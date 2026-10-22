Ўзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилинди
Ўзбекистон ва Озарбайжон яшил майдонларида ўтказиладиган 2027 йилги ёшлар ўртасидаги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг (FIFA U-20 World Cup) аниқ саналари расман тасдиқланди.
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) қарорига кўра, сайёрамизнинг энг иқтидорли ёш футболчилари иштирокидаги ушбу йирик мусобақа 2027 йилнинг 17 сентябридан 9 октябрига қадар давом этади. Мазкур тарихий мундиал икки қардош давлат мезбонлигида юқори савияда ташкил этилиши режалаштирилган.
Мундиал формати ва иштирокчилар
Ёшлар ўртасидаги жаҳон биринчилиги энг юқори рақобат муҳитида бўлиб ўтади:
Иштирокчилар қамрови: Мусобақада 6 қитъанинг саралаш босқичларидан муваффақиятли ўтган 24 та энг кучли миллий терма жамоа бош соврин учун кураш олиб боради;
Мезбон сифатида қатнашадиган вакилимиз: Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон U-20 терма жамоаси мезбон мақомида саралашсиз тўғридан-тўғри турнирда иштирок этади ва ўз майдонида миллионлаб мухлислар қаршисида тўп суради.
Амалдаги чемпион ва аввалги мундиал тарихи
2027 йилги мусобақа олдидан ёшлар мундиалининг сўнгги натижалари ҳам эътиборга молик:
2025 йилги турнир мезбони: Бундан аввалги мусобақа Жанубий Америка қитъасида, Чили майдонларида бўлиб ўтган;
Шоҳсупа соҳиблари: Мазкур турнирда Марокаш ёшлар терма жамоаси сенсацион тарзда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган бўлса, Аргентина кумуш, Колумбия эса бронза медалларига эга чиққан эди.
Ўзбекистон мезбонлик қиладиган ушбу глобал турнир нафақат мамлакатимиз спорти, балки келажак авлод футбол юлдузларини дунё саҳнасига олиб чиқишда муҳим тарихий воқеага айланади.
Изоҳлар 0
…