ЕКЛда голлар шоуси: Дастлабки ўйинларнинг тўлиқ шарҳи ва ҳисоблар
Европа Конференсиялар лигаси 3-саралаш босқичининг дастлабки ўйинларида "Аякс" "Шелбурн"ни 3:1, "Твенте" эса "Дунайска Стреда"ни 6:0 ҳисобида мағлуб этди. "Партизан" Сербияда "Тобол" устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди, "Braga" ва "Динамо Киев" эса 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабаларни қўлга киритди. 6 август куни ўтказилган бошқа баҳсларда "Тромсё" "Клуж"ни 5:0, "Рапид" "Пайде"ни 4:1, "Копенгаген" эса "Дебрецен"ни 3:0 ҳисобида ютди.
Европа Конференциялар лигасининг 3-саралаш босқичи доирасида дастлабки учрашувлар бўлиб ўтди. Марказий баҳсларда Нидерландиянинг "Аякс" ва "Твенте" клублари ёрқин ғалабаларни қўлга киритган бўлса, Қозоғистоннинг "Тобол" жамоаси учун Сербия сафари ҳақиқий ко Kabусга айланди.
Мусобақанинг ушбу босқичида майдонга тушган бир қатор Европа грандлари жавоб ўйини олдидан плей-офф масаласини деярли ҳал қилиб қўйишди.
Нидерландия клубларидан намойиш ва "Тобол"нинг йирик мағлубияти
Амстердамнинг "Аякс" клуби ўз майдонида Ирландиянинг "Шелбурн" жамоасини қабул қилиб, ишончли 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Нидерландиянинг яна бир вакили "Твенте" эса Словакиянинг "Дунайска Стреда" клуби дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди — 6:0.
Қозоғистоннинг "Тобол" клуби Сербияда "Партизан" меҳмони бўлиб, кутилмаганда йирик 0:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Португалиянинг "Брага" ва Украинанинг "Динамо Киев" жамоалари эса ўз учрашувларида минимал (1:0) ҳисобдаги ўта муҳим ғалабаларни расмийлаштиришди.
ЕКЛ. 3-саралаш босқичи (Дастлабки ўйинлар)
6 август куни ўтказилган баҳслар натижалари:
"Аякс" (Нидерландия) — "Шелбурн" (Ирландия) 3:1
"Твенте" (Нидерландия) — "Дунайска Стреда" (Словакия) 6:0
"Партизан" (Сербия) — "Тобол" (Қозоғистон) 3:0
"Динамо Киев" (Украина) — "Қорабоғ" (Озарбойжон) 1:0
"Брага" (Португалия) — "Динамо Минск" (Беларусь) 1:0
ЧФР "Клуж" (Руминия) — "Тромсё" (Норвегия) 0:5
"Жалгирис" (Литва) — "Ҳайдук" (Хорватия) 2:5
"Пайде" (Эстония) — "Рапид" (Австрия) 1:4
"Дебрецен" (Венгрия) — "Копенгаген" (Дания) 0:3
"Шериф" (Молдова) — "Санкт-Галлен" (Швейцария) 1:3
"Гётеборг" (Швеция) — "Гент" (Бельгия) 0:1
"Бейтар" (Исроил) — "Аустрия" (Австрия) 1:2
"Ҳапоэль" (Исроил) — "Катовице" (Полша) 2:0
"Валюр" (Исландия) — "Норшелланн" (Дания) 0:2
"Лугано" (Швейцария) — "Рунавик" (Фарер ороллари) 2:0
"Богемианс" (Ирландия) — "Мидтьюлланд" (Дания) 0:2
"Риека" (Хорватия) — "Илвес" (Финляндия) 1:0
"ФК Рига" (Латвия) — "Дьёр" (Венгрия) 1:0
"Яблонец" (Чехия) — РФШ (Латвия) 2:0
"Интер Турку" (Финляндия) — "Вадуц" (Лихтенштейн) 2:1
"Интер Эскальдес" (Андорра) — "Флора" (Эстония) 1:0
"Борац Баня-Лука" (Босния) — "Витебск" (Беларусь) 1:0
"Ноа" (Арманистон) — "Сион" (Швейцария) 2:2
ХИК (Финляндия) — "Мозеруэлл" (Шотландия) 1:1
"Ракув" (Полша) — "Ҳаммарбю" (Швеция) 0:0
Жавоб ўйинлари қачон?
Плей-офф босқичига йўл оладиган барча жамоалар номига келаси ҳафта, 13 август куни ўтказиладиган жавоб беллашувларидан сўнг тўлиқ ойдинлик киритилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…