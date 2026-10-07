Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди

·1·Спорт
Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди

Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири расман ёпилди. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби, жаҳон чемпиони Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлаганини эълон қилди. Ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида миллий либосдаги узоқ йиллик фаолиятига бағишланган махсус хайрлашув постини жойлади.

Ушбу тарихий воқеликнинг энг юракни жимирлатувчи жиҳати эса қарийб йигирма йил давомида унинг майдондаги бош рақиби бўлиб келган португалиялик юлдуз Криштиану Роналду томонидан қолдирилган самимий ва илиқ изоҳ бўлди.

Роналдудан юксак эҳтиром: «Сенинг тарихинг абадий яшайди»

Икки буюк афсона ўртасидаги майдондан ташқаридаги юксак ҳурмат Роналдунинг ёзган таъсирли сўзларида яққол намоён бўлди:

  • Буюкликнинг эътирофи: «Лео, шунча йил давомида мамлакатинг шарафини ҳимоя қилдинг ва сенинг тарихинг абадий яшайди», — дея ёзди Криштиану;

  • Чексиз ҳурмат ва самимият: «Аргентина билан эришган барча ютуқларинг учун сенга чексиз ҳурматим бор. Қучоқлайман», — дея ўз фикрини самимий тарзда якунлади португалиялик тўпурар.

Мазкур изоҳ қисқа фурсат ичида миллионлаб «лайк» ва муҳокамалар тўплаб, бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солди ҳамда икки даҳо ўртасидаги соғлом рақобат намунаси сифатида қабул қилинди.

Мессининг «альбиселесте» сафидаги буюк мероси

Лионель Месси ўз ватани терма жамоаси либосида футболда эришиш мумкин бўлган барча юксак чўққиларни забт этди:

  • Тўлиқ коллекция: У Аргентина сафида Жаҳон кубоги, икки карра Америка Кубоги (Copa América) ҳамда «Финалиссима» турнирида бош совринни боши узра баланд кўтарди;

  • Рекордлар рамзи: Месси миллий жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган мутлақ рекордчи сифатида ўз номини абадийлаштирди;

  • Кураш ва ғалаба: Фаолиятининг дастлабки йилларида терма жамоа билан боғлиқ кўплаб танқид ва аламли финалларни бошдан кечирган ҳужумчи, якунда миллий қаҳрамон мақомида жамоа билан видолашди.

Мессининг миллий жамоа билан хайрлашуви ва унга Роналду томонидан билдирилган ушбу қардошлик муносабати жаҳон футболида чинакам буюк эра якунланаётганининг рамзига айланди.

Лионель МессиКриштиану РоналдуАргентина миллий жамоасиОлтин тўп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ бердиБугун 15:48Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Бугун 14:58Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБугун 14:41Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиБугун 12:49Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБугун 09:03Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиЛионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиБугун 08:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?