Бавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Бавария Мюнхен — Арсенал учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 3. Ким Мин Чжэ, 27. Лаймер К., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 44. Станишич Ж., 2. Упамекано Д.
Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 14. Диас Л., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 39. Сапоко Ндиайе Б., 4. Та Ж., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Ж.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Компани В.
Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 8. Эдегор М. (капитан), 41. Райс Д., 7. Сака Б., 12. Тимбер Ю.
Арсенал захирадагилари: 13. Аррисабалага К., 56. Дауман М., 10. Эзе Э., 14. Дьёкереш В., 49. Льюис-Скелли М., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 4. Уайт Б., 36. Зубименди М.
Арсенал бош мураббийи: Артета М.
Изоҳлар 0
…