Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Мялльбю — Интер Эскальдес учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Мялльбю бошланғич таркиби: 35. Лундин А., 3. Агнарссон М., 18. Бергстрем Ж., 6. Энггаард М., 14. Гранат В., 7. Густафсон В., 22. Густавссон Ж. (капитан), 5. Икбал А., 10. Кьер Ж., 33. Миттинен Т., 4. Норен А.
Мялльбю бош мураббийи: Браннстрем А.
Интер Эскальдес бошланғич таркиби: 13. Диас Ж., 6. Алонсо В., 11. Берланга Д., 9. Шуаиб Ф., 8. Давид Лопес, 2. Эрнандес А. Х., 19. Модрич, 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 31. Суле, 3. Торрес Ж.
Интер Эскальдес бош мураббийи: Ортис Ф.
Изоҳлар 0
…