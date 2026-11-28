«Нефтчи» 90+7-дақиқадаги пенальти эвазига муддатидан аввал Суперлига чемпиони бўлди
Ўзбекистон Суперлигасининг 29-тури доирасида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. Голларга ва сўнгги сонияларгача кечган шиддатли драмага бой беллашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Думбуянинг дубли ва Искандеровнинг 90+7-дақиқадаги қаҳрамонлиги
Учрашувнинг биринчи бўлими меҳмонларнинг устунлиги остида ўтди. Самарқандликлар ҳужумчиси Амаду Думбуя танаффус арафасида икки дақиқа ичида дубль қайд этиб, «Динамо»ни икки тўп фарқи билан олдинга олиб чиқди — у 42-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 44-дақиқада иккинчи бор фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилди.
Иккинчи бўлимда майдон эгалари босимни кучайтирди ва Жамшид Искандеров икки бор 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди. Искандеров аввалига 57-дақиқада ҳисобни қисқартирди, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+7-дақиқада эса яна пенальтидан унумли фойдаланиб, «Нефтчи»га чемпионликни тақдим этган дуранг голини урди.
Ушбу очкодан сўнг «Нефтчи» ўз ҳисобидаги очколар сонини 65 тага етказиб, энг яқин таъқибчиларидан узилиб кетди ва мусобақа якунланишига бир тур қолганида муддатидан аввал Ўзбекистон чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлди. «Динамо» эса 39 очко билан турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилди.
Учрашув қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Ўзбекистон Суперлигаси, 29-тур
Учрашув ва натижа
«Нефтчи» — «Динамо» 2:2
Голлар
Амаду Думбуя (42', 44') — Жамшид Искандеров (57' пен., 90+7' пен.)
Огоҳлантириш
Жумабоев (23')
Турнир жадвалидаги ҳолат
«Нефтчи» — 65 очко (1-ўрин, муддатидан аввал чемпион); «Динамо» — 39 очко (8-ўрин)
«Нефтчи» таркиби
Эргашев, Алибоев, Исмоилов, Искандеров, Абдуғаниев, Ғофуров (Убайдуллаев, 36), Одилов (Жумаев, 84), Сарсенбаев (Ғиёсов, 46), Сайфиев, Куао, Ратино (Йўлдошев, 70)
«Динамо» таркиби
Неманов, Радаев, Штефан, Амонов (Йўлдошов, 60), Ҳожимирзаев, Думбуя (Қодирқулов, 80), Жумабоев, Худайбердиев (Ҳайдаров, 80), Ҳайдаревич, Абдураҳмонов (Облақулов, 85), Сейтвалиев
Фарғонанинг «Нефтчи» клубини ва барча мухлисларни муддатидан аввал қўлга киритилган чемпионлик билан табриклаймиз! Сизнингча, ушбу мавсумда «Нефтчи»нинг чемпионлигида энг катта ҳисса қўшган футболчи ким бўлди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон Суперлигаси ҳамда Фарғона футболи мухлисларига ушбу қувончли ва тарихий хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…