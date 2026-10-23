Конференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олди
УЕФА Конференциялар лигаси умумий босқичининг 2-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар кескин курашлар, сўнгги дақиқаларда урилган ҳал қилувчи голлар ва кутилмаган натижалар билан якунланди.
Нидерландияда Европа майдонларининг номдор клублари ўртасидаги марказий тўқнашув бўлиб ўтди — Амстердамнинг «Аякс» жамоаси Италиянинг кучли вакили «Аталанта»ни қабул қилиб, ўйин сўнгидаги тезкор голлар эвазига 2:0 ҳисобида ғалабани илиб кетди. Францияда эса «Монако» Германиянинг «Фрайбург» клуби дарвозасига жавобсиз 3 та тўп йўллаб, турнир жадвалининг етакчилари сафига қўшилди.
«Аякс» «Аталанта»ни 3 дақиқада таслим этди
«Йохан Кройфф Арена»да кечган беллашув асосий вақтнинг сўнгги дақиқаларигача тенг курашлар остида ўтди:
Сўнгги дақиқалар штурми: Ҳар икки томон мудофааси хатосиз ҳаракат қилаётган бир пайтда, 87-дақиқада захирадан тушган Толу Арокодаре ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;
Нуқта қўйган зарба: Орадан бор-йўғи 3 дақиқа ўтиб, 90-дақиқада яна бир захира ўйинчиси Уазан иккинчи тўпни киритди ва амстердамликларнинг 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабасини мустаҳкамлади;
Жадвалдаги ҳолат: Ҳар икки жамоа 2 та ўйиндан сўнг 3 тадан очко жамғариб, ёнма-ён — 14 ва 15-ўринларни банд этиб турибди.
«Монако» «Фрайбург»ни йирик ҳисобда енгиб, 3-ўринга кўтарилди
Франция жамоаси ўз майдонида Бундеслига вакилига қарши баҳсда мутлақ устунлик намойиш этди:
Биринчи бўлим сўнгидаги гол: 45-дақиқада Бруннер аниқ зарба билан «Монако»ни олдинга олиб чиқди;
Иккинчи бўлимдаги якун: Ўйин тугашига оз қолганда босимни оширган мезбонлар 83-дақиқада Камара ва 90-дақиқада захирадан тушган Ансу Фатининг голлари эвазига йирик 3:0 ҳисобини расмийлаштиришди;
Турнир пешқадами: 2 та турдан сўнг 6 очко жамғарган «Монако» мусобақа жадвалининг 3-поғонасига мустаҳкам ўрнашиб олди («Фрайбург» эса 3 очко билан 18-ўринда).
2-турнинг қолган баҳслари:
«Трабзонспор» — «Ҳартс» 2:0
Туркия клуби шотландияликларни ишончли енгди. 32-дақиқада Салоҳ пенальтидан ҳисобни очган бўлса, 58-дақиқада Франкулино якуний ҳисобни ўрнатди.
«Яблонец» — «Брайтон» 0:0
Англия Премьер-лигаси вакили «Брайтон» Чехия сафарида рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади ва муросасиз кечган баҳс голсиз дуранг билан якунланди.
Изоҳлар 0
…