Ҳусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 2026 йил 20-октябрда бўлиб ўтадиган UEFA Чемпионлар лигаси доирасидаги «Манчестер Сити» ва АЕК ўйинида Абдуқодир Ҳусанов ўнг қанот ҳимоясида майдонга тушиши кутилмоқда.
- Матеус Нунешнинг жароҳати сабабли бу позицияда Ҳусановдан бошқа ишончли вариант йўқ.
- Эрлинг Ҳоланд ва Антуан Семенонинг жароҳатлари туфайли ҳужум марказида Фил Фоден ҳаракат қилади.
Бугун, 2026 йил 20 октябрь, сешанба оқшомида УЕФА Чемпионлар лигаси доирасида муҳим тўқнашув бўлиб ўтади: «Манчестер Сити» ўз майдони — муҳташам «Этиҳад» стадионида Грециянинг АЕК клубини қабул қилади.
Энцо Мареска бошчилигидаги «шаҳарликлар» қитъанинг энг нуфузли мусобақасидаги ўринларини яхшилаб олиш ва кучли саккизликка тўғридан-тўғри йўлланма берувчи поғоналарга кўтарилиш учун фақат ва фақат ғалабани кўзламоқда.
«ПСЖ» зарбасидан сўнг уйғониш: «Сити» турнир жадвалида қаерда?
«Манчестер Сити»нинг Чемпионлар лигасидаги ҳолати мухлисларни бефарқ қолдирмаяпти:
Париждаги оғир баҳс: Сўнгги турда «ПСЖ»га қарши ўйинда 2:4 ҳисобида имконият бой берилган бўлса-да, инглизлар иккинчи бўлимда шижоатли ўйин кўрсатиб, ҳисобни тенглаштиришга яқин келишган эди;
Жадвалдаги ўрин ва Ҳоланднинг бенефиси: Аввалроқ сафарда «Порту»ни 2:0 ҳисобида таслим этган «шаҳарликлар» айни дамда 17-ўринни банд этиб турибди. Қизиғи, жамоанинг ушбу мусобақадаги барча голларига кетма-кет саккизта ўйиндан бери тўп киритиб келаётган Эрлинг Ҳоланд муаллифлик қилган;
Марескадан тарихий рекорд: Премьер-лига доирасида «Ипсвич Таун»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этган Мареска АПЛ тарихида янги клуб бошқарувидаги дастлабки 7 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозонган илк мураббий сифатида тарихга кирди.
Лазаретдаги хавотирлар: Ҳоланд йўқ, Семеньо икки ойга сафдан чиқди
«Ипсвич»га қарши оғир баҳс жамоа жисмоний ҳолатига ўз таъсирини ўтказмай қолмади:
Эрлинг Ҳоланднинг ҳолати: Мураббий матбуот анжуманида норвегиялик тўпурарнинг саломатлиги яхшилигини билдирган бўлса-да, Ҳоланд душанба кунги расмий машғулотларда қатнашмади;
Семеньо 8 ҳафтага сафдан чиқди: Антуан Семеньо мушаклар билан боғлиқ бўлмаган жиддий жароҳати сабабли тахминан икки ойга майдондан ташқарида қолади;
Қолган йўқотишлар: Матео Ковачич, Нико О'Райли ҳамда ўнг қанот ҳимоячиси Матеус Нуньеш ҳам микрожароҳатлар туфайли қийинчиликларга дуч келишмоқда.
Ҳусанов ўнг қанотда муқобилсиз: Таркибдаги катта ўзгаришлар
Мудофаа чизиғидаги жароҳатлар ўзбекистонлик иқтидор Абдуқодир Ҳусанов учун яна бир катта имконият эшигини очмоқда:
Ҳусанов қанотда: Аслида марказий ҳимоячи бўлган, бироқ сўнгги пайтларда ўнг қанот ҳимоясида мустаҳкам ва ишончли ҳаракат қилаётган Абдуқодир Ҳусанов Нуньешнинг жароҳати ортидан асосий таркибда майдонга тушиши деярли аниқ бўлиб турибди. Бу позицияда Мареска учун ҳозирда ўзбек ҳимоячисидан бошқа ишончли вариант йўқ;
Марказий мудофаа ва ротация: Матбуот анжуманида қатнашган Марк Гехи ҳамда ёш бразилиялик иқтидор Витор Рейс марказда жуфтлик ҳосил қилиши кутилмоқда. Чап қанотда эса бел оғриғидан қутулган Йошко Гвардиол ўз ўрнига қайтади;
Дарвозада Доннарумма: «ПСЖ» билан ўйиндаги қўпол хатосидан сўнг танқидлар остида қолган Жанлуижи Доннарумма Чемпионлар лигасида ўзини оқлаш имкониятига эга бўлади;
Фоден марказий ҳужумчи ролида: Ҳоланд ва Семеньонинг йўқлиги сабабли ҳужум марказида «сохта тўққизлик» вазифасини Фил Фоден бажариши, қанотларда эса Илиман Ндиайе ва Жереми Доку ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Тахминий таркиблар:
«Манчестер Сити» (4-3-3):
Доннарумма; Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Марк Гехи, Йошко Гвардиол; Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Райан Шерки; Илиман Ндиайе, Фил Фоден, Жереми Доку.
Захирадагилар: Рулли, Беттинелли, Рико Льюис, Диас, Брейтуэйт, Айт-Нури, Буадди, Аллан, МакАйду, Ф. Самба.
Изоҳлар 0
…