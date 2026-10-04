Нервлар жанги: Ўзбекистон U-20 Саудия Арабистонини драматик тарзда мағлуб этди

·2·Спорт
Нервлар жанги: Ўзбекистон U-20 Саудия Арабистонини драматик тарзда мағлуб этди

Тошкентдаги «Миллий футбол маркази» яшил майдонида «Mirabror Usmonov kubogi-2026» халқаро мусобақаси 2-тури доирасида кечган Ўзбекистон ва Саудия Арабистони U-20 терма жамоалари ўртасидаги баҳс мухлисларга ҳақиқий триллер тақдим этди.

Жамолиддин Раҳматуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси муросасиз кечган учрашувнинг асосий вақтида жанговар 2:2 ҳисобини қайд этиб, пеналтилар сериясидаги мутлақ совуққонлик эвазига ғалабани қўлга киритди.

Икки бор ташаббус ва шиддатли 90 дақиқа

Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳар икки жамоа ҳам эҳтиёткор, аммо тажовузкор ҳужумкор футбол намойиш этди. Беллашувдаги ҳисоб ва голлар хронологияси қуйидагича кўриниш олди:

  • 42-дақиқа | 1:0: Вакилларимиз томонидан уюштирилган хавфли ҳужум натижасида рақиб дарвозаси томон 11 метрлик жарима зарбаси белгиланди. Тўп ёнига келган Беҳруз Абдусатторов имкониятни қўлдан чиқармай, пеналтини совуққонлик билан голга айлантирди.

  • 70-дақиқа | 2:0: Иккинчи таймда босимни оширган ёшларимиз фарқни оширишга муваффақ бўлди — Садриддин Ҳасанов чиройли ва аниқ зарба билан Саудия Арабистони дарвозабонини яна бир бор ранжитди.

Шунга қарамай, меҳмонлар баҳс сўнгига қадар таслим бўлмади ва ҳисобни тенглаштиришга эришиб, ўйинни лотерея — пеналтилар сериясига қадар олиб борди.

Пеналтилар сериясидаги сўзсиз устунлик

Регламентга биноан тўғридан-тўғри белгиланган 11 метрлик жарима зарбалари сериясида ўзбекистонлик ёшлар рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • Ҳамюртларимиз ўз зарбаларини бенуқсон амалга ошириб, асаблар курашида мутлақ устун келишди;

  • Серия 4:1 ҳисобида Ўзбекистон U-20 жамоаси фойдасига ҳал бўлди ва муҳим ғалаба нақд қилинди.

Учрашув баёни:

  • «Mirabror Usmonov kubogi-2026» | 2-тур

  • Ўзбекистон U-20 — Саудия Арабистони U-20 2:2 (пеналтилар серияси бўйича — 4:1)

  • Сана ва вақт: 4 октябр, 17:00

  • Манзил: Тошкент, «Миллий футбол маркази»

  • Голлар: Беҳруз Абдусатторов 42 (пен.), Садриддин Ҳасанов 70.

Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари ушбу муҳим синов орқали нафақат турнир жадвалидаги мавқеларини мустаҳкамлади, балки кучли рақиб билан тўқнашувда юксак ирода ва жамоавий руҳни намойиш этиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди.

Mirabror Usmonov kubogi-2026Ўзбекистон U-20Жамолиддин РаҳматуллаевМиллий футбол маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади22 сентябр 19:02Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53Драматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этдиДраматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этди1 октябр 19:19Ўзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқдиЎзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқди25 сентябр 12:01IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Мелиқўзиевнинг кейинги жанги кимга қарши? Менежер аниқлик киритдиМелиқўзиевнинг кейинги жанги кимга қарши? Менежер аниқлик киритди23 август 19:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди