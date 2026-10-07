«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди

·44·Спорт
«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Реал" клуби яримҳимоячиси Франко Мастантуоно, Лионель Мессининг 21 йиллик фаолиятидан сўнг терма жамоадаги видолашувидан таъсирланди.
  • 19 ёшли футболчи Мессини болаликдаги кумири деб атади ва унга бўлган муҳаббатини билдирди.
  • Месси Бенин терма жамоасига қарши ўтказилган сўнгги ўйинда гол уриб, иккита голли узатмани амалга оширди ва жамоаси 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Аргентина футболининг афсонавий сардори Лионель Мессининг миллий терма жамоа либосидаги 21 йиллик буюк саёҳати ўз якунига етгани нафақат жаҳон спорти фахрийлари, балки аргентиналик ёш авлод вакилларини ҳам қаттиқ тўлқинлантирди. Ҳуқуқий жиҳатдан Мадриднинг «Реал» клубига тегишли бўлган ҳамда айни пайтда Италиянинг «Фиорентина» жамоасида ижара асосида тўп сураётган иқтидорли яримҳимоячи Франко Мастантуоно сардорнинг миллий жамоадан кетишига эҳтиросли муносабат билдирди.

Дунёга машҳур инсайдер Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқларида ёш футболчининг ўз болалик қаҳрамонига билдирган самимий дил сўзларини эълон қилди.

«Мен жуда таъсирландим»: Ёш авлоднинг кумирга эҳтироми

Атиги бир неча йил муқаддам Аргентинанинг «Ривер Плейт» тизимида улғайиб, катта футболга кириб келган ва Мессининг 2022 йилги мундиаль зафарларини телевизор орқали кузатган Мастантуоно ўз ҳис-туйғуларини яшириб ўтирмади:

  • Кумирга муҳаббат: «Мен жуда таъсирландим, чунки Месси болалигимдан бери менинг кумирим эди. Мен уни чиндан ҳам яхши кўраман», — дея тан олди 19 ёшли истеъдод эгаси;

  • Авлодлар мероси: Аргентинанинг янги тўлқин футболчилари учун Лионель Месси нафақат сардор, балки мамлакат футболи учун ўзига хос йўлчи юлдуз ва тимсолга айлангани яна бир бор намоён бўлди.

«Монументал»даги унутилмас кеча: 3:0 ва тўлиқ бенефис

39 ёшли Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси сафидаги расмий видолашув беллашувини Буэнос-Айрес шаҳридаги машҳур «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказди:

  • Йирик ғалаба: Лионель Скалони бошчилигидаги аргентиналиклар африкалик рақиблари устидан 3:0 ҳисобида ишончли зафар қучди;

  • Сардорнинг якуний нуқтаси: Байрам оқшомида Месси пенальтини бенуқсон амалга ошириб гол урди ҳамда сафдошларининг яна иккита голига бевосита узатма (ассист) етказиб берди;

  • Тарихий статистика: Ушбу натижа орқали Лионель Месси миллий жамоа либосидаги фаолиятини жами 208 та учрашув, 126 та гол ва 70 та голли пас билан якунлаб, абадий рекордларни муҳрлаб кетди.

Франко Мастантуоно каби ёш аргентиналик юлдузларнинг самимий эътирофи Месси қолдирган бой футбол мероси янги авлод юрагида узоқ йиллар яшашини яна бир бор исботламоқда.

Лионель МессиАргентина миллий жамоасиФиорентинаФранко Мастантуоно
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Бугун 14:58Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБугун 14:41Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиБугун 12:49Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБугун 09:03Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиЛионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиБугун 08:12Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгилади12 сентябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?