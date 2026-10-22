Тун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Тун — Хайдук Сплит учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Тун бошланғич таркиби: 1. Штеффен Н., 47. Фер Ф., 19. Бамерт Ж., 23. Бурки М. (капитан), 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 16. Рот Ж., 14. Кайт М., 30. Майер Н., 96. Лабо Б., 9. Дурсун Ф.
Тун захирадагилари: 20. Браски Р., 5. Бурги Н., 26. Кристофферссон Н., 37. Далер Л., 21. Дербачи Д., 52. Илич А., 80. Ленген С., 54. Пассавант Л., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 22. Вальти Д., 13. Зукит Н.
Тун бош мураббийи: Привителли Г. Л.
Хайдук Сплит бошланғич таркиби: 33. Силич Т., 22. Акапанди М., 6. Хаджикадунич Д., 15. Марешич Д., 32. Хргович С., 8. Фаяд К., 20. дель Мораль А., 7. Саньянг А., 9. де Алмейда Д., 23. Сотичек М., 11. Сего М. (капитан).
Хайдук Сплит захирадагилари: 19. Бррути Э., 18. Дендонкер Л., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А., 5. Ван Хоренбек А.
Хайдук Сплит бош мураббийи: Гарсия Г.
Изоҳлар 0
…