АЕК Афина — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги АЕК Афина — Реал Мадрид учрашуви 4 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АЕК Афина бошланғич таркиби: 91. Бриньоли А., 16. Арриага К., 8. Гачинович М., 9. Йович Л., 6. Кайринен К., 11. Койта А., 14. Маер Л., 2. Мукуди Х. (капитан), 3. Пило С., 44. Релвас Ф., 12. Рота Л.
АЕК Афина захирадагилари: 41. Баламотис М., 22. Ликояннис К., 20. Манталос П., 18. Марин Р., 1. Стракоша Т., 19. Варга Б., 21. Вида Д., 27. Виталис М., 90. Зини, 10. Зубков О.
АЕК Афина бош мураббийи: Николич М.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 5. Беллингем Дж., 6. Камавинга Э., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде И., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 10. Мбаппе К., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б., 7. Винисиус Жуниор (капитан).
Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 13. Лунин А., 38. Мартинес С., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 8. Вальверде Ф.
Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.
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