Конференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олди

·12·Спорт
Конференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олди

УЕФА Конференциялар лигаси умумий босқичининг 2-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар кескин курашлар, сўнгги дақиқаларда урилган ҳал қилувчи голлар ва кутилмаган натижалар билан якунланди.

Нидерландияда Европа майдонларининг номдор клублари ўртасидаги марказий тўқнашув бўлиб ўтди — Амстердамнинг «Аякс» жамоаси Италиянинг кучли вакили «Аталанта»ни қабул қилиб, ўйин сўнгидаги тезкор голлар эвазига 2:0 ҳисобида ғалабани илиб кетди. Францияда эса «Монако» Германиянинг «Фрайбург» клуби дарвозасига жавобсиз 3 та тўп йўллаб, турнир жадвалининг етакчилари сафига қўшилди.

«Аякс» «Аталанта»ни 3 дақиқада таслим этди

«Йохан Кройфф Арена»да кечган беллашув асосий вақтнинг сўнгги дақиқаларигача тенг курашлар остида ўтди:

  • Сўнгги дақиқалар штурми: Ҳар икки томон мудофааси хатосиз ҳаракат қилаётган бир пайтда, 87-дақиқада захирадан тушган Толу Арокодаре ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • Нуқта қўйган зарба: Орадан бор-йўғи 3 дақиқа ўтиб, 90-дақиқада яна бир захира ўйинчиси Уазан иккинчи тўпни киритди ва амстердамликларнинг 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабасини мустаҳкамлади;

  • Жадвалдаги ҳолат: Ҳар икки жамоа 2 та ўйиндан сўнг 3 тадан очко жамғариб, ёнма-ён — 14 ва 15-ўринларни банд этиб турибди.

«Монако» «Фрайбург»ни йирик ҳисобда енгиб, 3-ўринга кўтарилди

Франция жамоаси ўз майдонида Бундеслига вакилига қарши баҳсда мутлақ устунлик намойиш этди:

  • Биринчи бўлим сўнгидаги гол: 45-дақиқада Бруннер аниқ зарба билан «Монако»ни олдинга олиб чиқди;

  • Иккинчи бўлимдаги якун: Ўйин тугашига оз қолганда босимни оширган мезбонлар 83-дақиқада Камара ва 90-дақиқада захирадан тушган Ансу Фатининг голлари эвазига йирик 3:0 ҳисобини расмийлаштиришди;

  • Турнир пешқадами: 2 та турдан сўнг 6 очко жамғарган «Монако» мусобақа жадвалининг 3-поғонасига мустаҳкам ўрнашиб олди («Фрайбург» эса 3 очко билан 18-ўринда).

2-турнинг қолган баҳслари:

  • «Трабзонспор» — «Ҳартс» 2:0

    Туркия клуби шотландияликларни ишончли енгди. 32-дақиқада Салоҳ пенальтидан ҳисобни очган бўлса, 58-дақиқада Франкулино якуний ҳисобни ўрнатди.

  • «Яблонец» — «Брайтон» 0:0

    Англия Премьер-лигаси вакили «Брайтон» Чехия сафарида рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади ва муросасиз кечган баҳс голсиз дуранг билан якунланди.

УЕФА Конференциялар лигасиАяксАталантаМонако
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аякс — Аталанта: таркиблар ва жонли матнАякс — Аталанта: таркиблар ва жонли матнКеча 23:17Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБугун 07:55Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари21 август 06:08Хайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матнХайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтди7 август 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди