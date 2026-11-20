«Навбаҳор» «Нефтчи»ни мағлуб этди: Наманганда 5 голли драма ва қизил карточка
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Суперлиганинг 28-турида «Навбаҳор» ўз майдонида «Нефтчи» клубини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг 26-дақиқасида Алишер Одилов ҳисобни очган бўлса-да, Владимир Ёвовичнинг қизил карточка олиб майдонни тарк этиши ўйин боришига таъсир қилди.
- Мезбонлар сафида Жасурбек Жалолиддинов, Жоел Кожо ва Диёр Холматов гол уриб, жамоасига ғалаба келтирди.
Суперлига 28-турининг энг кутилган баҳсларидан бири Наманганда бўлиб ўтди. «Навбаҳор» ўз майдонида Фарғонанинг «Нефтчи» клубини қабул қилиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Бешта гол урилиб, қизил карточка қайд этилган учрашувда вазият бир неча бор ўзгарди ва якунда мезбонлар муҳим уч очкога эга бўлди.
Учрашувни анча фаол бошлаган «Нефтчи» 26-дақиқада Алишер Одиловнинг голи билан ҳисобда олдинга чиқди. Фарғоналиклар учун бу гол ўйиндаги устунликни қўлга киритиш имконини берган бўлса-да, жамоа орадан кўп ўтмай жиддий йўқотишга дуч келди.
Владимир Йовович майдондан четлатилганидан кейин «Нефтчи» бир киши кам бўлиб қолди. Бу вазиятдан фойдаланган «Навбаҳор» босимни кучайтирди ва 42-дақиқада Жасурбек Жалолиддиновнинг ажойиб голи билан ҳисобни тенглаштирди. Унинг зарбаси учрашувдаги энг чиройли голлардан бири бўлди.
Иккинчи бўлимда наманганликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлларига олиб, қисқа вақт ичида икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди. 53-дақиқада Жоел Кожо «Навбаҳор»ни олдинга олиб чиқди, икки дақиқа ўтиб эса Диёр Холматов ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Бироқ «Нефтчи» таслим бўлмади. 77-дақиқада Коффи Коуао фарғоналикларнинг иккинчи голини уриб, баҳсга яна интрига қайтарди. Қолган вақтда меҳмонлар ҳисобни тенглаштириш учун ҳаракат қилди, аммо «Навбаҳор» ўз устунлигини сақлаб қолди.
Наманган клуби 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, Суперлиганинг 28-туридаги марказий баҳсда ўз мухлисларини хурсанд қилди.
Суперлига. 28-тур
«Навбаҳор» – «Нефтчи» 3:2
26-дақиқа — Алишер Одилов (0:1)
42-дақиқа — Жасурбек Жалолиддинов (1:1)
53-дақиқа — Жоел Кожо (2:1)
55-дақиқа — Диёр Холматов (3:1)
77-дақиқа — Коффи Коуао (3:2)
«Навбаҳор»: Ўткир Юсупов, Ислом Маматказин, Шоҳруҳ Абдураҳмонов, Руслан Жиянов, Диёр Холматов, Бенжамин Тейди, Муҳаммадали Ғиёсов, Умар Адҳамзода, Жасур Жалолиддинов, Гиорги Жгереная, Муҳаммадқодир Ҳамралиев.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Аброр Исмоилов, Владимир Йовович, Жамшид Искандеров, Анвар Ғофуров, Алишер Одилов, Зоран Марушич, Фарруҳ Сайфиев, Коффи Коуао.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…