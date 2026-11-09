“Манчестер Сити” кетма-кет 3 та ўйинда ютқазди: Мареска инқирозни қандай тўхтатмоқчи?

·26·Спорт
“Манчестер Сити” кетма-кет 3 та ўйинда ютқазди: Мареска инқирозни қандай тўхтатмоқчи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» жамоаси сафарда «Ноттингем Форест»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, Англия Премер-лигасида кетма-кет учинчи бор очко йўқотди.
  • Бош мураббий Энсо Мареска юзага келган инқирозли вазиятдан чиқиш учун икки ҳафталик халқаро танаффусни жамоани руҳий ва тактик жиҳатдан қайта тиклаш учун муҳим имконият деб баҳолади.

Англия Премьер-лигасида муросасиз баҳслар давом этаётган бир пайтда, «Манчестер Сити» жиддий инқирозли даврни бошдан кечирмоқда. Жамоа сафарда «Ноттингем Форест»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионат доирасида кетма-кет учинчи мағлубиятини қабул қилиб олди.

Ушбу оғир зарбадан сўнг жамоа бош мураббийи Энцо Мареска нуфузли Sky Sports телеканалига интервью бериб, яқинлашиб келаётган халқаро танаффус жамоани руҳий ва тактик жиҳатдан қайта тиклаш учун муҳим имконият эканини очиқлади.

«Одатда тезроқ ўйнашни хоҳлардим, аммо бу сафар эмас»

Одатда мураббийлар мағлубият аламини тезроқ ювиш учун навбатдаги баҳснинг тез келишини исташади. Бироқ Мареска ҳозирги вазиятда икки ҳафталик танаффус футболчиларга сув ва ҳаводек зарурлигини тан олди:

  • Ғалабалар йўлига қайтиш истаги: «Ўйинда ютқазганингизда, табиийки, кейинги учрашувни дарҳол ўтказишни хоҳлайсиз. Бу ғалабалар йўлига тезроқ қайтиш ва вазиятни ўнглаш учун табиий реакция ҳисобланади»;

  • Мартгача бўлган сўнгги нафас олиш фурсати: «Аммо бу галги халқаро танаффус биз учун жуда яхши имконият. Чунки келгуси йилнинг март ойигача бу охирги катта танаффус бўлади. Бу дам олиш ва қайта тикланиш футболчиларга албатта катта фойда келтиради. Сафга қайтганимиздан сўнг эса фақат ғалабалар учун майдонга тушамиз».

«Манчестер Сити»нинг инқирозли серияси тафсилотлари

Кўрсаткич / Ҳолат

Тафсилотлар

Аҳамияти

Сўнгги учрашув

«Ноттингем Форест» 3:1 «Манчестер Сити»

Сафардаги оғир мағлубият

Серия

АПЛда кетма-кет 3 та мағлубият

Мареска давридаги илк йирик пасайиш

Халқаро танаффус муддати

2 ҳафта

Жамоавий руҳият ва тактикани қайта кўриб чиқиш фурсати

Кейинги стратегик давр

Ноябрь — Март ойлари

Мартгача узлуксиз, тиғиз ўйинлар графиги

Тиғиз қишки тақвим олдидан руҳий тикланиш

Премьер-лиганинг ноябрь ойидан март ойига қадар давом этадиган қишки босқичи анъанавий равишда энг оғир ва зич тақвим ҳисобланади. Кетма-кет очко йўқотишлар туфайли чемпионлик пойгасидаги позициясини мураккаблаштириб юборган Мареска шогирдлари учун ушбу икки ҳафталик пауза хатоларни таҳлил қилиш ва босимдан халос бўлишда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигасиЭнцо МарескаНоттингем Форест
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади31 октябр 07:09“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?27 октябр 19:57Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?22 октябр 22:41Энцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилдиЭнцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилди6 ноябр 18:40Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиМареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқлади5 ноябр 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?