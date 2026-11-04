“Реал”нинг кутилмаган таркиби: Жозе Моуриньо АЕКга қарши асосий 11 ликни эълон қилди
Европа Чемпионлар лигасида гуруҳ/лига босқичининг ҳал қилувчи 4-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Қитъанинг энг совриндор клуби «Реал Мадрид» сафарда Грециянинг ноқулай рақиби — АЕК жамоаси меҳмони бўлади. Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган мазкур қарама-қаршилик Тошкент вақти билан соат 22:45 да старт олади.
Учрашув бошланиши арафасида мадридликлар устози Жозе Моуриньо жамоанинг асосий таркибини расман эълон қилди.
Ҳужумда «учлик» ва кутилмаган номлар: «Реал»нинг старт таркиби
Бош мураббий қарорига кўра, «Қироллик клуби»нинг барча асосий юлдузлари илк дақиқалардан бошлаб жангга ташланади. Таркиб схемаси ва чизиқлар тақсимоти:
Дарвозабон: Тибо Куртуа;
Ҳимоя чизиғи: Дензел Думфрис, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Марк Кукурелья;
Ярим ҳимоя: Бернарду Силва, Эдуардо Камавинга, Усмон Диоманде;
Ҳужум триоси: Жуд Беллингҳэм, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.
Ўйин олди таҳлили ва асосий урғу
Грециядаги баҳс «Реал Мадрид» учун турнир жадвалидаги мустаҳкам ўринни таъминлаш йўлида муҳим синов саналади:
Ҳужумкор куч: Винисиус, Мбаппе ва Беллингҳэм комбинацияси рақиб ҳимоясига дастлабки дақиқалардан кучли прессинг уюштириши кутилмоқда;
Янгича тактика: Ярим ҳимоя ва қанот ҳимоясидаги янги боғламлар жамоанинг тўп назорати ҳамда қарши ҳужумлардаги тезлигини оширишга хизмат қилади.
Мухлислар ва мутахассислар Моуриньо танлаган ушбу жанговар таркиб АЕК майдонидаги қийин баҳсда ўз сўзини айтишини тахмин қилишмоқда.
Изоҳлар 0
…