Пеп Гвардиола «Барселона»да Лионель Месси билан ишлаган даврини эсга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хосеп Гвардиола «Барселона» клубидаги 2008–2012 йиллардаги фаолияти давомида Лионель Мессининг ғалабага бўлган кучли иштиёқи ва барқарорлигини алоҳида эътироф этди.
- Мураббийнинг сўзларига кўра, аргентиналик футболчи тўрт йил давомида кичик майдондаги машғулот ўйинларида бирор марта ҳам мағлуб бўлмаган.
- Гвардиола Мессининг бир неча кун ичида учта гол ва учта голли узатмани амалга ошира олиш қобилиятини такрорланмас деб баҳолади.
Испаниялик машҳур мураббий Хосеп Гвардиола Каталониянинг «Барселона» клубида аргентиналик афсона Лионель Мессини бошқарган йиллари ҳақида ёрқин хотиралари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Мессининг машғулотлардаги иштиёқи ва майдондаги барқарорлиги такрорланмас даражада бўлган.
«Машғулотларда ҳам, ўйинларда ҳам ғалабага чанқоқ эди»
Romario TV лойиҳасига берган интервьюсида Гвардиола 2008–2012 йиллардаги биргаликдаги фаолияти давомида Месси кичик майдондаги машғулот ўйинларида ҳам умуман ютқазмаганини алоҳида эътироф этди:
«Ҳеч қачон бундай футболчини кўрмаганман. У бир неча кунда учта гол уриб, яна учта голли узатмани амалга оширишга қодир эди. Бундай барқарорликни намойиш эта оладиган футболчилар кам. Аммо Месси буни ҳам машғулотларда, ҳам ўйинларда кўрсатарди.
У билан тўрт йиллик ҳамкорлигим давомида Лео кичик майдондаги футбол ўйинида бирор марта мағлуб бўлганини эслай олмайман. Мессида доимо ғалабага бўлган кучли иштиёқ мавжуд. Бу эса жуда катта аҳамиятга эга эди.», — деди Хосеп Гвардиола.
Гвардиола ва Месси ҳамкорлигининг асосий жиҳатлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва Гвардиола хотиралари
Биргаликдаги фаолият даври
2008 — 2012 йиллар («Барселона»)
Машғулотлардаги феномен
4 йил мобайнида кичик майдондаги ўйинларда бирор марта мағлуб бўлмаган
Ўйиндаги барқарорлик
Бир неча кун ичида 3 та гол ва 3 та голли узатмани амалга ошира оладиган даража
Асосий устунлик
Ҳар бир баҳс ва машғулотдаги чексиз ғалаба иштиёқи
Манба
Romario TV учун берилган интервью
Сизнингча, Лионель Месси фаолиятидаги энг ёрқин ва самарали давр айнан Пеп Гвардиола қўл остида ўтган 2008–2012 йилларга тўғри келадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига мураббийнинг ушбу самимий хотираларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…