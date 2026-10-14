Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн

·55·Спорт
Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Шахтёр ДонецкАЕК Афина учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Шахтёр Донецк бошланғич таркиби: 31. Ризник Д., 17. Тобиас В., 5. Бондар В., 22. Матвиенко М. (капитан), 13. Педро Энрике, 6. Марлон Гомес, 30. Алиссон, 10. Педриньо, 27. Очеретко О., 11. Невертон, 9. Кауа Элиас.

Шахтёр Донецк захирадагилари: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэль Карвальо, 14. Исаке Силва, 20. Караваев О., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 77. Мендоза Г., 29. Назарина Е., 2. Траоре Л., 24. Цуканов В.

Шахтёр Донецк бош мураббийи: Туран А.

АЕК Афина бошланғич таркиби: 91. Бриньоли А., 12. Рота Л., 2. Мукуди Х. (капитан), 44. Релвас Ф., 3. Пило С., 14. Маер Л., 27. Виталис М., 18. Марин Р., 11. Койта А., 90. Зини, 9. Йович Л.

АЕК Афина захирадагилари: 16. Арриага К., 41. Баламотис М., 8. Гачинович М., 23. Жоау Мариу, 6. Кайринен К., 22. Ликояннис К., 20. Манталос П., 19. Варга Б., 21. Вида Д., 10. Зубков О.

АЕК Афина бош мураббийи: Николич М.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
12
Тўп қайтгач, Ньюертон (Шахтёр) учун қулай вазият юзага келди, аммо унинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Жуда ноаниқ зарба!
12
Педриньо (Шахтёр) жарима зарбасидан хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири хавфни бартараф этишда аъло даражада ҳаракат қилди.
11
Милан Виталис (АЕК) томонидан қўпол хато содир этилди ва Крис Кавана ҳуштагини чалди.
10
Шахтёр Донецк бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячиларнинг ишончли ҳаракати туфайли гол уриш имконияти йўққа чиқди.
9
Алиссон (Шахтёр) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Альберто Бриньоли тўпни кеч пайқади, аммо чап устун ёнидан дарвозага кириб кетишига йўл қўймади.
7
Алиссон (Шахтёр) Олег Очеретко томон узун узатмани амалга оширди, аммо Альберто Бриньоли олдинга чиқиб, тўпни эгаллаб олди.
6
Алиссон (Шахтёр) Олег Очеретко томон узун узатмани амалга оширди, аммо Альберто Бриньоли олдинга чиқиб, тўпни эгаллаб олди.
5
Невертон (Шахтёр) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ҳимоячиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
3
Бурчак зарбасидан сўнг тўп дарвоза олдига узатилди. Ҳаролд Мукуди (АЕК) ҳимоячилардан баландроқ сакраб, боши билан зарба берди, аммо тўп чап устунга тегиб, майдонни тарк этди!
3
АЕК Афина рақибни бурчак зарбасини амалга оширишга мажбур қилди.
1
Биринчи бўлим бошланди.
00:01
Ўйинни АЕК Афина жамоаси бошлаб беради.
00:00
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Крис Кавана бўлади.
00:00
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
00:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу ўйиннинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизга ишонч ҳосил қиламиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
Шахтёр ДонецкАЕК АфинаЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкин14 август 20:12Челси ўз уйини Шахтёрга берди: Чемпионлар лигаси ЛондондаЧелси ўз уйини Шахтёрга берди: Чемпионлар лигаси Лондонда22 август 00:55ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришди8 сентябр 23:44«Фенербаҳче», АЕК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АЕК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!27 август 05:48Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкинАрда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин10 октябр 11:07Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнСлован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...