“Реал”нинг кутилмаган таркиби: Жозе Моуриньо АЕКга қарши асосий 11 ликни эълон қилди

·52·Спорт
“Реал”нинг кутилмаган таркиби: Жозе Моуриньо АЕКга қарши асосий 11 ликни эълон қилди

Европа Чемпионлар лигасида гуруҳ/лига босқичининг ҳал қилувчи 4-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Қитъанинг энг совриндор клуби «Реал Мадрид» сафарда Грециянинг ноқулай рақиби — АЕК жамоаси меҳмони бўлади. Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган мазкур қарама-қаршилик Тошкент вақти билан соат 22:45 да старт олади.

Учрашув бошланиши арафасида мадридликлар устози Жозе Моуриньо жамоанинг асосий таркибини расман эълон қилди.

Ҳужумда «учлик» ва кутилмаган номлар: «Реал»нинг старт таркиби

Бош мураббий қарорига кўра, «Қироллик клуби»нинг барча асосий юлдузлари илк дақиқалардан бошлаб жангга ташланади. Таркиб схемаси ва чизиқлар тақсимоти:

  • Дарвозабон: Тибо Куртуа;

  • Ҳимоя чизиғи: Дензел Думфрис, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Марк Кукурелья;

  • Ярим ҳимоя: Бернарду Силва, Эдуардо Камавинга, Усмон Диоманде;

  • Ҳужум триоси: Жуд Беллингҳэм, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Ўйин олди таҳлили ва асосий урғу

Грециядаги баҳс «Реал Мадрид» учун турнир жадвалидаги мустаҳкам ўринни таъминлаш йўлида муҳим синов саналади:

  • Ҳужумкор куч: Винисиус, Мбаппе ва Беллингҳэм комбинацияси рақиб ҳимоясига дастлабки дақиқалардан кучли прессинг уюштириши кутилмоқда;

  • Янгича тактика: Ярим ҳимоя ва қанот ҳимоясидаги янги боғламлар жамоанинг тўп назорати ҳамда қарши ҳужумлардаги тезлигини оширишга хизмат қилади.

Мухлислар ва мутахассислар Моуриньо танлаган ушбу жанговар таркиб АЕК майдонидаги қийин баҳсда ўз сўзини айтишини тахмин қилишмоқда.

Европа Чемпионлар лигасиРеал МадридЖозе МоуриньоАЕК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)20 октябр 23:43Ҳусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикасиҲусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикаси20 октябр 07:04АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?Бугун 16:06Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлди3 август 22:27Ҳайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айландиҲайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айландиКеча 20:36Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очдиЖозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очди2 ноябр 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози