Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилди
Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Осиё кубоги саралаш босқичидаги юришини ишончли ғалаба билан бошлади. Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари Тошкентдаги «Дўстлик» стадионида кечган «В» гуруҳининг 1-турида Бангладеш ёшлар терма жамоасига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритди.
Учрашув давомида тўлиқ устунликка эга бўлган ёшларимиз муҳим уч очкони қўлга киритиб, гуруҳ пешқадамлари қаторидан жой олди.
Ғалаба келтирган голлар ва ўйин қайдномаси
Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий вазиятлар ва таркиблар:
Тезкор голлар: Ўйиннинг 20-дақиқасида Қувонишбек Сайдалиев ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим бошида — 47-дақиқада Қувончбек Абраев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Ўйин протоколи:
Осиё кубоги U-20. Саралаш босқичи | «В» гуруҳи, 1-тур
Ўзбекистон — Бангладеш 2:0
Голлар: Қувонишбек Сайдалиев (20), Қувончбек Абраев (47);
Ўзбекистон U-20 таркиби: Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов (Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 46), Азизбек Тўлқинбеков (С), Қувончбек Абраев, Асилбек Абдурасулов, Беҳруз Абдусатторов (Асилбек Алиев, 62), Озодбек Нажмиддинов (Озодбек Одилжонов, 46), Қувонишбек Сайдалиев, Абдулвосит Солиев (Диёр Эрманов, 80), Муҳаммадали Дилшодбеков, Даврон Тўлаганов (Абдулфайз Бобомуродов, 62).
«В» гуруҳидаги вазият ва навбатдаги тўқнашув
Гуруҳ доирасидаги параллель баҳс ва бўлажак тақвим бўйича асосий тафсилотлар:
Сурия ва Ҳиндистон баҳси: Гуруҳнинг дастлабки учрашувида Ҳиндистон ёшлар жамоаси Сурияни 86-дақиқада Шами томонидан киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида мағлуб этди;
Навбатдаги рақиб: Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари 2-тур баҳсини 3 сентябрь куни тўғридан-тўғри гуруҳдаги асосий рақобатчилардан бири бўлган Ҳиндистонга қарши ўтказади.
…