Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

·30·Спорт
Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Слован БратиславаШтутгарт учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Слован Братислава бошланғич таркиби: 71. Такач Д., 28. Блэкман К., 12. Байрич К., 15. Маркович С., 57. Крус С., 20. Мустафич А., 3. Покорны П., 11. Барсегян Т., 70. Мартинес К., 21. Камара С., 99. Шпорар А. (капитан).

Слован Братислава захирадагилари: 49. Камара С., 13. Черепкай Р., 8. Гайдош А., 5. Ибрагим Р., 77. Игнатенко Д., 2. Козловский С., 10. Марцелли Н., 29. Марош А., 88. Мацуока Д., 1. Попович А., 6. Виммер К., 14. Ираджанг А.

Слован Братислава бош мураббийи: Туре Я.

Штутгарт бошланғич таркиби: 1. Бредлоу Ф., 4. Вагноман Й., 29. Ельч Ф., 24. Шабо Ж., 3. Хендрикс Р., 21. Премель Г., 6. Штиллер А., 11. Эль-Ханнус Б., 26. Ундав Д. (капитан), 10. Фюрих К., 17. Пейчинович Д.

Штутгарт захирадагилари: 22. Ассиньон Л., 9. Демирович Э., 33. Функ М., 14. Хакес Л., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 44. Зауэр Л., 41. Займен Д., 47. Шпальт Й.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
12🟨
Рамон Хендрикс (Штутгарт) қаттиқ ўйини учун сариқ карточкадан бошқа нарсани кутмаса ҳам бўлади. Ва мана, сариқ карточка. Ирфан Пельто чўнтагидан уни чиқаришда иккиланиб ўтирмади.
11
Сулейман Камара (Слован Братислава) рақибларини алдаб ўтишга уринди, аммо ҳимоячи тўпни олиб қўйишга муваффақ бўлди.
10
Сулейман Камара (Слован Братислава) рақибини алдаб ўтди, аммо тўпни майдон ичида сақлаб қола олмади.
8
Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Слован Братислава дарвозасидан зарба билан ўйин қайта бошланади.
8
Бурчак зарбаси. Штутгартда имконият бўлади.
8
Жоша Вагноман (Штутгарт) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб, тўпни дарвоза маркази томон кучли зарба билан йўллади. Бироқ Доминик Такач ҳушёрлик кўрсатди ва осонлик билан тўпни қайтариб, голга йўл қўймади.
8
Жоша Вагноман (Штутгарт) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб, тўпни дарвоза марказига қарата кучли зарба билан йўллади. Доминик Такач эса ҳушёрликни йўқотмади ва осонлик билан тўпни қайтариб, гол уришига йўл қўймади. Бурчак зарбаси. Штутгартда имконият бўлади.
7
Йоша Вагноман (Штутгарт) рақибининг тўпга эга чиқишига йўл қўймаслик учун уни очиқчасига ушлаб қолди ва ҳакам ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
7
Жоша Вагноман (ВфБ Штутгарт) тўпни марказга узатди, аммо ҳимоячи ҳушёрлик кўрсатиб, хавфни бартараф этди.
5
Гриша Премель (Штутгарт) бурчак зарбасидан сўнг бош билан зарба беришга уринди, аммо тўпни дарвозага йўналтира олмади, у тўсин юқорисидан ўтиб кетди.
5
Штутгарт жамоасига бурчак зарбасини амалга ошириш ҳуқуқи берилди.
3
Тигран Барсегян (Слован Братислава) қулай зарба бериш позициясига чиқиб келди. У ўзи учун бўш жой яратди ва узоқ масофадан ўз омадини синаб кўрди. Унинг чап устун томон йўллаган хавфли зарбасини Фабиан Бредлоу ажойиб тарзда қайтарди!
1
Сулейман Камара (Слован Братислава) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Фабиан Бредлоу тўпни ушлаб олди.
1
Ана холос, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
00:00
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Штутгарт ўйинни бошлаб беради.
00:00
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Ирфан Пельто.
00:00
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишиб чиқишингиз мумкин.
00:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва барча энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
Слован БратиславаШтутгартЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқди28 август 15:13Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини11 сентябр 23:53Бавария билан боғлиқ муаммо: Штутгарт дарвозабон масаласида иккига бўлиндиБавария билан боғлиқ муаммо: Штутгарт дарвозабон масаласида иккига бўлинди26 май 15:38Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эЕконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эЕконик электр чиқинди ташувчиларини чиқарди5 июл 02:54Александр Нюбель учун “Сити” ва “Ювентус” кураш бошлаши мумкинАлександр Нюбель учун “Сити” ва “Ювентус” кураш бошлаши мумкин27 май 20:06Ули Ҳоэнесс Бавария ва Штутгарт мухлисларини кескин танқид қилдиУли Ҳоэнесс Бавария ва Штутгарт мухлисларини кескин танқид қилди24 май 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...