Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари
УЕФА Конференсиялар Лигасининг 2026/27 йилги мавсумидаги 4-саралаш раундининг дастлабки баҳсларида «Лугано» «Маккаби Тел-Авив»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Беҳруз Каримов фаолият юритаётган «Лугано» асосий босқичга чиқса, ўзбекистонлик ҳимоячи еврокубоклар қайдномасига киритилади. «Монако», «Аякс» ва Озарбайжоннинг «Қорабоғ» клублари сафарда ғалаба қозонди, «Аталанта» ҳамда «Брайтон» эса дуранг ўйнади.
УЕФА Конференциялар Лигасида 2026/27 йилги мавсумнинг асосий босқичига чиқиш учун сўнгги 4-саралаш (плей-офф) раундининг дастлабки баҳслари якунланди. Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов фаолият юритаётган Швейцариянинг «Лугано» клуби муҳим ғалабага эришган бўлса, Европанинг қатор грандлари сафарда муваффақият қозонди.
«Лугано»нинг муҳим ғалабаси ва грандларнинг юриши
«Лугано» ўз майдонида «Маккаби Тель-Авив» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ босқичи сари ишончли қадам ташлади. Ўзбекистонлик легионер Беҳруз Каримов агар жамоа асосий босқичга йўл олса, еврокубоклар қайдномасига киритилади.
Шунингдек, «Монако», «Аякс» ва Озарбайжоннинг «Қорабоғ» клублари сафарда ғалаба қозониб қайтган бўлса, «Аталанта» ва «Брайтон» кутилмаганда нурсиз дуранг билан кифояланди.
ЕКЛ. 4-саралаш босқичи, дастлабки ўйинларнинг барча натижалари (20 август)
Учрашув
Ҳисоб
Учрашув
Ҳисоб
Лугано — Маккаби Тель-Авив
2:1
Тромсё — Брайтон
0:0
Сион — Аякс
2:4
Аталанта — Ҳапоэль Тель-Авив
0:0
Гурник Забже — Монако
2:3
Интер Турку — Копенҳаген
0:0
Твенте — Қорабоғ
0:1
Гент — Ҳиберниан
0:0
Мозеруэлл — Фрайбург
1:3
Брага — Аустрия
2:0
Хетафе — Партизан
3:1
Мидтюлланд — Риека
2:0
Рейнжерс — Яблонец
1:0
Норшеллланд — Санкт-Галлен
1:0
Викингур — Борац Баня
1:3
Линкольн — Ларн
0:2
Панатинаикос — Градец-Кралове
2:2
Ҳайдук — Ракув
2:2
Ҳартс — Рапид СК
2:2
Дрита — Интер Эскальдес
2:2
ПАОК — Бранн
1:1
Клаксвик — ФК Рига
0:0
Динамо Сити — Пафос
1:1
Шэмрок Роверс — КуПС
1:1
Жавоб баҳслари қачон бўлиб ўтади?
Ушбу жуфтликлар ўртасидаги ҳал қилувчи жавоб учрашувлари 27 август куни бўлиб ўтади. Унда ғалаба қозонган жамоалар Конференциялар Лигасининг 2026/27 йилги асосий (лига) босқичига йўлланмани қўлга киритади.
Сизнингча, Беҳруз Каримов ҳаракат қилаётган «Лугано» сафардаги баҳсда ҳам устунликни сақлаб қолиб, асосий босқичга чиқишни уддалай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу муҳим натижаларни дарҳол улашинг!
…