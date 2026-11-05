Мидтьюлланн — Аякс: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Мидтьюлланн — Аякс: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Мидтьюлланн — Аякс учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Мидтьюлланн бошланғич таркиби: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Соренсен М. Б., 55. Бак В., 29. Ватжен К., 21. Кастильо Д., 8. Биллинг П., 27. Йоханнесен С., 90. Этим Ф., 10. Чо Гю-Сон.

Мидтьюлланн захирадагилари: 15. Бени Д., 19. Браво П., 30. Эджехери О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён-Сок, 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 9. Райович М., 60. Угбо М., 17. Ухре М.

Мидтьюлланн бош мураббийи: Туллберг М.

Аякс бошланғич таркиби: 1. тер Стеген М., 2. Роза Л., 6. Керер Т., 36. Янсе Д., 5. Вейндал О., 18. Классен Д. (капитан), 15. Баас Й., 24. Мокио Ж., 68. Уазан А., 99. Арокодаре Т., 10. Глух О.

Аякс захирадагилари: 67. Абдалла М., 23. Бергхёйс С., 17. Блинд Д., 43. Бунида Р., 30. Боуман А., 22. Хееркенс Ж., 38. Маркос Леонардо, 26. Паес М., 49. Пуньо Д., 21. Торрентс Ж.

Аякс бош мураббийи: Мишел.

МидтьюлланнАяксКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: таркиблар ва жонли матнМидтьюлланн — Сент-Трюйден: таркиблар ва жонли матн23 октябр 00:21Эгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матнЭгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:31Аякс — Аталанта: таркиблар ва жонли матнАякс — Аталанта: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:17Хайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матнХайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Конференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олдиКонференциялар лигаси: “Аякс” “Аталанта”ни таслим этди, “Монако” 3-ўринга чиқиб олди23 октябр 08:16Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари21 август 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози