Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтди
Марк-Андре тер Стеген Барселона клубидан Аякс жамоасига мавсум охиригача ижара асосида ўтди. 34 ёшли дарвозабон жиддий жароҳатлар сабаб сўнгги икки мавсумда Барселона ва Жирона сафида атиги 12 та учрашувда майдонга тушган. Июл бошидан интенсив реабилитация курсини ўтаган тер Стеген тўлиқ соғайганини ва Аяксда асосий таркиб учун курашишга тайёрлигини билдирди.
Германия терма жамоасининг тажрибали дарвозабони Марк-Андре тер Стеген Каталониянинг Барселона клубидан Нидерландиянинг Аякс жамоасига мавсум охиригача ижара асосида ўтди. Сўнгги йилларда жиддий жароҳатлар сабабли асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган 34 ёшли посбон Амстердамда ўз фаолиятини қайтадан бошлаш ва оптимал спорт формасини тиклашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воэтбал Интернатионал нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи сўнгги икки мавсум давомида Барселона ва Жирона сафида бор-йўғи 12 та учрашувда майдонга тушган холос. Унга бел, тизза ва сон қисмидаги сурункали жароҳатлар жиддий халақит берган. Бироқ иқтидорли дарвозабон июль бошидан буён интенсив реабилитация курсини ўтиб, тўлиқ соғломлашганини ва янги жамоасида асосий таркиб учун курашишга тайёрлигини билдирди.
Амстердамда янги саҳифаМарк-Андре тер Стеген ўзининг жисмоний ҳолати борасидаги шубҳаларга жавоб берар экан, майдонга қайтишдан бахтиёр эканини яширмади. У июль ойининг бошидаёқ Барселона сафида тикланиш жараёнини бошлаганини ва асосий гуруҳ машғулотларига киришганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ўйин унинг учун олдинга ташланган яна бир қадам бўлади. Германия терма жамоаси сафида 44 та ўйин ўтказган дарвозабон олдин ҳам оғир тизза жароҳатидан кейин Миллатлар лигасида муваффақиятли тўп сурганини ва шубшаларни йўққа чиқарганини эсга олди.
Тажриба ва ишончАякс жамоаси вакили Жорди Круйфф ушбу трансфер ҳақида гапирар экан, немис посбонининг бой тажрибаси ва юксак маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг таъкидлашича, клуб ушбу келишув устида узоқ вақт ишлаган ва тажрибали дарвозабон жамоага зудлик билан фойда келтира олади.
Тер Стегеннинг ўзи эса Жоҳан Круйфф Арена стадионида ўйнашни орзиқиб кутаётганини яширмади. Ажойиб муҳитга эга стадионда тўп суриш унинг учун катта аҳамиятга эга эканлигини ва у ўзини яна илгиргидек кучли ҳис қилаётганини қўшимча қилди.
…