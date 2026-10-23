«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади

·68·Спорт
«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турида Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси сафарда «Пахтакор» устидан 3:1 ҳисобида иродавий ғалаба қозонди.
  • Мезбонлар Достонбек Ҳамдамовнинг пеналтидан киритган голи билан ҳисобни очган бўлса-да, иккинчи бўлимда Стипе Перица, Коффи Куао ва Жамшид Искандеров рақиб дарвозасини ишғол қилди.
  • Учрашувнинг 89-дақиқасида «Пахтакор» ҳимоячиси Дилшод Абдуллаев қизил карточка олиб майдонни тарк этди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури марказий тўқнашуви — ўзбек футболининг азалий «Эл-Класико»си шиддатли, курашларга бой ва голларга бой руҳда кечди. Пойтахтда кечган марказий баҳсда мусобақа жадвали пешқадами — Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси Тошкентнинг «Пахтакор» клуби майдонидан 3:1 ҳисобидаги иродавий ғалаба билан қайтди.

Ўйин шиддати, пеналтилар ва сўнгги дақиқалардаги четлатиш ушбу дербини янада драматик тусга бурди.

Тезкор гол, аммо меҳмонларнинг иккинчи бўлимдаги жавоби

Учрашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланган бўлса-да, баҳснинг иккинчи ярми фарғоналикларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтди:

  • «Пахтакор»нинг олдинга чиқиши: Баҳснинг 23-дақиқасида белгиланган пеналтини Достонбек Ҳамдамов аниқ амалга ошириб, «шерлар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Перицадан ҳисобни тенглаштирувчи зарба: 55-дақиқада «Нефтчи»нинг хорватиялик тажрибали ҳужумчиси Стипе Перица мувозанатни тиклади (1:1);

  • Куаодан иродавий бурилиш: Орадан 11 дақиқа ўтиб, 66-дақиқада Коффи Куао меҳмонларнинг иккинчи голини уриб, жамоасини олдинга олиб чиқди (1:2);

  • Искандеровнинг нуқтаси ва қизил карточка: 89-дақиқада Жамшид Искандеров пеналтини аниқ бажариб, якуний ҳисобни ўрнатди (1:3). Айнан шу вазиятда мезбонлар ҳимоячиси Дилшод Абдуллаев майдондан четлатилди.

Мусобақа жадвали: Исломбек Исмоилов шогирдлари олдинда

Ушбу ғалабадан сўнг Суперлига турнир жадвалининг юқори қисмида пешқадамнинг устунлиги янада ошди:

  • «Нефтчи» пешқадамликни мустаҳкамлади: Муҳим 3 очкони қўлга киритган фарғоналиклар ўз очколари сонини 58 тага етказиб, 1-ўриндаги фарқни оширди;

  • «Пахтакор» иккинчи поғонада: Пойтахтликлар 53 очко билан 2-ўринда қолмоқда ва чемпионлик пойгасидаги кураш охирги турларга қадар давом этиши кутилмоқда.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 25-тур

«Пахтакор» — «Нефтчи» 1:3

  • Голлар: Достонбек Ҳамдамов 23 (пен.) — Стипе Перица 55, Коффи Куао 66, Жамшид Искандеров 89 (пен.).

  • «Пахтакор»: Владимир Назаров, Заид Таҳсин (Дилшод Абдуллаев, 79), Дилшод Саитов, Иброҳим Ибрагимов, Достонбек Ҳамдамов (Ойбек Бозоров, 75), Башар Ресан (Ҳожиакбар Алижонов, 75), Абдурауф Бўриев, Шерзод Насруллаев, Фламарион, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Стефан Чинеду.

  • «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икром Алибоев, Владимир Йовович (Ратиньо, 70), Жамшид Искандеров, Нурмуҳаммад Абдуғаниев (Аброр Исмоилов, 46), Анвар Ғофуров, Муҳсин Убайдуллаев (Алишер Одилов, 46), Зоран Марушич (Стипе Перица, 31), Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао (Иброҳимҳалил Йўлдошев, 70).

  • Четлатиш: Дилшод Абдуллаев 89.

Ўзбекистон СуперлигасиПахтакорНефтчиЎзбек футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21Суперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтадиСуперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтади7 октябр 06:43«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!16 сентябр 06:48«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти15 сентябр 17:56«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди9 сентябр 21:29«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди19 август 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди