Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари

·2·Спорт
Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари
Қисқача

УЕФА Конференсиялар Лигасининг 2026/27 йилги мавсумидаги 4-саралаш раундининг дастлабки баҳсларида «Лугано» «Маккаби Тел-Авив»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Беҳруз Каримов фаолият юритаётган «Лугано» асосий босқичга чиқса, ўзбекистонлик ҳимоячи еврокубоклар қайдномасига киритилади. «Монако», «Аякс» ва Озарбайжоннинг «Қорабоғ» клублари сафарда ғалаба қозонди, «Аталанта» ҳамда «Брайтон» эса дуранг ўйнади.

УЕФА Конференциялар Лигасида 2026/27 йилги мавсумнинг асосий босқичига чиқиш учун сўнгги 4-саралаш (плей-офф) раундининг дастлабки баҳслари якунланди. Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов фаолият юритаётган Швейцариянинг «Лугано» клуби муҳим ғалабага эришган бўлса, Европанинг қатор грандлари сафарда муваффақият қозонди.

«Лугано»нинг муҳим ғалабаси ва грандларнинг юриши

«Лугано» ўз майдонида «Маккаби Тель-Авив» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ босқичи сари ишончли қадам ташлади. Ўзбекистонлик легионер Беҳруз Каримов агар жамоа асосий босқичга йўл олса, еврокубоклар қайдномасига киритилади.

Шунингдек, «Монако», «Аякс» ва Озарбайжоннинг «Қорабоғ» клублари сафарда ғалаба қозониб қайтган бўлса, «Аталанта» ва «Брайтон» кутилмаганда нурсиз дуранг билан кифояланди.

ЕКЛ. 4-саралаш босқичи, дастлабки ўйинларнинг барча натижалари (20 август)

Учрашув

Ҳисоб

Учрашув

Ҳисоб

Лугано — Маккаби Тель-Авив

2:1

Тромсё — Брайтон

0:0

Сион — Аякс

2:4

Аталанта — Ҳапоэль Тель-Авив

0:0

Гурник Забже — Монако

2:3

Интер Турку — Копенҳаген

0:0

Твенте — Қорабоғ

0:1

Гент — Ҳиберниан

0:0

Мозеруэлл — Фрайбург

1:3

Брага — Аустрия

2:0

Хетафе — Партизан

3:1

Мидтюлланд — Риека

2:0

Рейнжерс — Яблонец

1:0

Норшеллланд — Санкт-Галлен

1:0

Викингур — Борац Баня

1:3

Линкольн — Ларн

0:2

Панатинаикос — Градец-Кралове

2:2

Ҳайдук — Ракув

2:2

Ҳартс — Рапид СК

2:2

Дрита — Интер Эскальдес

2:2

ПАОК — Бранн

1:1

Клаксвик — ФК Рига

0:0

Динамо Сити — Пафос

1:1

Шэмрок Роверс — КуПС

1:1

Жавоб баҳслари қачон бўлиб ўтади?

Ушбу жуфтликлар ўртасидаги ҳал қилувчи жавоб учрашувлари 27 август куни бўлиб ўтади. Унда ғалаба қозонган жамоалар Конференциялар Лигасининг 2026/27 йилги асосий (лига) босқичига йўлланмани қўлга киритади.

Сизнингча, Беҳруз Каримов ҳаракат қилаётган «Лугано» сафардаги баҳсда ҳам устунликни сақлаб қолиб, асосий босқичга чиқишни уддалай оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу муҳим натижаларни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиБугун, 06:14Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиБугун, 06:10Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиЕвропа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиБугун, 06:03Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариЮвентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариБугун, 01:39Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)