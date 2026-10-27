“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска жисмоний чарчоқ ва тиғиз тақвим сабабли жамоанинг 5 нафар етакчи футболчисига уч кунлик таътил берди.
- Эрлинг Холанд, Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон ва Ёшко Гвардиол «Астон Вилла»га қарши кечган оғир баҳсдан сўнг куч тўплаш учун таркибдан вақтинча чиқарилди.
Англия Премьер-лигасининг сўнгги турида «Астон Вилла» майдонида 1:2 ҳисобида мавсумдаги илк мағлубиятини тан олган «Манчестер Сити» лагерида жиддий қарорлар қабул қилинди. Жамоа бош мураббийи Энцо Мареска асосий таркибнинг нақ 5 нафар муҳим юлдузига қисқа муддатли таътил тақдим этганини расман эълон қилди.
City Xtra нашри хабарига кўра, италиялик мутахассис тақвим тиғизлиги ва жисмоний чарчоқларни инобатга олиб, Эрлинг Холанд, Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон ва Йошко Гвардиолга уч кунлик ҳордиқ чиқариш имконини берган.
«Улар тўлиқ шай ҳолда қайтишади»: Маресканинг изоҳи
«Шаҳарликлар» бош мураббийи мазкур қарорнинг мақсадини қуйидагича очиқлади:
Энергияни тиклаш зарурати: «Ушбу уч кунлик таътил уларга куч тўплаш, жисмоний ва руҳий энергиясини қайта тиклашга ёрдам беради. Улар майдонга тўлиқ шай ҳолатда қайтишади», — дея таъкидлади Энцо Мареска;
Мағлубиятдан кейинги хулоса: «Астон Вилла»га қарши кечган оғир баҳс етакчиларда катта куч йўқотишига сабаб бўлгани боис, мураббийлар штаби уларни навбатдаги Премьер-лига ва Европа майдонларидаги муҳим баҳсларга асрашни лозим топган;
Муқобил вариантларга имконият: Ушбу юлдузларнинг сафда бўлмаслиги захирадаги ёшлар ва кам ўйин амалиётига эга футболчилар учун ўз салоҳиятини намойиш этишга кенг йўл очади.
Кубок баҳси яқинлашмоқда: «Брайтон»га қарши кимлар ўйнайди?
«Манчестер Сити» 28 октябрдан 29 октябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 00:30 да Англия лигаси кубоги 4-босқичи доирасида ўз майдонида «Брайтон»ни қабул қилади:
Ҳимоя ва дарвозада янгиланиш: Доннарумма, Диаш ва Гвардиолнинг йўқлиги дарвозани Жеронимо Руллига, мудофаа маркази ва қанотларини эса Абдуқодир Ҳусанов, Рико Льюис ва Нико О'Райлига ишониб топширилишини англатади;
Ҳужум маркази: Эрлинг Холанднинг ўрнини «Норвич»га қарши аввалги босқичда иккита гол урган 17 ёшли ҳужумчи Флойд Самба эгаллаши кутилмоқда;
Марказий чизиқ: Андерсонга берилган ҳордиқ эвазига Матео Ковачич ва Аюб Буадди марказда тўлиқ назоратни ўз қўлига олиши мумкин.
Таътилга чиқарилган 5 етакчи ва кубок учрашуви тафсилотлари
Йўналиш
Мураббий қарори ва баҳс тафсилотлари
Таътилга чиққан юлдузлар
Эрлинг Холанд, Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон, Йошко Гвардиол
Таътил муддати
3 кун («Куч тўплаш ва энергияни тиклаш учун»)
Асосий сабаб
«Астон Вилла»га қарши (1:2) оғир баҳс ва мавсумдаги илк мағлубият
Навбатдаги баҳс
Англия лигаси кубоги, 4-босқич: «Манчестер Сити» — «Брайтон»
Баҳс вақти
28 октябрдан 29 октябрга ўтар кечаси, соат 00:30 (Тошкент вақти билан)
Ўйин майдони
«Этиҳад» стадиони (Манчестер)
Изоҳлар 0
…