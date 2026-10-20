Наполи — Будё/Глимт: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Наполи — Будё/Глимт учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Наполи бошланғич таркиби: 1. Мерет А., 22. Ди Лоренцо Ж. (капитан), 13. Ррахмани А., 16. Марин Р., 21. Политано М., 99. Ангисса Ф., 8. Мактоминей С., 37. Спинаццола Л., 11. Де Брюйне К., 70. Ланг Н., 19. Хёйлунн Р.

Наполи захирадагилари: 5. Бадиашиль Б., 31. Бёкема С., 14. Контини Н., 6. Гилмор Б., 23. Жоване, 68. Лоботка С., 20. Лукка Л., 32. Милинкович-Савич В., 17. Оливера М.

Наполи бош мураббийи: Аллегри М.

Будё/Глимт бошланғич таркиби: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф. (капитан), 6. Гундерсен Й., 4. Бьёртуфт О. Л., 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П., 19. Фет С., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А., 10. Хауге Й.

Будё/Глимт захирадагилари: 5. Алеесами Х., 17. Брюнхильдсен О., 16. Китолано Дж., 1. Лунд Й., 25. Мяаття И., 22. Мвука Мугиша Ж., 2. Нильсен В., 14. Сальтнес У.

Будё/Глимт бош мураббийи: Кнутсен К.