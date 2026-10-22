Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёноти

·39·Спорт
Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина миллий жамоасининг собиқ сардори Лионель Месси келажак авлод уни шунчаки муваффақиятли ўйинчи эмас, балки чинакам буюк спортчи сифатида эслаб қолишини исташини маълум қилди.
  • 39 ёшли юлдуз ўз фаолияти давомида орзулари ва мақсадлари сари тинимсиз курашганини ҳамда қийинчиликларга қарамай ҳаракатдан тўхтамагани учун фахрланишини таъкидлади.

Футбол тарихининг энг буюк намояндаларидан бири, Аргентина миллий жамоасининг собиқ сардори ва етакчиси Лионель Месси келажак авлод уни қандай эслаб қолишини хоҳлаши ҳамда футболда қолдираётган изи борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

Яқинда миллий терма жамоа билан расман хайрлашиб, халқаро фаолиятига якун ясаган 39 ёшли юлдузнинг самимий ва таъсирли баёнотини The Touchline нашри оммага тақдим этди.

«Орзуларим йўлида тўхтамадим»: Мессининг фалсафаси

Жаҳон чемпиони фаолияти давомидаги асосий тамойили ва интилишлари ҳақида тўхталар экан, қуйидаги муҳим фикрларни билдирди:

  • Буюклик таърифи: «Мени шунчаки муваффақиятли ўйинчи сифатида эмас, балки чинакам буюк спортчи сифатида хотирлашларини истайман;

  • Муваффақият ва мағлубиятлар: Мен доимо ўз орзуларим ва олдимга қўйган мақсадларим сари тинимсиз курашдим. Баъзан уларга эришдим, баъзида эса йўқ — бу спортнинг ажралмас қисми;

  • Тўхтамас кураш: Аммо энг муҳими, йўлимда учраган барча совринлар ва чўққиларни забт этиш учун бор кучим билан ҳаракат қилишдан ҳеч қачон тўхтамаганман», — дея таъкидлади аргентиналик юлдуз.

Афсонавий йўл: Каталониядан Майамига қадар

Лионель Мессининг клублар ва терма жамоа миқёсидаги мислсиз фаолияти замонавий спорт солномасида алоҳида ўрин эгаллайди:

  • Клублар даражасида: Месси ўз фаолиятининг олтин даврларини Каталониянинг «Барселона» клубида ўтказиб, энг олий чўққиларни забт этди. Сўнгра Франциянинг «ПСЖ» сафида тўп сурди ва 2023 йилнинг ёзидан буён АҚШнинг «Интер Майами» клубида мухлисларни қувонтириб келмоқда;

  • Халқаро саҳнадаги нуқта: Жаҳон чемпионати ва Америка кубоги каби барча бош совринларни ютиб берган Месси 39 ёшида «альбиселесте» либосидаги давронини шараф билан тугатди.

Мессининг мазкур баёноти унинг нафақат рекордлар ва унвонлар эгаси, балки миллионлаб ёшлар учун ҳақиқий матонат ҳамда садоқат тимсоли бўлиб қолишини яна бир бор кўрсатмоқда.

Лионель МессиАргентина миллий жамоасиИнтер МайамиБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади7 октябр 12:49Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?Бугун 22:59Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди7 октябр 23:31«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди7 октябр 15:48Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?7 октябр 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди