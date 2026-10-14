«Бавария» «Викинг» билан дуранг ўйнади

·35·Спорт
«Бавария» «Викинг» билан дуранг ўйнади

Европа Чемпионлар лигасининг мунтазам мавсумида Норвегиянинг «Викинг» жамоаси Германиянинг «Бавария» клуби билан дуранг ўйнади. Учрашувда ҳар икки жамоа учтадан гол киритди. Ўйин давомида «Бавария» тўп назорати ва ҳужумлар сони бўйича устунлик қилган бўлса-да, мезбонлар ҳам ўз имкониятларидан самарали фойдаланди.

«Викинг» футболчиси Жанни Стеннес 2-дақиқада ҳисобни очди. 38-дақиқада Петер Кристиансен жамоасининг иккинчи голини киритди. «Бавария» сафида Гарри Кейн 54-дақиқада пенальтидан ҳисобни қисқартирди, 60-дақиқада эса яна бир гол уриб, дубл қайд этди. Луис Диас 71-дақиқада немис клубини олдинга олиб чиқди. Бироқ Майкл Олисе 74-дақиқада қизил карточка олди ва «Бавария» майдонда бир киши кам қолди. 90-дақиқада Герман Хауген гол уриб, «Викинг»га дурангни тақдим этди.

Учрашув статистикасида «Бавария» катта устунликка эга бўлди. Германия жамоаси дарвоза томон 28 марта зарба йўллади, шундан 9 таси аниқ бўлди. «Викинг» эса 8 марта зарба бериб, 5 тасини дарвоза соҳасига аниқ йўналтирди.

Тўп назорати бўйича «Бавария» 64 фоиз билан устун келди. Жамоа 561 та пас амалга ошириб, 90 фоиз аниқликка эришди. «Викинг»да эса 292 та пас ва 75 фоиз аниқлик қайд этилди.

«Викинг» футболчилари 11 марта, «Бавария» эса 8 марта қоида бузди. Мезбонлар иккита сариқ карточка олган бўлса, меҳмонлар учта сариқ карточка ва битта қизил карточка билан жазоланди. Бурчак зарбалари бўйича «Бавария» 15:7 ҳисобида устун бўлди.

ВикингБаварияГарри КейнЛуис ДиасГерман Хауген
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Аргентина билан кечган драматик мағлубият ҳақида гапирдиГарри Кейн Аргентина билан кечган драматик мағлубият ҳақида гапирди24 сентябр 11:36Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34«Реал»ми ёки «Барселона»? Гарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Гарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди18 сентябр 13:48Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратда7 сентябр 18:56Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтди19 август 23:12Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирди18 август 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди