“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?

·6·Спорт
“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска жисмоний чарчоқ ва тиғиз тақвим сабабли жамоанинг 5 нафар етакчи футболчисига уч кунлик таътил берди.
  • Эрлинг Холанд, Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон ва Ёшко Гвардиол «Астон Вилла»га қарши кечган оғир баҳсдан сўнг куч тўплаш учун таркибдан вақтинча чиқарилди.

Англия Премьер-лигасининг сўнгги турида «Астон Вилла» майдонида 1:2 ҳисобида мавсумдаги илк мағлубиятини тан олган «Манчестер Сити» лагерида жиддий қарорлар қабул қилинди. Жамоа бош мураббийи Энцо Мареска асосий таркибнинг нақ 5 нафар муҳим юлдузига қисқа муддатли таътил тақдим этганини расман эълон қилди.

City Xtra нашри хабарига кўра, италиялик мутахассис тақвим тиғизлиги ва жисмоний чарчоқларни инобатга олиб, Эрлинг Холанд, Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон ва Йошко Гвардиолга уч кунлик ҳордиқ чиқариш имконини берган.

«Улар тўлиқ шай ҳолда қайтишади»: Маресканинг изоҳи

«Шаҳарликлар» бош мураббийи мазкур қарорнинг мақсадини қуйидагича очиқлади:

  • Энергияни тиклаш зарурати: «Ушбу уч кунлик таътил уларга куч тўплаш, жисмоний ва руҳий энергиясини қайта тиклашга ёрдам беради. Улар майдонга тўлиқ шай ҳолатда қайтишади», — дея таъкидлади Энцо Мареска;

  • Мағлубиятдан кейинги хулоса: «Астон Вилла»га қарши кечган оғир баҳс етакчиларда катта куч йўқотишига сабаб бўлгани боис, мураббийлар штаби уларни навбатдаги Премьер-лига ва Европа майдонларидаги муҳим баҳсларга асрашни лозим топган;

  • Муқобил вариантларга имконият: Ушбу юлдузларнинг сафда бўлмаслиги захирадаги ёшлар ва кам ўйин амалиётига эга футболчилар учун ўз салоҳиятини намойиш этишга кенг йўл очади.

Кубок баҳси яқинлашмоқда: «Брайтон»га қарши кимлар ўйнайди?

«Манчестер Сити» 28 октябрдан 29 октябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан соат 00:30 да Англия лигаси кубоги 4-босқичи доирасида ўз майдонида «Брайтон»ни қабул қилади:

  • Ҳимоя ва дарвозада янгиланиш: Доннарумма, Диаш ва Гвардиолнинг йўқлиги дарвозани Жеронимо Руллига, мудофаа маркази ва қанотларини эса Абдуқодир Ҳусанов, Рико Льюис ва Нико О'Райлига ишониб топширилишини англатади;

  • Ҳужум маркази: Эрлинг Холанднинг ўрнини «Норвич»га қарши аввалги босқичда иккита гол урган 17 ёшли ҳужумчи Флойд Самба эгаллаши кутилмоқда;

  • Марказий чизиқ: Андерсонга берилган ҳордиқ эвазига Матео Ковачич ва Аюб Буадди марказда тўлиқ назоратни ўз қўлига олиши мумкин.

Таътилга чиқарилган 5 етакчи ва кубок учрашуви тафсилотлари

Йўналиш

Мураббий қарори ва баҳс тафсилотлари

Таътилга чиққан юлдузлар

Эрлинг Холанд, Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон, Йошко Гвардиол

Таътил муддати

3 кун («Куч тўплаш ва энергияни тиклаш учун»)

Асосий сабаб

«Астон Вилла»га қарши (1:2) оғир баҳс ва мавсумдаги илк мағлубият

Навбатдаги баҳс

Англия лигаси кубоги, 4-босқич: «Манчестер Сити» — «Брайтон»

Баҳс вақти

28 октябрдан 29 октябрга ўтар кечаси, соат 00:30 (Тошкент вақти билан)

Ўйин майдони

«Этиҳад» стадиони (Манчестер)

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигасиЭнцо МарескаАнглия лигаси кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Бугун 19:29Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Кеча 17:00Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?22 октябр 22:41Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!18 сентябр 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?18 сентябр 13:55Мареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирдиМареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирди24 октябр 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди