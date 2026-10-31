“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити" бош мураббийи Энсо Мареска жароҳат олган вингер Антуан Семенёнинг декабр ойида сафга қайтиши кутилаётганини маълум қилди.
- Мураббий футболчининг тикланиш жараёни ижобий кечаётганини таъкидлаб, уни майдонга қайтаришда шошилинч қарор қабул қилмаслигини билдирди.
- Жорий мавсум APЛда 7 та ўйинда 2 та гол ва 3 та ассист қайд этган ганалик футболчи клуб билан 2031 йилгача мўлжалланган шартномага эга.
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоанинг асосий ҳужумкор қуролларидан бири бўлган вингер Антуан Семенёнинг тикланиш жараёни юзасидан баёнот берди. Ганалик иқтидорли футболчи октябрь ойи ўрталарида жиддий сафдан чиққан бўлиб, унинг аҳволи мухлислар ва мутахассислар диққат марказида турибди.
Клуб матбуот хизматига берган изоҳида бош мураббий футболчининг ҳолати ижобий динамика кўрсатаётгани, бироқ уни майдонга шошилинч қайтариш ниятида эмаслигини маълум қилди.
Тикланиш жараёни ва кутилаётган муддат: Маресканинг изоҳи
Энцо Мареска 2031 йилгача узоқ муддатли шартномага эга бўлган шогирдининг ҳозирги ҳолатини қуйидагича баҳолади:
Руҳий ва жисмоний ҳолат: «Унинг аҳволи яхши, кайфияти ҳам жойида. Семенё машғулотлар базасида мунтазам бўлиб турибди ҳамда зарур тикланиш муолажалари ва терапия курсларини тўлиқ ўтамоқда», — деди мураббий;
Майдонга шошмаслик қарори: Мураббийлар штаби футболчини хавф остига қўймоқчи эмас: «Ҳозирча уни тўғридан-тўғри майдонга туширишга эрта»;
Қайтиш вақти: Дастлабки тиббий ташхисларга кўра, «Ипсвич»га қарши баҳсда олинган жароҳатдан сўнг вингернинг тўлиқ сафга қайтиши декабрь ойида кутилмоқда.
Семенёнинг мавсумдаги аҳамияти ва статистикаси
Ганалик футболчи жорий мавсум «шаҳарликлар» ҳужум чизиғида жуда юқори сермаҳсуллик кўрсатиб келаётган эди:
АПЛдаги кўрсаткичлари: Антуан Англия Премьер-лигасида ўтказилган 7 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол ва 3 та голли узатмани (ассист) ўз ҳисобига ёзиб қўйган;
Муҳим стратегик актив: Ҳар иккала қанотда бирдек фаол ўйнай оладиган футболчи билан «Манчестер Сити» 2031 йилнинг ёзигача узоқ муддатли битим тузган бўлиб, унинг тезроқ формага қайтиши жамоанинг чемпионлик пойгасидаги кучига бевосита таъсир кўрсатади.
Декабрь ойидаги тиғиз ўйинлар тақвими ва навбатдаги кубок беллашувлари олдидан Семенёнинг сафга қайтиши жамоа ротацияси учун муҳим қўшимча куч бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…