Инфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарлик
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) раҳбари Жанни Инфантино расмий ташриф билан Ўзбекистонга келди ва мамлакатимиз футболи ривожига қаратилган қатор муҳим лойиҳалар билан шахсан танишди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти ҳамроҳлигида олий мартабали меҳмон Тошкентда барпо этилаётган грандиоз «Янги Тошкент» замонавий стадиони қурилиши майдонига ташриф буюрди. FIFA президентига арена инфратузилмаси, иншоотнинг техник имкониятлари ҳамда юртимизда ўтказилиши режалаштирилган нуфузли FIFA U-20 Жаҳон чемпионати баҳсларини юқори савияда ташкил этиш бўйича олиб борилаётган тайёргарлик кўрсатилди.
Бундан ташқари, Инфантино Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари билан учрашиб, футболчилар билан самимий мулоқот қилди, ЎФА президенти билан стратегик музокаралар ўтказди ҳамда 90-мактабдаги янги майдонни тантанали топширди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси жаҳон футболи раҳбари сиёсатини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва глобал ҳамкорлик янада кенгайишини расман маълум қилди.
«Янги Тошкент» стадиони, U-20 Мундиали ва Инфантино ишончи: 5 та асосий факт
FIFA раҳбарининг Тошкентга ташрифи ва эришилган келишувлар бўйича энг муҳим нуқталар:
«Янги Тошкент» стадиони кўздан кечирилди: Жанни Инфантино пойтахтда қурилаётган янги супер-ўйингоҳ қурилиши ва унинг замонавий инфратузилмаси билан шахсан танишди;
FIFA U-20 Жаҳон чемпионати режаси: Ўзбекистонда ўтказилиши режалаштирилаётган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатига тайёргарлик тақдимоти ўтказилди;
Миллий терма жамоа билан жонли мулоқот: FIFA президенти миллий жамоамиз аъзолари билан юзма-юз учрашиб, уларнинг салоҳияти ва келажак истиқболларини муҳокама қилди;
Мактаб спорти ва болалар инфратузилмаси: Ташриф давомида пойтахтдаги 90-мактаб ҳудудида болалар учун янги барпо этилган замонавий футбол майдони фойдаланишга топширилди;
ЎФАнинг тўлиқ қўллаб-қувватлови: Ўзбекистон футбол ассоциацияси Жанни Инфантино сиёсатини расман қўллаб-қувватлашини ва ҳамкорликни стратегик босқичга олиб чиқишини эълон қилди.
Жанни Инфантино ташрифи дастури ва Ўзбекистон футболидаги стратегик йўналишлар таснифи
Ташриф доирасида амалга оширилган асосий тадбирлар ва уларнинг аҳамияти таҳлили:
Йўналиш ва тадбир мезонлари
Амалга оширилган ишлар ва кўздан кечирилган объектлар
Стратегик аҳамияти ва кутилаётган натижа
Асосий инфратузилма иншооти
Қурилаётган «Янги Тошкент» муҳташам стадиони
Халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган янги бош арена
Глобал мусобақа режаси
FIFA U-20 Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриги
Ўзбекистонда тарихий футбол мундиалини юқори савияда ўтказиш
Миллий жамоа билан алоқа
Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчилари билан учрашув
Халқаро майдондаги нуфузни ошириш ва жамоага руҳий далда
Болалар ва мактаб футболи
Тошкент шаҳридаги 90-мактабда янги футбол майдони очилиши
Болалар спортини оммалаштириш ва селекция базасини яратиш
Олий даражадаги музокаралар
ЎФА президенти ва раҳбарияти билан расмий муҳокамалар
Ёшлар футболи ва инфратузилмани FIFA грантлари орқали кенгайтириш
Расмий сиёсий баёнот
ЎФАнинг Жанни Инфантинони тўлиқ қўллаб-қувватлаши
Халқаро футбол оламида Ўзбекистоннинг мавқейини мустаҳкамлаш
Футбол бошқаруви ва халқаро дипломатия экспертизаси: Нима учун Инфантино Ўзбекистонга алоҳида эътибор қаратмоқда?
Экспертлар ва маҳаллий футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
«Осиё марказидаги янги футбол хаби»: Ўзбекистонда сўнгги йилларда турли ёш тоифасидаги терма жамоаларнинг Осиё ва Жаҳон чемпионатларидаги муваффақиятлари, шунингдек, юртимизда футзал бўйича Жаҳон чемпионати юксак даражада ўтказилгани FIFA’нинг ишончини кескин оширди; Тошкент эндиликда нафақат қитъа, балки дунё миқёсидаги йирик мусобақаларни қабул қилувчи марказ сифатида тан олинмоқда;
«Янги Тошкент» аренаси ва U-20 Мундиали тандеми: 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионати катталар мундиалидан кейинги иккинчи муҳим турнир саналади; янги қурилаётган замон талабларига мос стадионлар мамлакатга бу каби нуфузли тадбирларни бемалол қабул қилиш имконини беради ва жаҳон футболи элитасининг эътиборини тортади;
Ўзаро манфаатли стратегик иттифоқ: ЎФАнинг Инфантинони расман ва тўлиқ қўллаб-қувватлаши Ўзбекистоннинг FIFA ижроия қўмиталарида, халқаро дастурлар ва молиялаштириш фондларида овози баландроқ жаранглашига замин яратади; бу эса маҳаллий академиялар, мураббийлар малакаси ва футбол инфратузилмаси учун улкан сармоялар оқимини таъминлайди.
Сизнингча, янги «Янги Тошкент» стадионининг қурилиши ва FIFA U-20 Жаҳон чемпионатининг юртимизда ташкил этилиши миллий футболимизни дунё даражасига олиб чиқишда қандай бурилиш ясайди? Жанни Инфантинонинг шахсан ташрифи терма жамоаларимизга қанчалик катта руҳий куч бағишлайди деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу улкан тарихий янгилик таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…