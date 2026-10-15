Хайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Хайдук Сплит — Аякс учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хайдук Сплит бошланғич таркиби: 33. Силич Т., 22. Акапанди М., 9. де Алмейда Д., 20. дель Мораль А., 8. Фаяд К., 6. Хаджикадунич Д., 32. Хргович С., 15. Марешич Д., 7. Саньянг А., 11. Сего М. (капитан), 23. Сотичек М.
Хайдук Сплит захирадагилари: 18. Дендонкер Л., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 38. Ходак Л., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А., 5. Ван Хоренбек А.
Хайдук Сплит бош мураббийи: Гарсия Г.
Аякс бошланғич таркиби: 1. тер Стеген М., 4. Амрабат С., 99. Арокодаре Т., 15. Баас Й., 30. Боуман А., 8. Брандт Й., 6. Керер Т., 18. Классен Д. (капитан), 68. Уазан А., 21. Торрентс Ж., 11. Цыганков В.
Аякс захирадагилари: 67. Абдалла М., 43. Бунида Р., 20. Эдвардсен О., 62. Эль-Хани А., 10. Глух О., 36. Янсе Д., 38. Маркос Леонардо, 24. Мокио Ж., 26. Паес М., 2. Роза Л., 5. Вейндал О.
Аякс бош мураббийи: Мишел.
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