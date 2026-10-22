Ўзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилинди

·12·Спорт
Ўзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилинди

Ўзбекистон ва Озарбайжон яшил майдонларида ўтказиладиган 2027 йилги ёшлар ўртасидаги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг (FIFA U-20 World Cup) аниқ саналари расман тасдиқланди.

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) қарорига кўра, сайёрамизнинг энг иқтидорли ёш футболчилари иштирокидаги ушбу йирик мусобақа 2027 йилнинг 17 сентябридан 9 октябрига қадар давом этади. Мазкур тарихий мундиал икки қардош давлат мезбонлигида юқори савияда ташкил этилиши режалаштирилган.

Мундиал формати ва иштирокчилар

Ёшлар ўртасидаги жаҳон биринчилиги энг юқори рақобат муҳитида бўлиб ўтади:

  • Иштирокчилар қамрови: Мусобақада 6 қитъанинг саралаш босқичларидан муваффақиятли ўтган 24 та энг кучли миллий терма жамоа бош соврин учун кураш олиб боради;

  • Мезбон сифатида қатнашадиган вакилимиз: Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон U-20 терма жамоаси мезбон мақомида саралашсиз тўғридан-тўғри турнирда иштирок этади ва ўз майдонида миллионлаб мухлислар қаршисида тўп суради.

Амалдаги чемпион ва аввалги мундиал тарихи

2027 йилги мусобақа олдидан ёшлар мундиалининг сўнгги натижалари ҳам эътиборга молик:

  • 2025 йилги турнир мезбони: Бундан аввалги мусобақа Жанубий Америка қитъасида, Чили майдонларида бўлиб ўтган;

  • Шоҳсупа соҳиблари: Мазкур турнирда Марокаш ёшлар терма жамоаси сенсацион тарзда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган бўлса, Аргентина кумуш, Колумбия эса бронза медалларига эга чиққан эди.

Ўзбекистон мезбонлик қиладиган ушбу глобал турнир нафақат мамлакатимиз спорти, балки келажак авлод футбол юлдузларини дунё саҳнасига олиб чиқишда муҳим тарихий воқеага айланади.

FIFA U-20 World Cup 2027Ўзбекистон U-20Жамолиддин РаҳматуллаевФутбол бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нервлар жанги: Ўзбекистон U-20 Саудия Арабистонини драматик тарзда мағлуб этдиНервлар жанги: Ўзбекистон U-20 Саудия Арабистонини драматик тарзда мағлуб этди4 октябр 21:37Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17Инфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарликИнфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарлик30 сентябр 21:50Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот бердиЕвропа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди9 октябр 07:51FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширдиТошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди30 сентябр 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди