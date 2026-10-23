«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турида Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси сафарда «Пахтакор» устидан 3:1 ҳисобида иродавий ғалаба қозонди.
- Мезбонлар Достонбек Ҳамдамовнинг пеналтидан киритган голи билан ҳисобни очган бўлса-да, иккинчи бўлимда Стипе Перица, Коффи Куао ва Жамшид Искандеров рақиб дарвозасини ишғол қилди.
- Учрашувнинг 89-дақиқасида «Пахтакор» ҳимоячиси Дилшод Абдуллаев қизил карточка олиб майдонни тарк этди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури марказий тўқнашуви — ўзбек футболининг азалий «Эл-Класико»си шиддатли, курашларга бой ва голларга бой руҳда кечди. Пойтахтда кечган марказий баҳсда мусобақа жадвали пешқадами — Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси Тошкентнинг «Пахтакор» клуби майдонидан 3:1 ҳисобидаги иродавий ғалаба билан қайтди.
Ўйин шиддати, пеналтилар ва сўнгги дақиқалардаги четлатиш ушбу дербини янада драматик тусга бурди.
Тезкор гол, аммо меҳмонларнинг иккинчи бўлимдаги жавоби
Учрашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланган бўлса-да, баҳснинг иккинчи ярми фарғоналикларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтди:
«Пахтакор»нинг олдинга чиқиши: Баҳснинг 23-дақиқасида белгиланган пеналтини Достонбек Ҳамдамов аниқ амалга ошириб, «шерлар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:0);
Перицадан ҳисобни тенглаштирувчи зарба: 55-дақиқада «Нефтчи»нинг хорватиялик тажрибали ҳужумчиси Стипе Перица мувозанатни тиклади (1:1);
Куаодан иродавий бурилиш: Орадан 11 дақиқа ўтиб, 66-дақиқада Коффи Куао меҳмонларнинг иккинчи голини уриб, жамоасини олдинга олиб чиқди (1:2);
Искандеровнинг нуқтаси ва қизил карточка: 89-дақиқада Жамшид Искандеров пеналтини аниқ бажариб, якуний ҳисобни ўрнатди (1:3). Айнан шу вазиятда мезбонлар ҳимоячиси Дилшод Абдуллаев майдондан четлатилди.
Мусобақа жадвали: Исломбек Исмоилов шогирдлари олдинда
Ушбу ғалабадан сўнг Суперлига турнир жадвалининг юқори қисмида пешқадамнинг устунлиги янада ошди:
«Нефтчи» пешқадамликни мустаҳкамлади: Муҳим 3 очкони қўлга киритган фарғоналиклар ўз очколари сонини 58 тага етказиб, 1-ўриндаги фарқни оширди;
«Пахтакор» иккинчи поғонада: Пойтахтликлар 53 очко билан 2-ўринда қолмоқда ва чемпионлик пойгасидаги кураш охирги турларга қадар давом этиши кутилмоқда.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 25-тур
«Пахтакор» — «Нефтчи» 1:3
Голлар: Достонбек Ҳамдамов 23 (пен.) — Стипе Перица 55, Коффи Куао 66, Жамшид Искандеров 89 (пен.).
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Заид Таҳсин (Дилшод Абдуллаев, 79), Дилшод Саитов, Иброҳим Ибрагимов, Достонбек Ҳамдамов (Ойбек Бозоров, 75), Башар Ресан (Ҳожиакбар Алижонов, 75), Абдурауф Бўриев, Шерзод Насруллаев, Фламарион, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Стефан Чинеду.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икром Алибоев, Владимир Йовович (Ратиньо, 70), Жамшид Искандеров, Нурмуҳаммад Абдуғаниев (Аброр Исмоилов, 46), Анвар Ғофуров, Муҳсин Убайдуллаев (Алишер Одилов, 46), Зоран Марушич (Стипе Перица, 31), Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао (Иброҳимҳалил Йўлдошев, 70).
Четлатиш: Дилшод Абдуллаев 89.
Изоҳлар 0
…