Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади

·53·Спорт
Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буенос-Айресдаги «Монументал» стадионида Лионель Месси Бенинга қарши ўртоқлик учрашувида миллий либосдаги сўнгги баҳсини ўтказди.
  • Учрашув якунида 39 ёшли футболчи кўз ёшлари билан мухлисларга таъсирли хайрлашув нутқини сўзлаб, отасига ва чексиз миннатдорлигини билдирди.
  • Месси 20 йилдан ортиқ вақт давомида Аргентина терма жамоаси сафида ўйнашдан фахрланишини ва бу унинг ҳаётидаги энг яхши воқелик бўлганини таъкидлади.

Буэнос-Айресдаги муҳташам «Монументал» стадионида жаҳон футболи тарихидаги энг тўлқинлантирувчи ва унутилмас оқшомлардан бири бўлиб ўтди. «Интер Майами» форварди ва Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси Бенинга қарши ўртоқлик учрашувида (3:0) миллий либосдаги сўнгги баҳсини ўтказди.

Учрашувда пенальтини аниқ амалга ошириб, яна иккита голли пас берган 39 ёшли даҳо ўйин якунлангач, трибуналарни тўлдирган ўн минглаб мухлислар қаршисида кўз ёшларини тия олмаган ҳолда таъсирли хайрлашув нутқини сўзлади.

«Биринчи ўйлаётган инсоним — отам»: Мессининг эҳтиросли чиқиши

Аргентинанинг нуфузли TyC Sports телеканали афсонавий сардорнинг ҳис-туйғуларга тўла сўнгги мурожаатини кенг жамоатчиликка тақдим этди:

  • Ҳис-туйғулар тўлқини: «Бугун бирор нарса дейиш қийин, мени ҳис-туйғуларим қамраб олган, хаёлимда жуда кўп фикрлар бор. Мен ўйлаётган биринчи инсон — отам. Қила оладиган ягона ишим — аввал хайрлашув мактубимда қилганимдек, барчага чексиз миннатдорчилик билдиришдир», — дея сўз бошлади сардор;

  • 20 йиллик садоқат ва оғир синовлар: «Бу футболкани 20 йилдан ортиқ вақт давомида кийиш мен учун улкан фахр бўлди. Ҳатто энг оғир пайтларда ҳам курашишни тўхтатмадим, бор кучимни бердим ва доимо сафда бўлдим»;

  • Юракдаги оғриқ ва қасамёд: «Жамоа билан хайрлашиш менга қаттиқ оғриқ беради. Қасам ичаман, бутун умрим давомида бу ерга келишни истардим. Чунки Аргентина миллий жамоасида ўйнаш — ҳаётимда мен билан содир бўлиши мумкин бўлган энг яхши воқелик бўлди».

Майдондаги сўнгги сеҳр: 3:0 ва тўлиқ бенефис

Хайрлашув оқшомида Аргентина терма жамоаси ўз етакчисига муносиб ғалабани тақдим этди:

  • Ҳал қилувчи ҳаракатлар: Учрашувда Месси 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантирди ва сафдошларининг яна иккита голига бевосита узатма (ассист) берди;

  • Байрамона якун: Баҳснинг ҳар бир дақиқаси трибуналардаги тинимсиз олқишлар остида кечди ва сардор миллий жамоа билан айнан ғалаба кайфиятида видолашди.

Рақамларда муҳрланган буюк тарих: 208 ўйин ва барча олий титуллар

Лионель Мессининг 2005 йилда бошланган 21 йиллик халқаро фаолияти футбол тарихидаги энг юқори чўққига айланди:

  • Мутлақ статистика: Аргентина сафида жами 208 та расмий учрашув, 126 та гол ва 70 та голли пас;

  • Совринлар тўплами: Месси миллий жамоа билан 2022 йилги Қатар мундиалида Жаҳон чемпиони бўлди, икки карра Америка кубоги (Copa América) ғолиблигига эришди ҳамда 2022 йилги «Финалиссима» совринини қўлга киритди.

«Монументал»даги ушбу хайрлашув лаҳзалари нафақат Буэнос-Айрес, балки бутун жаҳон футболи тарихида афсонавий сардорнинг миллий либосдаги энг таъсирли ва буюк якуни сифатида муҳрланди.

Лионель МессиИнтер МайамиАргентина миллий жамоасиМонументал стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилдиМессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилди26 сентябр 19:28Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБугун 09:03Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиЛионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиБугун 08:12Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!21 сентябр 10:26«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди17 сентябр 08:41Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиМессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритди17 сентябр 08:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?