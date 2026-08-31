Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилди

·0·Спорт
Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилди

Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Осиё кубоги саралаш босқичидаги юришини ишончли ғалаба билан бошлади. Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари Тошкентдаги «Дўстлик» стадионида кечган «В» гуруҳининг 1-турида Бангладеш ёшлар терма жамоасига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритди.

Учрашув давомида тўлиқ устунликка эга бўлган ёшларимиз муҳим уч очкони қўлга киритиб, гуруҳ пешқадамлари қаторидан жой олди.

Ғалаба келтирган голлар ва ўйин қайдномаси

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий вазиятлар ва таркиблар:

  • Тезкор голлар: Ўйиннинг 20-дақиқасида Қувонишбек Сайдалиев ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим бошида — 47-дақиқада Қувончбек Абраев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Ўйин протоколи:

    • Осиё кубоги U-20. Саралаш босқичи | «В» гуруҳи, 1-тур

    • Ўзбекистон — Бангладеш 2:0

    • Голлар: Қувонишбек Сайдалиев (20), Қувончбек Абраев (47);

    • Ўзбекистон U-20 таркиби: Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов (Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 46), Азизбек Тўлқинбеков (С), Қувончбек Абраев, Асилбек Абдурасулов, Беҳруз Абдусатторов (Асилбек Алиев, 62), Озодбек Нажмиддинов (Озодбек Одилжонов, 46), Қувонишбек Сайдалиев, Абдулвосит Солиев (Диёр Эрманов, 80), Муҳаммадали Дилшодбеков, Даврон Тўлаганов (Абдулфайз Бобомуродов, 62).

«В» гуруҳидаги вазият ва навбатдаги тўқнашув

Гуруҳ доирасидаги параллель баҳс ва бўлажак тақвим бўйича асосий тафсилотлар:

  • Сурия ва Ҳиндистон баҳси: Гуруҳнинг дастлабки учрашувида Ҳиндистон ёшлар жамоаси Сурияни 86-дақиқада Шами томонидан киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида мағлуб этди;

  • Навбатдаги рақиб: Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари 2-тур баҳсини 3 сентябрь куни тўғридан-тўғри гуруҳдаги асосий рақобатчилардан бири бўлган Ҳиндистонга қарши ўтказади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБугун, 21:51Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиБугун, 21:09Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 20:30Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаПётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаБугун, 20:12Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Бугун, 19:36Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)