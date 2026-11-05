Мидтьюлланн — Аякс: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Мидтьюлланн — Аякс учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Мидтьюлланн бошланғич таркиби: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Соренсен М. Б., 55. Бак В., 29. Ватжен К., 21. Кастильо Д., 8. Биллинг П., 27. Йоханнесен С., 90. Этим Ф., 10. Чо Гю-Сон.
Мидтьюлланн захирадагилари: 15. Бени Д., 19. Браво П., 30. Эджехери О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён-Сок, 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 9. Райович М., 60. Угбо М., 17. Ухре М.
Мидтьюлланн бош мураббийи: Туллберг М.
Аякс бошланғич таркиби: 1. тер Стеген М., 2. Роза Л., 6. Керер Т., 36. Янсе Д., 5. Вейндал О., 18. Классен Д. (капитан), 15. Баас Й., 24. Мокио Ж., 68. Уазан А., 99. Арокодаре Т., 10. Глух О.
Аякс захирадагилари: 67. Абдалла М., 23. Бергхёйс С., 17. Блинд Д., 43. Бунида Р., 30. Боуман А., 22. Хееркенс Ж., 38. Маркос Леонардо, 26. Паес М., 49. Пуньо Д., 21. Торрентс Ж.
Аякс бош мураббийи: Мишел.
Изоҳлар 0
…