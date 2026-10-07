Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?

·41·Спорт
Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина президенти Хавер Милей, Лионель Мессининг 21 йиллик фаолияти якунлангани муносабати билан унга бутун халқ номидан миннатдорчилик билдирди.
  • Давлат раҳбари 39 ёшли сардорнинг миллий жамоага ва Аргентина халқига тақдим этган қувончларини ҳамда футбол тарихидаги ўрнини алоҳида эътироф этди.
  • Хавер Милей Мессини «тарихдаги энг яхши футболчи» деб атади ва унинг майдондаги сеҳри ҳамда фидойилиги учун раҳмат айтди.

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Мессининг терма жамоа либосидаги 21 йиллик буюк саёҳати якунлангани бутун дунёда, хусусан, Аргентинанинг энг юқори давлат доираларида ҳам кучли акс-садо берди. Мамлакат президенти Хавьер Милей афсонавий тўпурарнинг хайрлашув ўйинидан сўнг шахсий ижтимоий тармоқ саҳифасида махсус баёнот бериб, сардорга бутун халқ номидан миннатдорчилик билдирди.

Давлат раҳбари 39 ёшли сардорнинг миллий жамоага ва бутун Аргентина халқига тақдим этган қувончларини, шунингдек, унинг футбол тарихидаги бетакрор ўрнини алоҳида эътироф этди.

«Сен — тарихдаги энг яхшисисан»: Хавьер Милейнинг мурожаати

Аргентина президенти ўзининг X (собиқ Twitter) саҳифасида эҳтиросли ва самимий фикрларини баён қилди:

  • Бутун халқ номидан миннатдорлик: «Лионель Месси, бизга берган барча нарсанг учун катта раҳмат! Шубҳасиз, сен тарихдаги энг яхшисисан», — дея ёзди президент;

  • Майдондаги сеҳр ва фидойилик: «Майдонда ва унинг ташқарисида бизга улашган барча сеҳринг учун катта раҳмат, Лионель Месси. Сен бутун дунёга астойдил меҳнат қилиб, имконсиздек кўринган нарсаларга ҳам эришиш мумкинлигини кўрсатдинг»;

  • Ватанпарварлик чақириғи: «Месси — ақл бовар қилмас даражадаги футболчи! Олға, Аргентина!».

«Монументал»даги триумф: 3:0 ва тўлиқ ғалаба

Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги хайрлашув беллашувини Бенин терма жамоасига қарши ўтказди:

  • Муносиб якун: Буэнос-Айрес шаҳридаги машҳур «Монументал» стадионида кечган тўқнашув аргентиналикларнинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якун топди;

  • Сардорнинг бенефиси: Месси 11 метрлик жарима тўпини бенуқсон голга айлантирган ҳолда, яна иккита голли узатмага муаллифлик қилди ва видолашув оқшомини ҳақиқий байрамга айлантирди.

Давлат раҳбари томонидан билдирилган ушбу юксак баҳо Лионель Мессининг фақатгина спорт юлдузи эмас, балки Аргентина миллий бирдамлиги, матонати ва ғурурининг ҳақиқий рамзига айланганини яна бир бор исботлади.

Лионель МессиХавьер МилейМонументал стадиониАргентина миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиБугун 12:49Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилдиМессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини чипталари 90 дақиқа ичида сотилди26 сентябр 19:28Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБугун 14:41Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБугун 09:03Лионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиЛионель Месси гол ва икки ассист билан миллий жамоадаги буюк фаолиятига нуқта қўйдиБугун 08:12Хавьер Милей ЖЧ-2026 можаросида: «Аргентинага ҳасад қилишади»Хавьер Милей ЖЧ-2026 можаросида: «Аргентинага ҳасад қилишади»26 июл 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?