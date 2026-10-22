Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина миллий жамоасининг собиқ сардори Лионель Месси келажак авлод уни шунчаки муваффақиятли ўйинчи эмас, балки чинакам буюк спортчи сифатида эслаб қолишини исташини маълум қилди.
- 39 ёшли юлдуз ўз фаолияти давомида орзулари ва мақсадлари сари тинимсиз курашганини ҳамда қийинчиликларга қарамай ҳаракатдан тўхтамагани учун фахрланишини таъкидлади.
Футбол тарихининг энг буюк намояндаларидан бири, Аргентина миллий жамоасининг собиқ сардори ва етакчиси Лионель Месси келажак авлод уни қандай эслаб қолишини хоҳлаши ҳамда футболда қолдираётган изи борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Яқинда миллий терма жамоа билан расман хайрлашиб, халқаро фаолиятига якун ясаган 39 ёшли юлдузнинг самимий ва таъсирли баёнотини The Touchline нашри оммага тақдим этди.
«Орзуларим йўлида тўхтамадим»: Мессининг фалсафаси
Жаҳон чемпиони фаолияти давомидаги асосий тамойили ва интилишлари ҳақида тўхталар экан, қуйидаги муҳим фикрларни билдирди:
Буюклик таърифи: «Мени шунчаки муваффақиятли ўйинчи сифатида эмас, балки чинакам буюк спортчи сифатида хотирлашларини истайман;
Муваффақият ва мағлубиятлар: Мен доимо ўз орзуларим ва олдимга қўйган мақсадларим сари тинимсиз курашдим. Баъзан уларга эришдим, баъзида эса йўқ — бу спортнинг ажралмас қисми;
Тўхтамас кураш: Аммо энг муҳими, йўлимда учраган барча совринлар ва чўққиларни забт этиш учун бор кучим билан ҳаракат қилишдан ҳеч қачон тўхтамаганман», — дея таъкидлади аргентиналик юлдуз.
Афсонавий йўл: Каталониядан Майамига қадар
Лионель Мессининг клублар ва терма жамоа миқёсидаги мислсиз фаолияти замонавий спорт солномасида алоҳида ўрин эгаллайди:
Клублар даражасида: Месси ўз фаолиятининг олтин даврларини Каталониянинг «Барселона» клубида ўтказиб, энг олий чўққиларни забт этди. Сўнгра Франциянинг «ПСЖ» сафида тўп сурди ва 2023 йилнинг ёзидан буён АҚШнинг «Интер Майами» клубида мухлисларни қувонтириб келмоқда;
Халқаро саҳнадаги нуқта: Жаҳон чемпионати ва Америка кубоги каби барча бош совринларни ютиб берган Месси 39 ёшида «альбиселесте» либосидаги давронини шараф билан тугатди.
Мессининг мазкур баёноти унинг нафақат рекордлар ва унвонлар эгаси, балки миллионлаб ёшлар учун ҳақиқий матонат ҳамда садоқат тимсоли бўлиб қолишини яна бир бор кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…