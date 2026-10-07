«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Реал" клуби яримҳимоячиси Франко Мастантуоно, Лионель Мессининг 21 йиллик фаолиятидан сўнг терма жамоадаги видолашувидан таъсирланди.
- 19 ёшли футболчи Мессини болаликдаги кумири деб атади ва унга бўлган муҳаббатини билдирди.
- Месси Бенин терма жамоасига қарши ўтказилган сўнгги ўйинда гол уриб, иккита голли узатмани амалга оширди ва жамоаси 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Аргентина футболининг афсонавий сардори Лионель Мессининг миллий терма жамоа либосидаги 21 йиллик буюк саёҳати ўз якунига етгани нафақат жаҳон спорти фахрийлари, балки аргентиналик ёш авлод вакилларини ҳам қаттиқ тўлқинлантирди. Ҳуқуқий жиҳатдан Мадриднинг «Реал» клубига тегишли бўлган ҳамда айни пайтда Италиянинг «Фиорентина» жамоасида ижара асосида тўп сураётган иқтидорли яримҳимоячи Франко Мастантуоно сардорнинг миллий жамоадан кетишига эҳтиросли муносабат билдирди.
Дунёга машҳур инсайдер Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқларида ёш футболчининг ўз болалик қаҳрамонига билдирган самимий дил сўзларини эълон қилди.
«Мен жуда таъсирландим»: Ёш авлоднинг кумирга эҳтироми
Атиги бир неча йил муқаддам Аргентинанинг «Ривер Плейт» тизимида улғайиб, катта футболга кириб келган ва Мессининг 2022 йилги мундиаль зафарларини телевизор орқали кузатган Мастантуоно ўз ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади:
Кумирга муҳаббат: «Мен жуда таъсирландим, чунки Месси болалигимдан бери менинг кумирим эди. Мен уни чиндан ҳам яхши кўраман», — дея тан олди 19 ёшли истеъдод эгаси;
Авлодлар мероси: Аргентинанинг янги тўлқин футболчилари учун Лионель Месси нафақат сардор, балки мамлакат футболи учун ўзига хос йўлчи юлдуз ва тимсолга айлангани яна бир бор намоён бўлди.
«Монументал»даги унутилмас кеча: 3:0 ва тўлиқ бенефис
39 ёшли Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси сафидаги расмий видолашув беллашувини Буэнос-Айрес шаҳридаги машҳур «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказди:
Йирик ғалаба: Лионель Скалони бошчилигидаги аргентиналиклар африкалик рақиблари устидан 3:0 ҳисобида ишончли зафар қучди;
Сардорнинг якуний нуқтаси: Байрам оқшомида Месси пенальтини бенуқсон амалга ошириб гол урди ҳамда сафдошларининг яна иккита голига бевосита узатма (ассист) етказиб берди;
Тарихий статистика: Ушбу натижа орқали Лионель Месси миллий жамоа либосидаги фаолиятини жами 208 та учрашув, 126 та гол ва 70 та голли пас билан якунлаб, абадий рекордларни муҳрлаб кетди.
Франко Мастантуоно каби ёш аргентиналик юлдузларнинг самимий эътирофи Месси қолдирган бой футбол мероси янги авлод юрагида узоқ йиллар яшашини яна бир бор исботламоқда.
Изоҳлар 0
…