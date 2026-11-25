Ҳусановсиз «Манчестер Сити» «Наполи»ни енга олмади: ЕЧЛдаги барча натижалар
Европа Чемпионлар Лигасининг 5-туридаги марказий учрашувлардан бири Манчестерда бўлиб ўтди. «Манчестер Сити» ўз майдонида «Наполи» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов эса ушбу баҳсда майдонга тушмади ва захирада қолди. Лондонда «Арсенал» ҳам «Боруссия» Дортмунд билан очколарни бўлишди.
«Манчестер Сити» икки бор ортда қолиб, мағлубиятдан қутулди
«Этиҳад» стадионидаги баҳснинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмади. Иккинчи таймда эса томошабинлар тўртта голга гувоҳ бўлди.
55-дақиқада Рамус Ҳойлунд «Наполи»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. 67-дақиқада Айюб Буадди «Манчестер Сити»нинг жавоб голини киритиб, мувозанатни тиклади.
Бироқ 76-дақиқада Ноа Ланг меҳмонларни яна олдинга олиб чиқди. Манчестерликлар мағлубиятдан 86-дақиқада қутулиб қолди: Райан Шеркининг аниқ зарбаси якуний ҳисобни белгилади — 2:2.
Шу тариқа, «Манчестер Сити» ўз майдонида ғалаба қозона олмади. Абдуқодир Ҳусанов эса учрашувни захира ўриндиғида ўтказди.
«Арсенал» ҳам ўз майдонида ғалабага эриша олмади
Турнинг яна бир эътиборга молик баҳси Лондонда кечди. «Арсенал» ва «Боруссия» Дортмунд 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
10-дақиқада Виктор Гёкереш мезбонларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда, 55-дақиқада Максимилиан Байер жавоб голини киритиб, немис жамоасига муҳим очко олиб берди.
Натижада ҳар икки клуб биттадан очко билан чекланди. Турнир жадвалида «Арсенал» 11 очко билан бешинчи, «Боруссия» эса 10 очко билан еттинчи ўринда қолди.
«Комо» ва «Лейпциг»дан муҳим ғалабалар
Италияда «Комо» АЕКни қабул қилиб, 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдаги ягона гол 57-дақиқада Луис Милла томонидан киритилди. Бу ғалаба «Комо»га очколарини 12 тага етказиш ва турнир жадвалида учинчи ўринни сақлаб қолиш имконини берди.
Германияда эса «Лейпциг» «Ланс»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Дэвид Раум 6-дақиқада ҳисобни очди, Антонио Нуса эса 9-дақиқада фарқни иккитага оширди. 58-дақиқада Маттьё Юдол «Ланс»нинг битта голини қайтарди. Нуса 90+4-дақиқада яна бир бор дарвозани ишғол қилиб, учрашувга нуқта қўйди.
«Бетис» ва «Порту» ҳам сафарда ғалаба қозонди
Турнинг бошқа учрашувларида «Реал Бетис» сафарда «Слован»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Седрик Эрнандес 43 ва 57-дақиқаларда гол уриб, дубль қайд этди.
«Порту» эса «Фейеноорд» майдонида минимал ҳисобда ғалаба қозонди. Учрашувдаги ягона гол 2-дақиқада Отавио Таргаллиннинг ўз дарвозасига киритган тўпи эвазига қайд этилди.
Шунингдек, «Галатасарой» «Астон Вилла»ни 1:0 ҳисобида енгди, «Буде-Глимт» «ЛАСК»дан 1:0 устун келди. Турнинг энг йирик ғалабасини эса «Реал» қайд этди: мадридликлар ПСВни 5:1 ҳисобида мағлуб қилди.
Европа Чемпионлар Лигаси. 5-тур натижалари
«Манчестер Сити» — «Наполи» 2:2
«Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд 1:1
«Комо» — АЕК 1:0
«Лейпциг» — «Ланс» 3:1
«Слован» — «Реал Бетис» 0:2
«Фейеноорд» — «Порту» 0:1
«Галатасарой» — «Астон Вилла» 1:0
«Буде-Глимт» — «ЛАСК» 1:0
«Реал» — ПСВ 5:1
Тавсия этиладиган сарлавҳа: Ҳусановсиз «Манчестер Сити» «Наполи»ни енга олмади: ЕЧЛдаги барча натижалар
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…