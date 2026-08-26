Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!
Ўзбекистон U-20 ёшлар терма жамоаси халқаро мусобақаларга тайёргарлик доирасида Осиёнинг энг номдор ва кучли жамоаларидан бири бўлган Жанубий Корея U-20 термасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Кескин ва тенг курашлар остида кечган баҳсда ўзбекистонлик ёшлар 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабарига кўра, бош мураббий Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги жамоа юқори жисмоний тайёргарлик ва тактик интизом намойиш этиб, якунда рақиб дарвозасига йўл топа олди.
78-дақиқадаги «жокер»: Тўлагановдан ғалаба тўпи
Учрашув давомида ҳар икки томон бир қатор қулай имкониятларни яратди, аммо ҳал қилувчи нуқтани Ўзбекистон ёшлари қўйди:
Биринчи бўлимдаги кескин кураш: Ўйиннинг асосий қисми майдон марказидаги кучли прессинг ва позицион курашлар билан ўтди;
Захирадан тушиб ҳал қилган қаҳрамон: Мураббийлар штабининг иккинчи бўлимдаги ўзгаришлари ўз самарасини берди. Майдонга захирадан тушган ҳужумкор футболчи Даврон Тўлаганов 78-дақиқада кореяликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди ва учрашув тақдирини ҳал қилди (1:0).
Раҳматуллаев танлови: Таркиб ва ротациялар
Мураббийлар штаби мазкур нуфузли спарринг баҳсида барча чизиқлардаги футболчиларни синовдан ўтказишга эътибор қаратди:
Ўзбекистон U-20 бошланғич таркиби:
Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов, Қувончбек Абраев, Нурбек Сарсенбаев, Беҳруз Абдусатторов, Тоҳиржон Ашурбаев, Озодбек Нажмиддинов, Қуванишбек Сайдалиев, Абдувосид Солиев, Муҳаммадали Дилшодбеков ва Улуғбек Маратов.
Майдонга тушган захира кучлари:
Ғалаба голи муаллифи Даврон Тўлагановдан ташқари, ўйин давомида Шокиров, Юсупхонов, Одилжонов, Ботиралиев, Купайсинов, Эримбетов, Алиев, Абдурасулов, Қувоншибаев ва Эрманов майдонга туширилиб, жамоавий ўйин янада кучайтирилди.
Қитъанинг етакчи грандларидан бири устидан қозонилган ушбу ғалаба Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари учун расмий турнирлар олдидан муҳим психологик устунлик ва ишонч бағишлаши шубҳасиз.
…