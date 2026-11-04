АЕК Афина — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

·89·Спорт
АЕК Афина — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги АЕК Афина — Реал Мадрид учрашуви 4 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

АЕК Афина бошланғич таркиби: 91. Бриньоли А., 16. Арриага К., 8. Гачинович М., 9. Йович Л., 6. Кайринен К., 11. Койта А., 14. Маер Л., 2. Мукуди Х. (капитан), 3. Пило С., 44. Релвас Ф., 12. Рота Л.

АЕК Афина захирадагилари: 41. Баламотис М., 22. Ликояннис К., 20. Манталос П., 18. Марин Р., 1. Стракоша Т., 19. Варга Б., 21. Вида Д., 27. Виталис М., 90. Зини, 10. Зубков О.

АЕК Афина бош мураббийи: Николич М.

Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 5. Беллингем Дж., 6. Камавинга Э., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде И., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 10. Мбаппе К., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б., 7. Винисиус Жуниор (капитан).

Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 13. Лунин А., 38. Мартинес С., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 8. Вальверде Ф.

Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
22:47
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! АЕК Афина жамоаси ўйинни бошлаб беради.
22:45
Бугунги ўйин бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Маурицио Мариани.
22:45
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун асосий таркиблар билан танишишингиз мумкин.
22:45
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва барча энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
АЕК АфинаРеал МадридЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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