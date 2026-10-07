Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина президенти Хавер Милей, Лионель Мессининг 21 йиллик фаолияти якунлангани муносабати билан унга бутун халқ номидан миннатдорчилик билдирди.
- Давлат раҳбари 39 ёшли сардорнинг миллий жамоага ва Аргентина халқига тақдим этган қувончларини ҳамда футбол тарихидаги ўрнини алоҳида эътироф этди.
- Хавер Милей Мессини «тарихдаги энг яхши футболчи» деб атади ва унинг майдондаги сеҳри ҳамда фидойилиги учун раҳмат айтди.
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Мессининг терма жамоа либосидаги 21 йиллик буюк саёҳати якунлангани бутун дунёда, хусусан, Аргентинанинг энг юқори давлат доираларида ҳам кучли акс-садо берди. Мамлакат президенти Хавьер Милей афсонавий тўпурарнинг хайрлашув ўйинидан сўнг шахсий ижтимоий тармоқ саҳифасида махсус баёнот бериб, сардорга бутун халқ номидан миннатдорчилик билдирди.
Давлат раҳбари 39 ёшли сардорнинг миллий жамоага ва бутун Аргентина халқига тақдим этган қувончларини, шунингдек, унинг футбол тарихидаги бетакрор ўрнини алоҳида эътироф этди.
«Сен — тарихдаги энг яхшисисан»: Хавьер Милейнинг мурожаати
Аргентина президенти ўзининг X (собиқ Twitter) саҳифасида эҳтиросли ва самимий фикрларини баён қилди:
Бутун халқ номидан миннатдорлик: «Лионель Месси, бизга берган барча нарсанг учун катта раҳмат! Шубҳасиз, сен тарихдаги энг яхшисисан», — дея ёзди президент;
Майдондаги сеҳр ва фидойилик: «Майдонда ва унинг ташқарисида бизга улашган барча сеҳринг учун катта раҳмат, Лионель Месси. Сен бутун дунёга астойдил меҳнат қилиб, имконсиздек кўринган нарсаларга ҳам эришиш мумкинлигини кўрсатдинг»;
Ватанпарварлик чақириғи: «Месси — ақл бовар қилмас даражадаги футболчи! Олға, Аргентина!».
«Монументал»даги триумф: 3:0 ва тўлиқ ғалаба
Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги хайрлашув беллашувини Бенин терма жамоасига қарши ўтказди:
Муносиб якун: Буэнос-Айрес шаҳридаги машҳур «Монументал» стадионида кечган тўқнашув аргентиналикларнинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якун топди;
Сардорнинг бенефиси: Месси 11 метрлик жарима тўпини бенуқсон голга айлантирган ҳолда, яна иккита голли узатмага муаллифлик қилди ва видолашув оқшомини ҳақиқий байрамга айлантирди.
Давлат раҳбари томонидан билдирилган ушбу юксак баҳо Лионель Мессининг фақатгина спорт юлдузи эмас, балки Аргентина миллий бирдамлиги, матонати ва ғурурининг ҳақиқий рамзига айланганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…