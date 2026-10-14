«Бавария» «Викинг» билан дуранг ўйнади
Европа Чемпионлар лигасининг мунтазам мавсумида Норвегиянинг «Викинг» жамоаси Германиянинг «Бавария» клуби билан дуранг ўйнади. Учрашувда ҳар икки жамоа учтадан гол киритди. Ўйин давомида «Бавария» тўп назорати ва ҳужумлар сони бўйича устунлик қилган бўлса-да, мезбонлар ҳам ўз имкониятларидан самарали фойдаланди.
«Викинг» футболчиси Жанни Стеннес 2-дақиқада ҳисобни очди. 38-дақиқада Петер Кристиансен жамоасининг иккинчи голини киритди. «Бавария» сафида Гарри Кейн 54-дақиқада пенальтидан ҳисобни қисқартирди, 60-дақиқада эса яна бир гол уриб, дубл қайд этди. Луис Диас 71-дақиқада немис клубини олдинга олиб чиқди. Бироқ Майкл Олисе 74-дақиқада қизил карточка олди ва «Бавария» майдонда бир киши кам қолди. 90-дақиқада Герман Хауген гол уриб, «Викинг»га дурангни тақдим этди.
Учрашув статистикасида «Бавария» катта устунликка эга бўлди. Германия жамоаси дарвоза томон 28 марта зарба йўллади, шундан 9 таси аниқ бўлди. «Викинг» эса 8 марта зарба бериб, 5 тасини дарвоза соҳасига аниқ йўналтирди.
Тўп назорати бўйича «Бавария» 64 фоиз билан устун келди. Жамоа 561 та пас амалга ошириб, 90 фоиз аниқликка эришди. «Викинг»да эса 292 та пас ва 75 фоиз аниқлик қайд этилди.
«Викинг» футболчилари 11 марта, «Бавария» эса 8 марта қоида бузди. Мезбонлар иккита сариқ карточка олган бўлса, меҳмонлар учта сариқ карточка ва битта қизил карточка билан жазоланди. Бурчак зарбалари бўйича «Бавария» 15:7 ҳисобида устун бўлди.
Изоҳлар 0
…