ЕКЛда голлар шоуси: Дастлабки ўйинларнинг тўлиқ шарҳи ва ҳисоблар

·73·Спорт
ЕКЛда голлар шоуси: Дастлабки ўйинларнинг тўлиқ шарҳи ва ҳисоблар
Қисқача

Европа Конференсиялар лигаси 3-саралаш босқичининг дастлабки ўйинларида "Аякс" "Шелбурн"ни 3:1, "Твенте" эса "Дунайска Стреда"ни 6:0 ҳисобида мағлуб этди. "Партизан" Сербияда "Тобол" устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди, "Braga" ва "Динамо Киев" эса 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабаларни қўлга киритди. 6 август куни ўтказилган бошқа баҳсларда "Тромсё" "Клуж"ни 5:0, "Рапид" "Пайде"ни 4:1, "Копенгаген" эса "Дебрецен"ни 3:0 ҳисобида ютди.

Европа Конференциялар лигасининг 3-саралаш босқичи доирасида дастлабки учрашувлар бўлиб ўтди. Марказий баҳсларда Нидерландиянинг "Аякс" ва "Твенте" клублари ёрқин ғалабаларни қўлга киритган бўлса, Қозоғистоннинг "Тобол" жамоаси учун Сербия сафари ҳақиқий ко Kabусга айланди.

Мусобақанинг ушбу босқичида майдонга тушган бир қатор Европа грандлари жавоб ўйини олдидан плей-офф масаласини деярли ҳал қилиб қўйишди.

Нидерландия клубларидан намойиш ва "Тобол"нинг йирик мағлубияти

Амстердамнинг "Аякс" клуби ўз майдонида Ирландиянинг "Шелбурн" жамоасини қабул қилиб, ишончли 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Нидерландиянинг яна бир вакили "Твенте" эса Словакиянинг "Дунайска Стреда" клуби дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди — 6:0.

Қозоғистоннинг "Тобол" клуби Сербияда "Партизан" меҳмони бўлиб, кутилмаганда йирик 0:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Португалиянинг "Брага" ва Украинанинг "Динамо Киев" жамоалари эса ўз учрашувларида минимал (1:0) ҳисобдаги ўта муҳим ғалабаларни расмийлаштиришди.

ЕКЛ. 3-саралаш босқичи (Дастлабки ўйинлар)

6 август куни ўтказилган баҳслар натижалари:

  • "Аякс" (Нидерландия) — "Шелбурн" (Ирландия) 3:1

  • "Твенте" (Нидерландия) — "Дунайска Стреда" (Словакия) 6:0

  • "Партизан" (Сербия) — "Тобол" (Қозоғистон) 3:0

  • "Динамо Киев" (Украина) — "Қорабоғ" (Озарбойжон) 1:0

  • "Брага" (Португалия) — "Динамо Минск" (Беларусь) 1:0

  • ЧФР "Клуж" (Руминия) — "Тромсё" (Норвегия) 0:5

  • "Жалгирис" (Литва) — "Ҳайдук" (Хорватия) 2:5

  • "Пайде" (Эстония) — "Рапид" (Австрия) 1:4

  • "Дебрецен" (Венгрия) — "Копенгаген" (Дания) 0:3

  • "Шериф" (Молдова) — "Санкт-Галлен" (Швейцария) 1:3

  • "Гётеборг" (Швеция) — "Гент" (Бельгия) 0:1

  • "Бейтар" (Исроил) — "Аустрия" (Австрия) 1:2

  • "Ҳапоэль" (Исроил) — "Катовице" (Полша) 2:0

  • "Валюр" (Исландия) — "Норшелланн" (Дания) 0:2

  • "Лугано" (Швейцария) — "Рунавик" (Фарер ороллари) 2:0

  • "Богемианс" (Ирландия) — "Мидтьюлланд" (Дания) 0:2

  • "Риека" (Хорватия) — "Илвес" (Финляндия) 1:0

  • "ФК Рига" (Латвия) — "Дьёр" (Венгрия) 1:0

  • "Яблонец" (Чехия) — РФШ (Латвия) 2:0

  • "Интер Турку" (Финляндия) — "Вадуц" (Лихтенштейн) 2:1

  • "Интер Эскальдес" (Андорра) — "Флора" (Эстония) 1:0

  • "Борац Баня-Лука" (Босния) — "Витебск" (Беларусь) 1:0

  • "Ноа" (Арманистон) — "Сион" (Швейцария) 2:2

  • ХИК (Финляндия) — "Мозеруэлл" (Шотландия) 1:1

  • "Ракув" (Полша) — "Ҳаммарбю" (Швеция) 0:0

Жавоб ўйинлари қачон?

Плей-офф босқичига йўл оладиган барча жамоалар номига келаси ҳафта, 13 август куни ўтказиладиган жавоб беллашувларидан сўнг тўлиқ ойдинлик киритилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

АяксТвентеПартизанТоболДинамо Киев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)