Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Слован Братислава — Штутгарт учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Слован Братислава бошланғич таркиби: 71. Такач Д., 28. Блэкман К., 12. Байрич К., 15. Маркович С., 57. Крус С., 20. Мустафич А., 3. Покорны П., 11. Барсегян Т., 70. Мартинес К., 21. Камара С., 99. Шпорар А. (капитан).
Слован Братислава захирадагилари: 49. Камара С., 13. Черепкай Р., 8. Гайдош А., 5. Ибрагим Р., 77. Игнатенко Д., 2. Козловский С., 10. Марцелли Н., 29. Марош А., 88. Мацуока Д., 1. Попович А., 6. Виммер К., 14. Ираджанг А.
Слован Братислава бош мураббийи: Туре Я.
Штутгарт бошланғич таркиби: 1. Бредлоу Ф., 4. Вагноман Й., 29. Ельч Ф., 24. Шабо Ж., 3. Хендрикс Р., 21. Премель Г., 6. Штиллер А., 11. Эль-Ханнус Б., 26. Ундав Д. (капитан), 10. Фюрих К., 17. Пейчинович Д.
Штутгарт захирадагилари: 22. Ассиньон Л., 9. Демирович Э., 33. Функ М., 14. Хакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 44. Зауэр Л., 41. Займен Д., 47. Шпальт Й.
Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.
Изоҳлар 0
…