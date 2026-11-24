«Манчестер Сити» — «Наполи»: ўйин қачон, қаерда ва қайси телеканалда кўрсатилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 5-тури доирасида Энсо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» ўз майдонида «Наполи» жамоасини қабул қилади.
- Учрашув 25 ноябрга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 01:00 да «Этиҳад» стадионида бошланади ва уни Зўр ТВ телеканали жонли эфирда намойиш этади.
Бугун, 24 ноябрь куни Чемпионлар лигасидаги эътиборга молик учрашувлардан бири бўлиб ўтади. Энцо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» ўз майдонида Италиянинг «Наполи» жамоасини қабул қилади. Манчестердаги «Этиҳад» стадионида кечадиган баҳс ҳар икки клуб учун умумий босқичдаги муҳим очколарни қўлга киритиш имкониятидир.
Учрашув Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади. Ўзбекистонда футбол мухлислари ушбу беллашувни Zo'r TV телеканали орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
«Сити» кучли саккизликдаги ўрнини мустаҳкамламоқчи
«Манчестер Сити» Чемпионлар лигаси умумий босқичининг дастлабки тўрт туридан кейин 9 очко билан еттинчи ўринда бормоқда. Жамоа учта ғалаба қозонган ва бир марта мағлубиятга учраган.
УЕФАнинг расмий маълумотларига кўра, «Наполи» эса 3 очко билан 27-поғонадан жой олган. Шу боис Италия клуби учун Манчестердаги баҳс турнир жадвалидаги вазиятни яхшилаш нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга.
«Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоасининг асосий мақсади умумий босқични кучли саккизликда якунлаб, 1/8 финалга тўғридан тўғри йўлланма олиш эканини таъкидлаган. Демак, ўз майдонидаги учрашувда очко йўқотмаслик манчестерликлар учун муҳим вазифалардан бири бўлади.
Де Брюйне собиқ жамоасига қарши майдонга тушиши мумкин
Учрашувнинг яна бир қизиқ жиҳати — Кевин Де Брюйне билан боғлиқ. Белгиялик яримҳимоячи аввал «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилган, ҳозир эса «Наполи» сафида тўп сурмоқда.
Унинг собиқ жамоасига қарши Манчестерда майдонга тушиши баҳсга қўшимча қизиқиш бағишлайди. «Наполи» учун ҳам тажрибали футболчининг имкониятлари муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
«Манчестер Сити» — «Наполи»: учрашув қачон ва қаерда?
Мусобақа: Чемпионлар лигаси, умумий босқич, 5-тур
Сана: 24 ноябрь
Стадион: «Этиҳад», Манчестер
Бошланиш вақти: 25 ноябрга ўтар кечаси, соат 01:00 (Тошкент вақти)
Трансляция: Zo'r TV
Кейинги турда «Сити»ни «Барселона» кутади
Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 6-турида «Манчестер Сити» 8 декабрь куни сафарда «Барселона»га қарши баҳс олиб боради. Шу куни «Наполи» ўз майдонида «Брюгге»ни қабул қилади.
Шунинг учун бугунги учрашув ҳар икки жамоа учун кейинги турлар олдидан муҳим синов бўлади. «Сити» кучли саккизликдаги мавқеини мустаҳкамлашга, «Наполи» эса турнир жадвалида юқорилашга ҳаракат қилади.
Манчестердаги тўқнашувда кимнинг қўли баланд келади? Бу саволга жавобни 25 ноябрга ўтар кечаси майдондаги кураш беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…