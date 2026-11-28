«Нефтчи» «Динамо» билан дуранг ўйнаб, чемпионликни қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонанинг «Истиқлол» стадионида ўтган Ўзбекистон Суперлигасининг 29-тур учрашувида «Нефтчи» ва «Динамо» жамоалари 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
- «Динамо» сафида Амаду Думбия дубл қайд этган бўлса, «Нефтчи» футболчиси Жамшид Искандеров иккита пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасига чемпионликни тақдим этди.
- Учрашувнинг ҳал қилувчи голи 90+7-дақиқада киритилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 29-турида «Нефтчи» ва «Динамо» жамоалари Фарғонада ўзаро баҳс олиб борди. «Истиқлол» стадионида ўтган учрашув 2:2 ҳисобида якунланди. Фарғоналиклар сўнгги сонияларда пенальтини голга айлантириб, дурангни таъминлади ва чемпионликни қўлга киритди.
Учрашувда ҳисобни 42-дақиқада «Динамо» футболчиси Амаду Думбия очди. У Анваржон Ҳожимирзаевнинг узатмасидан кейин дарвозани ишғол қилди. Ортидан икки дақиқа ўтиб, Думбия яна бир бор гол уриб, самарқандликлар устунлигини оширди.
«Нефтчи» иккинчи бўлимда жавоб қайтарди. 57-дақиқада Жамшид Искандеров пенальтини аниқ амалга ошириб, фарқни битта голга қисқартирди. Учрашувнинг асосий вақти тугаганидан кейин, 90+7-дақиқада ҳакам яна пенальти белгилади. Искандеров иккинчи бор нуқтадан аниқ зарба берди ва ҳисобни тенглаштирди. Шу тариқа «Нефтчи» сўнгги дақиқаларда чемпионликни таъминлади.
Учрашув тафсилотлари
Суперлига, 29-тур. 28 ноябрь 2026 йил. Фарғона, «Истиқлол» стадиони. Учрашув 16:15 да бошланган.
Голлар: Амаду Думбия, 42, 44; Жамшид Искандеров, 57 (пенальти), 90+7 (пенальти).
«Нефтчи» асосий таркиби: Ботирали Эргашев, Икромжон Алибоев, Аброрбек Исмоилов, Жамшид Искандеров, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Анваржон Ғофуров, Алишер Одилов, Нурбек Сарсенбаев, Фарруҳ Сайфиев, Коффи Куао, Ратино.
Захирадан майдонга тушганлар: Мухсинжон Убайдуллаев (36-дақиқа), Хуршид Ғиёсов (46), Асилбек Жўмаев (84), Иброҳимҳалил Йўлдошев (70).
«Динамо» асосий таркиби: Эдем Неманов, Артём Радаев, Михаил Штефан, Азизбек Амонов, Анваржон Ҳожимирзаев, Амаду Думбия, Жалолиддин Жумабоев, Акбар Худойбердиев, Харис Ҳайдаревич, Фирдавс Абдураҳмонов, Эдем Сейтвалиев.
Захирадан майдонга тушганлар: Расул Йўлдошов (60-дақиқа), Санжар Қодирқулов (80), Абдуғафур Ҳайдаров (80), Беҳрузбек Облақулов (85).
Учрашув бош ҳаками Шавкат Насибуллаев бўлди. Унга Руслан Серазитдинов ва Абдураҳмон Шукурлаев ёрдам берди, тўртинчи ҳакам вазифасини Маъруржон Илҳомов бажарди. VAR ҳаками Акобирхўжа Шукурлаев, AVAR ҳаками Кристина Середа бўлди. Назоратчи Бобур Ҳайдаров, комиссар Шоҳруҳ Саид эди.
Огоҳлантириш: Жалолиддин Жумабоев, 23-дақиқа.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…