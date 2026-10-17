Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матн

·3·Спорт
Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги ЛилльБрест учрашуви 17 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лилль бошланғич таркиби: 12. Гилл О., 38. Гоффи А., 3. Нгой Н., 23. Нианзу Т., 15. Перро Р., 21. Андре Б. (капитан), 17. Мукау Н., 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 7. Баква Д., 9. Жиру О.

Лилль захирадагилари: 6. Бенталеб Н., 26. Коссье И., 35. Диаун С., 14. Кьергор М., 40. Ланссад З., 19. Онал Б., 28. Перрен Г., 24. Вердонк К., 33. Йонджо А.

Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.

Брест бошланғич таркиби: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Х. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорг Л.

Брест захирадагилари: 18. Бурго Ж., 6. Диамбу М., 21. Канте И. Й., 33. Моншатр Э., 39. Н'Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 20. Зогбе Л.

Брест бош мураббийи: Лашуэр Ж.

ЛилльБрестФранция 1-лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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