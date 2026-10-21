Бавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матн

·13·Спорт
Бавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Бавария МюнхенАрсенал учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 3. Ким Мин Чжэ, 27. Лаймер К., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 44. Станишич Ж., 2. Упамекано Д.

Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 14. Диас Л., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 39. Сапоко Ндиайе Б., 4. Та Ж., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Ж.

Бавария Мюнхен бош мураббийи: Компани В.

Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 8. Эдегор М. (капитан), 41. Райс Д., 7. Сака Б., 12. Тимбер Ю.

Арсенал захирадагилари: 13. Аррисабалага К., 56. Дауман М., 10. Эзе Э., 14. Дьёкереш В., 49. Льюис-Скелли М., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 4. Уайт Б., 36. Зубименди М.

Арсенал бош мураббийи: Артета М.

Бавария МюнхенАрсеналЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:39«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди21 август 10:07«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38Арсенал янги трансферини йўқотди Бруно Гимараес сафдан чиқдиАрсенал янги трансферини йўқотди Бруно Гимараес сафдан чиқди21 август 23:34«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади«Бавария» клуби УЕФАнинг янгиланган рейтингида биринчи ўринни эгаллади4 июн 05:22Goal портали мавсумнинг энг яхши мураббийлари рўйхатини эълон қилдиGoal портали мавсумнинг энг яхши мураббийлари рўйхатини эълон қилди3 июн 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди