оширилади.
- 8Скотт Мактоминей (Наполи) жарима майдончаси ичидан зарба берди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтаришди. Ён ҳакам тўғри қарор қабул қилди ва Наполи бурчак зарбасини амалга оширади.
- 7Қандай имконият! Скотт Мактоминей (Наполи) белгиланган стандарт вазиятдан сўнг тўпни эгаллаб олди ва дарвоза майдони ичидан аниқ зарба йўллади, аммо тўп ўнг устун ёнидан салгина ўтиб кетди!
- 6Иштван Ковач Эллиот Андерсоннинг (Манчестер Сити) қўпол ўйинига бефарқ қараб тура олмади ва ҳуштагини чалди. Наполи фойдасига жарима зарбаси белгиланди, аммо бу вазиятдан дарвозага тўғридан-тўғри зарба бериш имкони йўқ.
- 6Энцо Фернандес (Манчестер Сити) яхши узатмани қабул қилиб олди ва ўрта масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп ҳимоячига тегиб қайтди.
- 6Энцо Фернандес (Манчестер Сити) бурчак зарбасини тезлик билан қисқа пас орқали амалга оширди.
- 5Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) жарима майдони ташқарисидан шеригига пас беришга уринди, аммо рақиб ҳимояси тезкорлик билан ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этди. Ҳакам ҳуштагини чалди, Манчестер Сити бурчак зарбасини амалга оширади.
- 5Нико О'Рейли (Манчестер Сити) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, рақиб ҳимоячиси ҳушёрлик кўрсатди ва тўпни майдондан узоқлаштириб, хавфни бартараф этди.
- 4Манчестер Сити янги ҳужум имкониятларини яратиш учун чиройли паслар сериясини амалга оширмоқда.
- 2Скотт Мактоминей (Наполи) рақибига нисбатан қўпол ўйнагани учун қоидабузарлик содир этди.
- 2Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) оддий узатмани қабул қилиб олди ва узоқ масофадан зарба беришга қарор қилди. Тўп пастки чап бурчак томон йўналтирилди, аммо Ваня Милинкович-Савич вазиятни яхши ўқиди ва бемалол сейв амалга оширди.
- 1Биринчи бўлим эндигина бошланди.
- 03:05Манчестер Сити ўйинни бошлаб беради.
- 03:05Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Иштван Ковач бўлади.
- 03:05Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
- 03:05Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли дақиқаларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…