АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 4 ноябр куни Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби Грецияда АЕК жамоаси меҳмони бўлади.
- Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланадиган мазкур учрашувни «Зўр ТВ» телеканали жонли эфирда намойиш этади.
- Афинадаги «ОПAP Арена» стадионида кечадиган баҳсни Маурицио Мариани бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.
Бугун, 4 ноябрь куни Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида қитъанинг энг титулли клуби — Мадриднинг «Реал» жамоаси Греция пойтахтида маҳаллий АЕК клуби меҳмони бўлади.
Афинадаги «ОПАП Арена» (OPAP Arena) стадионида кечадиган мазкур қизиқарли учрашувни италиялик тажрибали рефери Маурицио Мариани бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.
Тўғридан-тўғри трансляция ва старт вақти
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун учрашувнинг бошланиш вақти ва эфир маълумотлари:
Бошланиш вақти: Баҳс Тошкент вақти билан 22:45 да старт олади;
Жонли эфир: Ўзбекистон ҳудудида ушбу тўқнашувни «Zo'r TV» телеканали орқали тўғридан-тўғри жонли эфирда томоша қилиш имконияти яратилган.
Турнир жадвалидаги ҳолат: Фаворит ва аутсайдер қарама-қаршилиги
Умумий гуруҳ босқичининг ортда қолган турлари жамоаларнинг имкониятларини турлича кўрсатмоқда:
«Қироллик клуби»нинг юриши: «Реал Мадрид» даластлабки 3 та тур якунларига кўра 9 очко жамғариб, умумий турнир жадвалининг 5-поғонасида бормоқда ва пешқадамлар таъқибини давом эттирмоқда;
АЕКнинг оғир аҳволи: Греция клуби ҳисобида ҳозирча 3 очко мавжуд бўлиб, Афина жамоаси жадвалнинг 27-ўринини банд этиб турибди. Ўз майдонидаги муҳитга таянган мезбонлар мадридликлардан очко тортиб олишга бор кучини сафарбар этиши кутилмоқда.
Навбатдаги тур тақвими
Маълумот ўрнида, умумий босқичнинг 5-тури доирасида ҳар иккала клуб 24 ноябрь куни навбатдаги учрашувларини ўтказади:
«Реал Мадрид» ўз майдонида Нидерландиянинг «ПСВ» клубини қабул қилади;
АЕК эса сафарда Италиянинг «Комо» жамоасига қарши майдонга тушади.
Эслатиб ўтамиз, Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби Парижнинг «ПСЖ» клуби ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…