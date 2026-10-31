Фарғона водийси дербисида Норчаевнинг ягона голи “Навбаҳор”га муҳим ғалабани келтирди

·23·Спорт
Фарғона водийси дербисида Норчаевнинг ягона голи “Навбаҳор”га муҳим ғалабани келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигаси доирасида ўтган Фарғона водийси дербисида «Навбаҳор» жамоаси «Андижон» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувдаги ягона голни 58-дақиқада Ҳусайн Норчаев киритиб, жамоасига муҳим уч очкони тақдим этди.
  • Ушбу натижадан сўнг 52 очкога эга «Навбаҳор» турнир жадвалида 3-ўриндаги ўрнини мустаҳкамлади, «Андижон» эса 31 очко билан 10-поғонага тушди.

Ўзбекистон Суперлигаси доирасида миллионлаб футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган марказий тўқнашувлардан бири — «Навбаҳор» ҳамда «Андижон» жамоалари ўртасидаги принципиал Фарғона водийси дербиси бўлиб ўтди. Наманганда кечган шиддатли ва муросасиз кураш мезбонларнинг 1:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди.

Учрашувнинг тақдирини ҳал қилган ягона ва ҳал қилувчи гол 58-дақиқада ҳужумчи Ҳусайн Норчаев томонидан киритилди.

Ўйин хроникаси: Намангандаги кескин ва шиддатли баҳс

Беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг фаол ва шиддатли ҳаракатлари остида кечди:

  • Биринчи бўлим: Иккала жамоа ҳам ташаббусни қўлга олишга интилди, аммо ҳимоячилар ва дарвозабонларнинг ишончли ҳаракатлари сабабли дастлабки 45 дақиқаликда дарвозалар дахлсиз қолди;

  • Ҳал қилувчи гол (58-дақиқа): Иккинчи бўлимда босимни оширган мезбонлар 58-дақиқада ўз ниятига етди — Ҳусайн Норчаев рақиб жарима майдонида тезкор ва аниқ ҳаракат қилиб, тўпни дарвоза тўрига йўллади (1:0);

  • «Андижон»нинг босими: Қолган дақиқаларда меҳмонлар ҳисобни тенглаштириш учун олдинга ўтди, бироқ Ўткир Юсупов бошчилигидаги «Навбаҳор» ҳимояси рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Мусобақа жадвалидаги вазият

Қўлга киритилган ушбу уч очко наманганликларнинг медаллар учун курашида муҳим аҳамият касб этди:

  • «Навбаҳор» 3-ўринда: Ушбу ғалабадан сўнг «лочинлар» ўз очколари сонини 52 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 3-поғонасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади;

  • «Андижон» пастлади: Мағлубиятга учраган «Андижон» эса 31 очко билан жадвалнинг 10-поғонасига тушди.

Протокол ва таркиблар

  • Суперлига

  • «Навбаҳор» — «Андижон» 1:0

  • Гол: Ҳусайн Норчаев (58).

Асосий таркиблар:

  • «Навбаҳор»: 1. Ўткир Юсупов, 21. Асадбек Раҳимжонов (5. Дилшоджон Комилов, 84), 4. Исломбек Маматказин, 55. Муҳаммадқодир Ҳамралиев, 22. Умар Адҳамзода (2. Саидазамат Мирсаидов, 84), 34. Гиорги Жгереная, 30. Жасурбек Жалолиддинов, 8. Диёр Холматов, 23. Ваня Илич (17. Муҳаммадали Ғиёсов, 60), 7. Русланбек Жиянов (77. Муҳаммадали Усмонов, 76), 11. Ҳусайн Норчаев (28. Жоэл Кожо, 84).

  • «Андижон»: 19. Артём Потапов, 15. Неманья Чаласан, 2. Одилбек Абдумажидов, 33. Дониёр Абдуманнопов (99. Рустам Турдимуродов, 46), 11. Ҳумоюнмирзо Иминов (6. Александре Андроникашвили, 68), 17. Азизбек Турғунбоев, 18. Дамир Темиров (8. Шоҳмалик Комилов, 85), 26. Муҳаммадкарим Тоиров (70. Ҳамидулло Каримов, 77), 7. Пўлатхўжа Холдорхонов (28. Бекзод Сулаймонов, 65), 22. Усмонали Исмоналиев, 27. Мартин Боаке.

Ўзбекистон СуперлигасиНавбаҳорАндижонҲусайн Норчаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади26 октябр 21:13Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирдиҲусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирди26 сентябр 22:58“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда17 сентябр 13:17Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...14 август 21:24«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда7 август 21:0115-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор5 август 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози