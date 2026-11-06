Сент-Трюйден — Бранн: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Сент-Трюйден — Бранн учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сент-Трюйден бошланғич таркиби: 16. Кокубо Л., 60. Ванвесемаел Р., 5. Танигучи С. (капитан), 26. Муслиу В., 23. Пупе Ж., 18. Ишиватари Н., 99. Шинкава С., 8. Сиссако А., 10. Себауи И., 19. Соэлле Ф., 11. Мбуку Н.
Сент-Трюйден захирадагилари: 71. Араки Р., 9. Баздар С., 31. Бенашур И., 77. Диуф О., 3. Хата Т., 22. Янссенс В., 21. Лендферс М., 38. Мацузава К., 27. Мбамби Ж., 14. Мерлен Р., 7. Муя А., 35. Нгой Й.
Сент-Трюйден бош мураббийи: Де Мейер Ф.
Бранн бошланғич таркиби: 12. Нилсен С., 2. Корник Л., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 23. Педерсен Т., 15. Торсвик Й., 10. Ингасон К. М., 21. Касанвиржо Н., 25. Вассберг Н., 14. Матисен У., 29. Холм Н., 9. Кастро Н.
Бранн захирадагилари: 20. Драгснес В., 1. Дингеланд М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесой Х. М., 39. Легрейд Й., 22. Магнуссон С., 17. Солтведт Й., 37. Винденес С.
Бранн бош мураббийи: Хорнеланд Э.
Изоҳлар 0
…