“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади

·69·Спорт
“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити" бош мураббийи Энсо Мареска жароҳат олган вингер Антуан Семенёнинг декабр ойида сафга қайтиши кутилаётганини маълум қилди.
  • Мураббий футболчининг тикланиш жараёни ижобий кечаётганини таъкидлаб, уни майдонга қайтаришда шошилинч қарор қабул қилмаслигини билдирди.
  • Жорий мавсум APЛда 7 та ўйинда 2 та гол ва 3 та ассист қайд этган ганалик футболчи клуб билан 2031 йилгача мўлжалланган шартномага эга.

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоанинг асосий ҳужумкор қуролларидан бири бўлган вингер Антуан Семенёнинг тикланиш жараёни юзасидан баёнот берди. Ганалик иқтидорли футболчи октябрь ойи ўрталарида жиддий сафдан чиққан бўлиб, унинг аҳволи мухлислар ва мутахассислар диққат марказида турибди.

Клуб матбуот хизматига берган изоҳида бош мураббий футболчининг ҳолати ижобий динамика кўрсатаётгани, бироқ уни майдонга шошилинч қайтариш ниятида эмаслигини маълум қилди.

Тикланиш жараёни ва кутилаётган муддат: Маресканинг изоҳи

Энцо Мареска 2031 йилгача узоқ муддатли шартномага эга бўлган шогирдининг ҳозирги ҳолатини қуйидагича баҳолади:

  • Руҳий ва жисмоний ҳолат: «Унинг аҳволи яхши, кайфияти ҳам жойида. Семенё машғулотлар базасида мунтазам бўлиб турибди ҳамда зарур тикланиш муолажалари ва терапия курсларини тўлиқ ўтамоқда», — деди мураббий;

  • Майдонга шошмаслик қарори: Мураббийлар штаби футболчини хавф остига қўймоқчи эмас: «Ҳозирча уни тўғридан-тўғри майдонга туширишга эрта»;

  • Қайтиш вақти: Дастлабки тиббий ташхисларга кўра, «Ипсвич»га қарши баҳсда олинган жароҳатдан сўнг вингернинг тўлиқ сафга қайтиши декабрь ойида кутилмоқда.

Семенёнинг мавсумдаги аҳамияти ва статистикаси

Ганалик футболчи жорий мавсум «шаҳарликлар» ҳужум чизиғида жуда юқори сермаҳсуллик кўрсатиб келаётган эди:

  • АПЛдаги кўрсаткичлари: Антуан Англия Премьер-лигасида ўтказилган 7 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол ва 3 та голли узатмани (ассист) ўз ҳисобига ёзиб қўйган;

  • Муҳим стратегик актив: Ҳар иккала қанотда бирдек фаол ўйнай оладиган футболчи билан «Манчестер Сити» 2031 йилнинг ёзигача узоқ муддатли битим тузган бўлиб, унинг тезроқ формага қайтиши жамоанинг чемпионлик пойгасидаги кучига бевосита таъсир кўрсатади.

Декабрь ойидаги тиғиз ўйинлар тақвими ва навбатдаги кубок беллашувлари олдидан Семенёнинг сафга қайтиши жамоа ротацияси учун муҳим қўшимча куч бўлиб хизмат қилади.

Манчестер СитиАнтуан СеменёЭнцо МарескаАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?27 октябр 19:57Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?22 октябр 22:41Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиАнтуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирди3 август 12:11Мареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирдиМареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирди24 октябр 19:26Ҳусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикасиҲусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикаси20 октябр 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди