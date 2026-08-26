Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!

·16·Спорт
Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!

Ўзбекистон U-20 ёшлар терма жамоаси халқаро мусобақаларга тайёргарлик доирасида Осиёнинг энг номдор ва кучли жамоаларидан бири бўлган Жанубий Корея U-20 термасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Кескин ва тенг курашлар остида кечган баҳсда ўзбекистонлик ёшлар 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.

Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабарига кўра, бош мураббий Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги жамоа юқори жисмоний тайёргарлик ва тактик интизом намойиш этиб, якунда рақиб дарвозасига йўл топа олди.

78-дақиқадаги «жокер»: Тўлагановдан ғалаба тўпи

Учрашув давомида ҳар икки томон бир қатор қулай имкониятларни яратди, аммо ҳал қилувчи нуқтани Ўзбекистон ёшлари қўйди:

  • Биринчи бўлимдаги кескин кураш: Ўйиннинг асосий қисми майдон марказидаги кучли прессинг ва позицион курашлар билан ўтди;

  • Захирадан тушиб ҳал қилган қаҳрамон: Мураббийлар штабининг иккинчи бўлимдаги ўзгаришлари ўз самарасини берди. Майдонга захирадан тушган ҳужумкор футболчи Даврон Тўлаганов 78-дақиқада кореяликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди ва учрашув тақдирини ҳал қилди (1:0).

Раҳматуллаев танлови: Таркиб ва ротациялар

Мураббийлар штаби мазкур нуфузли спарринг баҳсида барча чизиқлардаги футболчиларни синовдан ўтказишга эътибор қаратди:

Ўзбекистон U-20 бошланғич таркиби:

  • Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов, Қувончбек Абраев, Нурбек Сарсенбаев, Беҳруз Абдусатторов, Тоҳиржон Ашурбаев, Озодбек Нажмиддинов, Қуванишбек Сайдалиев, Абдувосид Солиев, Муҳаммадали Дилшодбеков ва Улуғбек Маратов.

Майдонга тушган захира кучлари:

  • Ғалаба голи муаллифи Даврон Тўлагановдан ташқари, ўйин давомида Шокиров, Юсупхонов, Одилжонов, Ботиралиев, Купайсинов, Эримбетов, Алиев, Абдурасулов, Қувоншибаев ва Эрманов майдонга туширилиб, жамоавий ўйин янада кучайтирилди.

Қитъанинг етакчи грандларидан бири устидан қозонилган ушбу ғалаба Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари учун расмий турнирлар олдидан муҳим психологик устунлик ва ишонч бағишлаши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Бугун, 15:28Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБугун, 14:24Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Бугун, 11:46529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?Бугун, 11:420:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)Бугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди