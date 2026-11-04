АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?

·40·Спорт
АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 4 ноябр куни Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби Грецияда АЕК жамоаси меҳмони бўлади.
  • Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланадиган мазкур учрашувни «Зўр ТВ» телеканали жонли эфирда намойиш этади.
  • Афинадаги «ОПAP Арена» стадионида кечадиган баҳсни Маурицио Мариани бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.

Бугун, 4 ноябрь куни Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида қитъанинг энг титулли клуби — Мадриднинг «Реал» жамоаси Греция пойтахтида маҳаллий АЕК клуби меҳмони бўлади.

Афинадаги «ОПАП Арена» (OPAP Arena) стадионида кечадиган мазкур қизиқарли учрашувни италиялик тажрибали рефери Маурицио Мариани бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.

Тўғридан-тўғри трансляция ва старт вақти

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун учрашувнинг бошланиш вақти ва эфир маълумотлари:

  • Бошланиш вақти: Баҳс Тошкент вақти билан 22:45 да старт олади;

  • Жонли эфир: Ўзбекистон ҳудудида ушбу тўқнашувни «Zo'r TV» телеканали орқали тўғридан-тўғри жонли эфирда томоша қилиш имконияти яратилган.

Турнир жадвалидаги ҳолат: Фаворит ва аутсайдер қарама-қаршилиги

Умумий гуруҳ босқичининг ортда қолган турлари жамоаларнинг имкониятларини турлича кўрсатмоқда:

  • «Қироллик клуби»нинг юриши: «Реал Мадрид» даластлабки 3 та тур якунларига кўра 9 очко жамғариб, умумий турнир жадвалининг 5-поғонасида бормоқда ва пешқадамлар таъқибини давом эттирмоқда;

  • АЕКнинг оғир аҳволи: Греция клуби ҳисобида ҳозирча 3 очко мавжуд бўлиб, Афина жамоаси жадвалнинг 27-ўринини банд этиб турибди. Ўз майдонидаги муҳитга таянган мезбонлар мадридликлардан очко тортиб олишга бор кучини сафарбар этиши кутилмоқда.

Навбатдаги тур тақвими

Маълумот ўрнида, умумий босқичнинг 5-тури доирасида ҳар иккала клуб 24 ноябрь куни навбатдаги учрашувларини ўтказади:

  • «Реал Мадрид» ўз майдонида Нидерландиянинг «ПСВ» клубини қабул қилади;

  • АЕК эса сафарда Италиянинг «Комо» жамоасига қарши майдонга тушади.

Эслатиб ўтамиз, Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби Парижнинг «ПСЖ» клуби ҳисобланади.

Европа Чемпионлар лигасиРеал МадридАЕК АфинаZo'r TV
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Бугун 16:12Манчестер Сити — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:55Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнШахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)20 октябр 23:43ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришди8 сентябр 23:44«Фенербаҳче», АЕК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АЕК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!27 август 05:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози