Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтди

·52·Спорт
Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтди
Қисқача

Марк-Андре тер Стеген Барселона клубидан Аякс жамоасига мавсум охиригача ижара асосида ўтди. 34 ёшли дарвозабон жиддий жароҳатлар сабаб сўнгги икки мавсумда Барселона ва Жирона сафида атиги 12 та учрашувда майдонга тушган. Июл бошидан интенсив реабилитация курсини ўтаган тер Стеген тўлиқ соғайганини ва Аяксда асосий таркиб учун курашишга тайёрлигини билдирди.

Германия терма жамоасининг тажрибали дарвозабони Марк-Андре тер Стеген Каталониянинг Барселона клубидан Нидерландиянинг Аякс жамоасига мавсум охиригача ижара асосида ўтди. Сўнгги йилларда жиддий жароҳатлар сабабли асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган 34 ёшли посбон Амстердамда ўз фаолиятини қайтадан бошлаш ва оптимал спорт формасини тиклашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воэтбал Интернатионал нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи сўнгги икки мавсум давомида Барселона ва Жирона сафида бор-йўғи 12 та учрашувда майдонга тушган холос. Унга бел, тизза ва сон қисмидаги сурункали жароҳатлар жиддий халақит берган. Бироқ иқтидорли дарвозабон июль бошидан буён интенсив реабилитация курсини ўтиб, тўлиқ соғломлашганини ва янги жамоасида асосий таркиб учун курашишга тайёрлигини билдирди.

Амстердамда янги саҳифа

Марк-Андре тер Стеген ўзининг жисмоний ҳолати борасидаги шубҳаларга жавоб берар экан, майдонга қайтишдан бахтиёр эканини яширмади. У июль ойининг бошидаёқ Барселона сафида тикланиш жараёнини бошлаганини ва асосий гуруҳ машғулотларига киришганини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ўйин унинг учун олдинга ташланган яна бир қадам бўлади. Германия терма жамоаси сафида 44 та ўйин ўтказган дарвозабон олдин ҳам оғир тизза жароҳатидан кейин Миллатлар лигасида муваффақиятли тўп сурганини ва шубшаларни йўққа чиқарганини эсга олди.

Тажриба ва ишонч

Аякс жамоаси вакили Жорди Круйфф ушбу трансфер ҳақида гапирар экан, немис посбонининг бой тажрибаси ва юксак маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг таъкидлашича, клуб ушбу келишув устида узоқ вақт ишлаган ва тажрибали дарвозабон жамоага зудлик билан фойда келтира олади.

Тер Стегеннинг ўзи эса Жоҳан Круйфф Арена стадионида ўйнашни орзиқиб кутаётганини яширмади. Ажойиб муҳитга эга стадионда тўп суриш унинг учун катта аҳамиятга эга эканлигини ва у ўзини яна илгиргидек кучли ҳис қилаётганини қўшимча қилди.

Марк-Андре тер СтегенБарселонаАяксФутбол трансферлариЭредивизия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)