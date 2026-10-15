Твенте — Тун: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Твенте — Тун учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Твенте бошланғич таркиби: 16. Дроммел Ж., 29. Аделгаард А., 4. Нийстад Р., 27. Оржасетер С., 3. Проппер Р. (капитан), 11. Ротс Д., 10. Таха Й., 28. ван Роой Б., 9. Вегхорст В., 8. Вейдманн Д., 6. Зерруки Р.
Твенте захирадагилари: 18. Бавуа Ж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Ж., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 17. Торвальдсен Ф., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегоор оф Хесселинк Л.
Твенте бош мураббийи: ван ден Бром Ж.
Тун бошланғич таркиби: 1. Штеффен Н., 19. Бамерт Ж. (капитан), 5. Бурги Н., 9. Дурсун Ф., 47. Фер Ф., 14. Кайт М., 15. Кристал П., 96. Лабо Б., 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 16. Рот Ж.
Тун захирадагилари: 20. Браски Р., 26. Кристофферссон Н., 37. Далер Л., 21. Дербачи Д., 80. Ленген С., 30. Майер Н., 54. Пассавант Л., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 22. Вальти Д., 13. Зукит Н.
Тун бош мураббийи: Привителли Г. Л.
Изоҳлар 0
…