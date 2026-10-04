Нервлар жанги: Ўзбекистон U-20 Саудия Арабистонини драматик тарзда мағлуб этди
Тошкентдаги «Миллий футбол маркази» яшил майдонида «Mirabror Usmonov kubogi-2026» халқаро мусобақаси 2-тури доирасида кечган Ўзбекистон ва Саудия Арабистони U-20 терма жамоалари ўртасидаги баҳс мухлисларга ҳақиқий триллер тақдим этди.
Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси муросасиз кечган учрашувнинг асосий вақтида жанговар 2:2 ҳисобини қайд этиб, пеналтилар сериясидаги мутлақ совуққонлик эвазига ғалабани қўлга киритди.
Икки бор ташаббус ва шиддатли 90 дақиқа
Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳар икки жамоа ҳам эҳтиёткор, аммо тажовузкор ҳужумкор футбол намойиш этди. Беллашувдаги ҳисоб ва голлар хронологияси қуйидагича кўриниш олди:
42-дақиқа | 1:0: Вакилларимиз томонидан уюштирилган хавфли ҳужум натижасида рақиб дарвозаси томон 11 метрлик жарима зарбаси белгиланди. Тўп ёнига келган Беҳруз Абдусатторов имкониятни қўлдан чиқармай, пеналтини совуққонлик билан голга айлантирди.
70-дақиқа | 2:0: Иккинчи таймда босимни оширган ёшларимиз фарқни оширишга муваффақ бўлди — Садриддин Ҳасанов чиройли ва аниқ зарба билан Саудия Арабистони дарвозабонини яна бир бор ранжитди.
Шунга қарамай, меҳмонлар баҳс сўнгига қадар таслим бўлмади ва ҳисобни тенглаштиришга эришиб, ўйинни лотерея — пеналтилар сериясига қадар олиб борди.
Пеналтилар сериясидаги сўзсиз устунлик
Регламентга биноан тўғридан-тўғри белгиланган 11 метрлик жарима зарбалари сериясида ўзбекистонлик ёшлар рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади:
Ҳамюртларимиз ўз зарбаларини бенуқсон амалга ошириб, асаблар курашида мутлақ устун келишди;
Серия 4:1 ҳисобида Ўзбекистон U-20 жамоаси фойдасига ҳал бўлди ва муҳим ғалаба нақд қилинди.
Учрашув баёни:
«Mirabror Usmonov kubogi-2026» | 2-тур
Ўзбекистон U-20 — Саудия Арабистони U-20 2:2 (пеналтилар серияси бўйича — 4:1)
Сана ва вақт: 4 октябр, 17:00
Манзил: Тошкент, «Миллий футбол маркази»
Голлар: Беҳруз Абдусатторов 42 (пен.), Садриддин Ҳасанов 70.
Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари ушбу муҳим синов орқали нафақат турнир жадвалидаги мавқеларини мустаҳкамлади, балки кучли рақиб билан тўқнашувда юксак ирода ва жамоавий руҳни намойиш этиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди.
Изоҳлар 0
…