Викинг — Сабах ФК: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
Викинг — Сабах ФК: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Викинг — Сабах ФК учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Викинг бошланғич таркиби: 1. Остбо А., 5. Хеггхейм Х., 6. Стенснесс Г., 25. Фалкенер Х., 28. Хауген К., 7. Аскилдсен К., 29. Мои Т., 26. Квиа-Эгеског С., 16. Бьордал Х., 22. Ботхейм Э., 10. Трипич З. (капитан).

Викинг захирадагилари: 24. Аукленд В., 17. Басси Э., 30. Белко Л., 8. Белл Й., 20. Кристиансен П., 19. Чосич А., 27. Даланд Й., 23. Фуглестад Н., 33. Хансен Й., 2. Хауген Х. Й., 11. Постема Р., 3. Веватне В.

Викинг бош мураббийи: Йенсен М.

Сабах ФК бошланғич таркиби: 92. Покатилов С. (капитан), 80. Зедадка А., 3. Солвет С., 4. Маккарти А., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 13. Лепиньица И., 8. Нвачукву Ч., 6. Хайбулаев А., 21. Симич В., 99. Мбина О.

Сабах ФК захирадагилари: 9. Алиев К., 5. Дашдамиров Р., 37. Ду Кейроз, 88. Фернандес Р., 10. Исаев А., 33. Жуниор Алмейда, 20. Микелс Дж., 94. Мирзаммадов Р., 17. Муталлимов Т., 11. Паррис К., 1. Рамазанов А., 34. Северина Х.

Сабах ФК бош мураббийи: Дамбраускас В.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
18🟨
Жанни Стенснесс (Викинг) қоидабузарлик учун сариқ карточка олди.
16
Викинг ажойиб жамоавий ўйин намойиш этмоқда, улар кўплаб қисқа паслар билан тўпни назорат қилишмоқда. Агар улар ҳимоядан бўшлиқ топиб, гол урмоқчи бўлсалар, сабрли бўлишлари керак.
14
Златко Трипич (Викинг) жарима майдончаси ичида аниқ узатмани қабул қилиб олди ва зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сабах ФК дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
14
Абдуллаҳ Ҳайбуллаев (Сабаҳ ФК) рақибидан тўпни олиб қўйиш учун қўполлик ишлатди. Сандер ван дер Эйк вазиятни яққол кўриб турди ва ҳуштагини чалди. Викинг жарима зарбаси тепиш ҳуқуқига эга бўлди.
13
Викинг айни дамда босимни кучайтирмоқда, аммо ҳимоячилардан бири тўпни майдондан узоқлаштирди.
110-1
Гол - 0:1! Умарали Раҳмоналиев тўпни Орфе Мбинага (Сабаҳ ФК) етказиб берди, у яқин масофадан дарвозанинг пастки ўнг бурчагини аниқ нишонга олди ва дарвозабонга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
11
Златко Трипич (Викинг) жарима майдончасига хавфли узатмани амалга оширди, аммо биринчи ҳимоячи тўпни узоқлаштирди.
11
Симен Квиа-Эгеског (Викинг) тўпни жарима майдончасига узатмоқчи бўлди, аммо у тўсиб қолинди.
8
Викинг ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар ҳужумда янги имкониятлар яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
6
Златко Трипич (Викинг) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо Стас Покатилов ўз дарвозасидан чиқиб, тўпни эгаллаб олди.
5
Златко Трипич (Викинг) яхши ҳаракат қилди, аммо у тўпни шерикларига етказиб бера олмади, чунки узатма ноаниқ чиқди.
4
Златко Трипич (Викинг) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
3🟨
Кристоффер Хауген (Викинг) рақибини йиқитгани учун огоҳлантирилди. Сандер ван дер Эйк осон қарор қабул қилишига тўғри келди.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
01:01
Ўйинни Сабах ФК бошлаб беради.
01:00
Бугунги учрашув бош ҳаками Сандер ван дер Эйк бўлади.
01:00
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар маълум бўлди.
01:00
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
ВикингСабах ФКЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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