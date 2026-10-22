Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси ўзининг бой фаолиятидаги энг қадрли голлар сифатида Жаҳон чемпионати финалида, Европа Чемпионлар лигаси ҳал қилувчи баҳсларида ва «Реал Мадрид»га қарши «Эл-класико» ўйинларида киритган тўпларини алоҳида эътироф этди.
- 39 ёшли футболчи Қатар-2022 финалида Франсия дарвозасига урган дублини ўз фаолиятидаги энг муҳим чўққи деб атади.
Футбол тарихининг энг буюк тўпурарларидан бири, ҳозирда АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида тўп сураётган Лионель Месси бутун фаолияти давомида киритган юзлаб тўплари орасида ўзи учун энг қадрли ва унутилмас бўлганларини очиқлади.
Яқинда, октябрь ойида Аргентина миллий терма жамоасидаги сўнгги учрашувини ўтказиб, халқаро майдондаги буюк сафарига нуқта қўйган 39 ёшли юлдузнинг муҳим иқрорини The Touchline нашри оммага тақдим этди.
«Жаҳон чемпионати финали — фаолиятимдаги энг муҳим чўққи»
Месси ўз спорт фаолиятидаги энг катта саҳналарда киритган тўпларини алоҳида эътироф этди:
Тарихий финал: «Жаҳон чемпионати финалида урган голларим фаолиятимдаги энг муҳим голлар бўлиб қолади. Бу тўплар ўзининг мислсиз аҳамияти, ўйин кўлами ва умумий воқеликнинг тарихийлиги билан кескин ажралиб туради;
Қатар-2022 драматикаси: Эслатиб ўтамиз, 2022 йилги жаҳон чемпионатининг финал учрашувида Месси Франция дарвозасига дубль йўллаган эди. 3:3 ҳисобида якунланган ўйиндан сўнг пенальтилар сериясида зафар қучган Аргентина термаси узоқ кутилган жаҳон чемпионлигига эришган.
«Барселона», Чемпионлар лигаси ва «Эль-класико» хотиралари
Афсонавий аргентиналик нафақат миллий терма жамоа, балки Каталония клуби сафидаги ёрқин оқшомларни ҳам миннатдорлик билан ёдга олди:
Европа чўққилари: «Шунингдек, “Барселона” либосида Европа Чемпионлар лигасининг финал баҳсларида киритган голларимни жуда юқори қадрлайман;
«Реал»га қарши тўқнашувлар: Бундан ташқари, “Реал Мадрид”га қарши азалий принципиал қарама-қаршилик — “Эль-класико” ўйинларида урилган голлар ҳам юрагимдан алоҳида жой олган», — дея таъкидлади Лионель.
Терма жамоадаги фаолиятини шараф билан якунлаган Мессининг мазкур хотиралари футбол ихлосмандлари учун жаҳон футболидаги бутун бошли олтин даврни яна бир бор кўз ўнгида гавдалантирди.
Изоҳлар 0
…