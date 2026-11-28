«Футболчилар олдида бундай ҳакамлик учун уяламан»: Абрамов «Нефтчи» билан дурангдан сўнг
Ўзбекистон Суперлигасининг 29-туридан ўрин олган «Нефтчи» — «Динамо» (2:2) учрашувидан кейин самарқандликлар бош мураббийи Вадим Абрамов журналистлар саволларига жавоб берди. Тажрибали мутахассис Фарғона клубини чемпионлик билан табриклаган ҳолда, 2:0 ҳисобидаги устунлик қўлдан чиқарилгани, ҳакамлик савияси ва Самарқанддаги футбол муҳити ҳақида очиқ фикр билдирди.
«2:0 ҳисобининг ўзи камлик қилди, 3:0 ёки 4:0 керак экан»
Вадим Абрамов аввало стадионга ташриф буюрган мухлислар қаршисида ҳаяжонли баҳс ўтганини таъкидлаб, бой берилган ғалаба юзасидан шундай деди:
«Бугун стадионга жуда кўп мухлислар ташриф буюрди ва натижада жуда қизиқарли, ҳаяжонли ўйин гувоҳи бўлдик. Ўйлайманки, мухлисларга ҳам учрашув ёқди. «Нефтчи»ни чемпионатдаги ғалабаси билан табриклаймиз.
2:0 ҳисобида олдинда бораётган пайтда ғалабани қўлдан чиқариш аламли бўлдими? Йўқ, бугунги ўйиндан кўриниб турибдики, 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб бўлмайди. Бунинг учун 3:0 ёки 4:0 ҳисобида олдинда бўлиш керак экан. 2:0 ҳисобининг ўзи камлик қилди».
Ҳакамликдан норозилик ва футболчилардан сўралган узр
Мураббий мавсум анча оғир кечганини қайд этар экан, ўйиндан сўнг кийиниш хонасида шогирдларидан ҳакамлик ва яратилган шароитлар учун узр сўраганини маълум қилди:
«Уларга бугунги ўйин учун миннатдорчилик билдирдим ва узр сўрадим. Чунки футболчиларимизга муносиб ҳакамликни таъминлай олмаяпмиз. «Бунёдкор» билан ўйиндан кейин ҳам шундай дегандим. Футболчилар олдида бундай ҳакамлик учун уяламан. Улар, албатта, майдонда бор кучини ишга солишмоқда, қўлларидан келган барча ишни қилишяпти. Биз эса уларнинг меҳнатига муносиб шароит яратиб бера олмаяпмиз».
Шунингдек, Вадим Абрамов Фарғонадаги байрамона атмосферани Самарқанддаги вазият билан таққослаб, афсус билдирди: «Бугунги шундай футбол байрамини кўриб, Самарқанд учун ҳам ичинг ачийди. Афсуски, Фарғонада шундай байрамона муҳит бор, аммо Самарқандда бундай футбол байрами йўқ. Ваҳоланки, у ерда ҳам худди шундай байрамни ташкил қилиш мумкин эди».
Вадим Абрамов баёнотининг асосий нуқталари
Мавзу йўналиши
Мураббийнинг позицияси
Учрашув ва натижа
«Нефтчи»ни чемпионлик билан табриклади; 2:0 ҳисоби ғалаба учун камлик қилганини киноя билан қайд этди
Ҳакамликка муносабат
Шогирдлари олдида бундай ҳакамлик учун уялишини айтиб, футболчилардан узр сўради (аввалги «Бунёдкор» билан ўйинни ҳам эслади)
Мавсум таассуротлари
Мавсум жуда қийин кечганини ва жамоа қўлидан келган барча ишни қилганини таъкидлади
Самарқанд ва Фарғона таққоси
Фарғонадаги футбол байрами муҳити Самарқандда йўқлигидан афсусда эканини билдирди
Сизнингча, «Нефтчи» — «Динамо» (2:2) баҳсидаги пенальтилар ва ҳакамлик юзасидан Вадим Абрамовнинг танқидлари қанчалик асосли?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон Суперлигаси ҳамда «Динамо» атрофидаги энг сўнгги баёнотларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…