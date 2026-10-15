Рига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Рига ФК — Қайрат Алмати учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Рига ФК бошланғич таркиби: 12. Пирич К., 40. Анкра А., 7. Ауани Р., 19. Бадамоси М., 22. Диоп М., 8. Яго Сикейра, 13. Юрковскис Р. (капитан), 21. Муса Б., 18. Улад М'Ханд С., 23. Тонишевс М., 5. Вассом К.
Рига ФК захирадагилари: 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 10. Режинальдо Рамирес, 15. Робало Педро С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.
Рига ФК бош мураббийи: Гула А.
Қайрат Алмати бошланғич таркиби: 1. Анарбеков Т., 9. Эдмилсон, 28. Гуаль М., 19. Юккола О., 14. Мартынович А. (капитан), 3. Мата Л., 22. Мендонса Г., 24. Мрынский А., 13. Оксанен Я., 25. Широбоков А., 20. Тапалов Э.
Қайрат Алмати захирадагилари: 27. Абиш М., 8. Байбек О., 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 82. Калмурза С., 4. Касабулат Д., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 17. Туякбаев А.
Қайрат Алмати бош мураббийи: Уразбахтин Р.
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