Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Шахтёр Донецк — АЕК Афина учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Шахтёр Донецк бошланғич таркиби: 31. Ризник Д., 17. Тобиас В., 5. Бондар В., 22. Матвиенко М. (капитан), 13. Педро Энрике, 6. Марлон Гомес, 30. Алиссон, 10. Педриньо, 27. Очеретко О., 11. Невертон, 9. Кауа Элиас.
Шахтёр Донецк захирадагилари: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэль Карвальо, 14. Исаке Силва, 20. Караваев О., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 77. Мендоза Г., 29. Назарина Е., 2. Траоре Л., 24. Цуканов В.
Шахтёр Донецк бош мураббийи: Туран А.
АЕК Афина бошланғич таркиби: 91. Бриньоли А., 12. Рота Л., 2. Мукуди Х. (капитан), 44. Релвас Ф., 3. Пило С., 14. Маер Л., 27. Виталис М., 18. Марин Р., 11. Койта А., 90. Зини, 9. Йович Л.
АЕК Афина захирадагилари: 16. Арриага К., 41. Баламотис М., 8. Гачинович М., 23. Жоау Мариу, 6. Кайринен К., 22. Ликояннис К., 20. Манталос П., 19. Варга Б., 21. Вида Д., 10. Зубков О.
АЕК Афина бош мураббийи: Николич М.
Изоҳлар 0
…