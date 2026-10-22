Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?

·39·Спорт
Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси ўзининг бой фаолиятидаги энг қадрли голлар сифатида Жаҳон чемпионати финалида, Европа Чемпионлар лигаси ҳал қилувчи баҳсларида ва «Реал Мадрид»га қарши «Эл-класико» ўйинларида киритган тўпларини алоҳида эътироф этди.
  • 39 ёшли футболчи Қатар-2022 финалида Франсия дарвозасига урган дублини ўз фаолиятидаги энг муҳим чўққи деб атади.

Футбол тарихининг энг буюк тўпурарларидан бири, ҳозирда АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида тўп сураётган Лионель Месси бутун фаолияти давомида киритган юзлаб тўплари орасида ўзи учун энг қадрли ва унутилмас бўлганларини очиқлади.

Яқинда, октябрь ойида Аргентина миллий терма жамоасидаги сўнгги учрашувини ўтказиб, халқаро майдондаги буюк сафарига нуқта қўйган 39 ёшли юлдузнинг муҳим иқрорини The Touchline нашри оммага тақдим этди.

«Жаҳон чемпионати финали — фаолиятимдаги энг муҳим чўққи»

Месси ўз спорт фаолиятидаги энг катта саҳналарда киритган тўпларини алоҳида эътироф этди:

  • Тарихий финал: «Жаҳон чемпионати финалида урган голларим фаолиятимдаги энг муҳим голлар бўлиб қолади. Бу тўплар ўзининг мислсиз аҳамияти, ўйин кўлами ва умумий воқеликнинг тарихийлиги билан кескин ажралиб туради;

  • Қатар-2022 драматикаси: Эслатиб ўтамиз, 2022 йилги жаҳон чемпионатининг финал учрашувида Месси Франция дарвозасига дубль йўллаган эди. 3:3 ҳисобида якунланган ўйиндан сўнг пенальтилар сериясида зафар қучган Аргентина термаси узоқ кутилган жаҳон чемпионлигига эришган.

«Барселона», Чемпионлар лигаси ва «Эль-класико» хотиралари

Афсонавий аргентиналик нафақат миллий терма жамоа, балки Каталония клуби сафидаги ёрқин оқшомларни ҳам миннатдорлик билан ёдга олди:

  • Европа чўққилари: «Шунингдек, “Барселона” либосида Европа Чемпионлар лигасининг финал баҳсларида киритган голларимни жуда юқори қадрлайман;

  • «Реал»га қарши тўқнашувлар: Бундан ташқари, “Реал Мадрид”га қарши азалий принципиал қарама-қаршилик — “Эль-класико” ўйинларида урилган голлар ҳам юрагимдан алоҳида жой олган», — дея таъкидлади Лионель.

Терма жамоадаги фаолиятини шараф билан якунлаган Мессининг мазкур хотиралари футбол ихлосмандлари учун жаҳон футболидаги бутун бошли олтин даврни яна бир бор кўз ўнгида гавдалантирди.

Лионель МессиИнтер МайамиЖаҳон чемпионати-2022Барселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёнотиМесси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёнотиБугун 22:51Месси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаМесси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаБугун 11:16“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...18 октябр 12:04Мессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритдиМессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритди18 октябр 09:18Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди18 октябр 06:44Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди