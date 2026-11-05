Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матн

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Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Линкольн Ред Импс бошланғич таркиби: 13. Ханкинс Дж., 66. Эрстелинг Й., 5. Кардозо Т., 3. Рутженс К., 21. Нано, 44. Ману, 22. Торрилья Г., 6. Лопес Б. (капитан), 8. Манди, 18. Гарсия Т., 9. Гомес К.

Линкольн Ред Импс захирадагилари: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчиаро Л., 19. Флалхи Идрисси Й., 27. Хамм М., 23. Жо, 2. Джолли Э., 10. Мула А., 1. Наузет Сантана, 4. Пинто Н., 11. Ромеро Морильо А.

Линкольн Ред Импс бош мураббийи: Павон.

Хайдук Сплит бошланғич таркиби: 33. Силич Т., 22. Акапанди М., 6. Хаджикадунич Д., 5. Ван Хоренбек А., 32. Хргович С., 8. Фаяд К., 20. дель Мораль А., 7. Саньянг А., 9. де Алмейда Д., 23. Сотичек М., 11. Сего М. (капитан).

Хайдук Сплит захирадагилари: 19. Бррути Э., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 38. Ходак Л., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 15. Марешич Д., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А.

Хайдук Сплит бош мураббийи: Гарсия Г.

Линкольн Ред ИмпсХайдук СплитКонференция лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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