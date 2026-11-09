“Манчестер Сити” кетма-кет 3 та ўйинда ютқазди: Мареска инқирозни қандай тўхтатмоқчи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» жамоаси сафарда «Ноттингем Форест»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, Англия Премер-лигасида кетма-кет учинчи бор очко йўқотди.
- Бош мураббий Энсо Мареска юзага келган инқирозли вазиятдан чиқиш учун икки ҳафталик халқаро танаффусни жамоани руҳий ва тактик жиҳатдан қайта тиклаш учун муҳим имконият деб баҳолади.
Англия Премьер-лигасида муросасиз баҳслар давом этаётган бир пайтда, «Манчестер Сити» жиддий инқирозли даврни бошдан кечирмоқда. Жамоа сафарда «Ноттингем Форест»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионат доирасида кетма-кет учинчи мағлубиятини қабул қилиб олди.
Ушбу оғир зарбадан сўнг жамоа бош мураббийи Энцо Мареска нуфузли Sky Sports телеканалига интервью бериб, яқинлашиб келаётган халқаро танаффус жамоани руҳий ва тактик жиҳатдан қайта тиклаш учун муҳим имконият эканини очиқлади.
«Одатда тезроқ ўйнашни хоҳлардим, аммо бу сафар эмас»
Одатда мураббийлар мағлубият аламини тезроқ ювиш учун навбатдаги баҳснинг тез келишини исташади. Бироқ Мареска ҳозирги вазиятда икки ҳафталик танаффус футболчиларга сув ва ҳаводек зарурлигини тан олди:
Ғалабалар йўлига қайтиш истаги: «Ўйинда ютқазганингизда, табиийки, кейинги учрашувни дарҳол ўтказишни хоҳлайсиз. Бу ғалабалар йўлига тезроқ қайтиш ва вазиятни ўнглаш учун табиий реакция ҳисобланади»;
Мартгача бўлган сўнгги нафас олиш фурсати: «Аммо бу галги халқаро танаффус биз учун жуда яхши имконият. Чунки келгуси йилнинг март ойигача бу охирги катта танаффус бўлади. Бу дам олиш ва қайта тикланиш футболчиларга албатта катта фойда келтиради. Сафга қайтганимиздан сўнг эса фақат ғалабалар учун майдонга тушамиз».
«Манчестер Сити»нинг инқирозли серияси тафсилотлари
Кўрсаткич / Ҳолат
Тафсилотлар
Аҳамияти
Сўнгги учрашув
«Ноттингем Форест» 3:1 «Манчестер Сити»
Сафардаги оғир мағлубият
Серия
АПЛда кетма-кет 3 та мағлубият
Мареска давридаги илк йирик пасайиш
Халқаро танаффус муддати
2 ҳафта
Жамоавий руҳият ва тактикани қайта кўриб чиқиш фурсати
Кейинги стратегик давр
Ноябрь — Март ойлари
Мартгача узлуксиз, тиғиз ўйинлар графиги
Тиғиз қишки тақвим олдидан руҳий тикланиш
Премьер-лиганинг ноябрь ойидан март ойига қадар давом этадиган қишки босқичи анъанавий равишда энг оғир ва зич тақвим ҳисобланади. Кетма-кет очко йўқотишлар туфайли чемпионлик пойгасидаги позициясини мураккаблаштириб юборган Мареска шогирдлари учун ушбу икки ҳафталик пауза хатоларни таҳлил қилиш ва босимдан халос бўлишда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…