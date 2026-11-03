Будё/Глимт — Лилль: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Будё/Глимт — Лилль учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Будё/Глимт бошланғич таркиби: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 4. Бьёртуфт О. Л., 5. Алеесами Х., 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П. (капитан), 19. Фет С., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А., 10. Хауге Й.

Будё/Глимт бош мураббийи: Кнутсен К.

Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 3. Нгой Н., 23. Нианзу Т., 26. Коссье И., 24. Вердонк К., 21. Андре Б. (капитан), 14. Кьергор М., 7. Баква Д., 17. Мукау Н., 35. Диаун С., 10. Харальдссон Х.

Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.