Викинг — Сабах ФК: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Викинг — Сабах ФК учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Викинг бошланғич таркиби: 1. Остбо А., 5. Хеггхейм Х., 6. Стенснесс Г., 25. Фалкенер Х., 28. Хауген К., 7. Аскилдсен К., 29. Мои Т., 26. Квиа-Эгеског С., 16. Бьордал Х., 22. Ботхейм Э., 10. Трипич З. (капитан).
Викинг захирадагилари: 24. Аукленд В., 17. Басси Э., 30. Белко Л., 8. Белл Й., 20. Кристиансен П., 19. Чосич А., 27. Даланд Й., 23. Фуглестад Н., 33. Хансен Й., 2. Хауген Х. Й., 11. Постема Р., 3. Веватне В.
Викинг бош мураббийи: Йенсен М.
Сабах ФК бошланғич таркиби: 92. Покатилов С. (капитан), 80. Зедадка А., 3. Солвет С., 4. Маккарти А., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 13. Лепиньица И., 8. Нвачукву Ч., 6. Хайбулаев А., 21. Симич В., 99. Мбина О.
Сабах ФК захирадагилари: 9. Алиев К., 5. Дашдамиров Р., 37. Ду Кейроз, 88. Фернандес Р., 10. Исаев А., 33. Жуниор Алмейда, 20. Микелс Дж., 94. Мирзаммадов Р., 17. Муталлимов Т., 11. Паррис К., 1. Рамазанов А., 34. Северина Х.
Сабах ФК бош мураббийи: Дамбраускас В.
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