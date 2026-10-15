Бранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Бранн — Линкольн Ред Импс учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бранн бошланғич таркиби: 12. Нилсен С., 9. Кастро Н., 19. Гудмундссон Э., 10. Ингасон К. М., 21. Касанвиржо Н., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 22. Магнуссон С., 23. Педерсен Т., 17. Солтведт Й., 18. Соренсен Й., 25. Вассберг Н.
Бранн захирадагилари: 2. Корник Л., 20. Драгснес В., 1. Дингеланд М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесой Х. М., 29. Холм Н., 39. Легрейд Й., 15. Торсвик Й., 41. Вилхелмсен А.
Бранн бош мураббийи: Хорнеланд Э.
Линкольн Ред Импс бошланғич таркиби: 13. Ханкинс Дж., 5. Кардозо Т., 66. Эрстелинг Й., 18. Гарсия Т., 9. Гомес К., 23. Жо, 8. Манди, 21. Нано, 11. Ромеро Морильо А., 3. Рутженс К., 22. Торрилья Г. (капитан).
Линкольн Ред Импс захирадагилари: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчиаро Л., 19. Флалхи Идрисси Й., 27. Хамм М., 2. Джолли Э., 6. Лопес Б., 10. Мула А., 1. Наузет Сантана, 4. Пинто Н., 44. Толедано М.
Линкольн Ред Импс бош мураббийи: Павон.
Изоҳлар 0
…