Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди
Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири расман ёпилди. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби, жаҳон чемпиони Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлаганини эълон қилди. Ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида миллий либосдаги узоқ йиллик фаолиятига бағишланган махсус хайрлашув постини жойлади.
Ушбу тарихий воқеликнинг энг юракни жимирлатувчи жиҳати эса қарийб йигирма йил давомида унинг майдондаги бош рақиби бўлиб келган португалиялик юлдуз Криштиану Роналду томонидан қолдирилган самимий ва илиқ изоҳ бўлди.
Роналдудан юксак эҳтиром: «Сенинг тарихинг абадий яшайди»
Икки буюк афсона ўртасидаги майдондан ташқаридаги юксак ҳурмат Роналдунинг ёзган таъсирли сўзларида яққол намоён бўлди:
Буюкликнинг эътирофи: «Лео, шунча йил давомида мамлакатинг шарафини ҳимоя қилдинг ва сенинг тарихинг абадий яшайди», — дея ёзди Криштиану;
Чексиз ҳурмат ва самимият: «Аргентина билан эришган барча ютуқларинг учун сенга чексиз ҳурматим бор. Қучоқлайман», — дея ўз фикрини самимий тарзда якунлади португалиялик тўпурар.
Мазкур изоҳ қисқа фурсат ичида миллионлаб «лайк» ва муҳокамалар тўплаб, бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солди ҳамда икки даҳо ўртасидаги соғлом рақобат намунаси сифатида қабул қилинди.
Мессининг «альбиселесте» сафидаги буюк мероси
Лионель Месси ўз ватани терма жамоаси либосида футболда эришиш мумкин бўлган барча юксак чўққиларни забт этди:
Тўлиқ коллекция: У Аргентина сафида Жаҳон кубоги, икки карра Америка Кубоги (Copa América) ҳамда «Финалиссима» турнирида бош совринни боши узра баланд кўтарди;
Рекордлар рамзи: Месси миллий жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган мутлақ рекордчи сифатида ўз номини абадийлаштирди;
Кураш ва ғалаба: Фаолиятининг дастлабки йилларида терма жамоа билан боғлиқ кўплаб танқид ва аламли финалларни бошдан кечирган ҳужумчи, якунда миллий қаҳрамон мақомида жамоа билан видолашди.
Мессининг миллий жамоа билан хайрлашуви ва унга Роналду томонидан билдирилган ушбу қардошлик муносабати жаҳон футболида чинакам буюк эра якунланаётганининг рамзига айланди.
Изоҳлар 0
…