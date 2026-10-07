Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буенос-Айресдаги «Монументал» стадионида Лионель Месси Бенинга қарши ўртоқлик учрашувида миллий либосдаги сўнгги баҳсини ўтказди.
- Учрашув якунида 39 ёшли футболчи кўз ёшлари билан мухлисларга таъсирли хайрлашув нутқини сўзлаб, отасига ва чексиз миннатдорлигини билдирди.
- Месси 20 йилдан ортиқ вақт давомида Аргентина терма жамоаси сафида ўйнашдан фахрланишини ва бу унинг ҳаётидаги энг яхши воқелик бўлганини таъкидлади.
Буэнос-Айресдаги муҳташам «Монументал» стадионида жаҳон футболи тарихидаги энг тўлқинлантирувчи ва унутилмас оқшомлардан бири бўлиб ўтди. «Интер Майами» форварди ва Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси Бенинга қарши ўртоқлик учрашувида (3:0) миллий либосдаги сўнгги баҳсини ўтказди.
Учрашувда пенальтини аниқ амалга ошириб, яна иккита голли пас берган 39 ёшли даҳо ўйин якунлангач, трибуналарни тўлдирган ўн минглаб мухлислар қаршисида кўз ёшларини тия олмаган ҳолда таъсирли хайрлашув нутқини сўзлади.
«Биринчи ўйлаётган инсоним — отам»: Мессининг эҳтиросли чиқиши
Аргентинанинг нуфузли TyC Sports телеканали афсонавий сардорнинг ҳис-туйғуларга тўла сўнгги мурожаатини кенг жамоатчиликка тақдим этди:
Ҳис-туйғулар тўлқини: «Бугун бирор нарса дейиш қийин, мени ҳис-туйғуларим қамраб олган, хаёлимда жуда кўп фикрлар бор. Мен ўйлаётган биринчи инсон — отам. Қила оладиган ягона ишим — аввал хайрлашув мактубимда қилганимдек, барчага чексиз миннатдорчилик билдиришдир», — дея сўз бошлади сардор;
20 йиллик садоқат ва оғир синовлар: «Бу футболкани 20 йилдан ортиқ вақт давомида кийиш мен учун улкан фахр бўлди. Ҳатто энг оғир пайтларда ҳам курашишни тўхтатмадим, бор кучимни бердим ва доимо сафда бўлдим»;
Юракдаги оғриқ ва қасамёд: «Жамоа билан хайрлашиш менга қаттиқ оғриқ беради. Қасам ичаман, бутун умрим давомида бу ерга келишни истардим. Чунки Аргентина миллий жамоасида ўйнаш — ҳаётимда мен билан содир бўлиши мумкин бўлган энг яхши воқелик бўлди».
Майдондаги сўнгги сеҳр: 3:0 ва тўлиқ бенефис
Хайрлашув оқшомида Аргентина терма жамоаси ўз етакчисига муносиб ғалабани тақдим этди:
Ҳал қилувчи ҳаракатлар: Учрашувда Месси 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантирди ва сафдошларининг яна иккита голига бевосита узатма (ассист) берди;
Байрамона якун: Баҳснинг ҳар бир дақиқаси трибуналардаги тинимсиз олқишлар остида кечди ва сардор миллий жамоа билан айнан ғалаба кайфиятида видолашди.
Рақамларда муҳрланган буюк тарих: 208 ўйин ва барча олий титуллар
Лионель Мессининг 2005 йилда бошланган 21 йиллик халқаро фаолияти футбол тарихидаги энг юқори чўққига айланди:
Мутлақ статистика: Аргентина сафида жами 208 та расмий учрашув, 126 та гол ва 70 та голли пас;
Совринлар тўплами: Месси миллий жамоа билан 2022 йилги Қатар мундиалида Жаҳон чемпиони бўлди, икки карра Америка кубоги (Copa América) ғолиблигига эришди ҳамда 2022 йилги «Финалиссима» совринини қўлга киритди.
«Монументал»даги ушбу хайрлашув лаҳзалари нафақат Буэнос-Айрес, балки бутун жаҳон футболи тарихида афсонавий сардорнинг миллий либосдаги энг таъсирли ва буюк якуни сифатида муҳрланди.
Изоҳлар 0
…