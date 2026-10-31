Фарғона водийси дербисида Норчаевнинг ягона голи “Навбаҳор”га муҳим ғалабани келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигаси доирасида ўтган Фарғона водийси дербисида «Навбаҳор» жамоаси «Андижон» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 58-дақиқада Ҳусайн Норчаев киритиб, жамоасига муҳим уч очкони тақдим этди.
- Ушбу натижадан сўнг 52 очкога эга «Навбаҳор» турнир жадвалида 3-ўриндаги ўрнини мустаҳкамлади, «Андижон» эса 31 очко билан 10-поғонага тушди.
Ўзбекистон Суперлигаси доирасида миллионлаб футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган марказий тўқнашувлардан бири — «Навбаҳор» ҳамда «Андижон» жамоалари ўртасидаги принципиал Фарғона водийси дербиси бўлиб ўтди. Наманганда кечган шиддатли ва муросасиз кураш мезбонларнинг 1:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди.
Учрашувнинг тақдирини ҳал қилган ягона ва ҳал қилувчи гол 58-дақиқада ҳужумчи Ҳусайн Норчаев томонидан киритилди.
Ўйин хроникаси: Намангандаги кескин ва шиддатли баҳс
Беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг фаол ва шиддатли ҳаракатлари остида кечди:
Биринчи бўлим: Иккала жамоа ҳам ташаббусни қўлга олишга интилди, аммо ҳимоячилар ва дарвозабонларнинг ишончли ҳаракатлари сабабли дастлабки 45 дақиқаликда дарвозалар дахлсиз қолди;
Ҳал қилувчи гол (58-дақиқа): Иккинчи бўлимда босимни оширган мезбонлар 58-дақиқада ўз ниятига етди — Ҳусайн Норчаев рақиб жарима майдонида тезкор ва аниқ ҳаракат қилиб, тўпни дарвоза тўрига йўллади (1:0);
«Андижон»нинг босими: Қолган дақиқаларда меҳмонлар ҳисобни тенглаштириш учун олдинга ўтди, бироқ Ўткир Юсупов бошчилигидаги «Навбаҳор» ҳимояси рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Мусобақа жадвалидаги вазият
Қўлга киритилган ушбу уч очко наманганликларнинг медаллар учун курашида муҳим аҳамият касб этди:
«Навбаҳор» 3-ўринда: Ушбу ғалабадан сўнг «лочинлар» ўз очколари сонини 52 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 3-поғонасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади;
«Андижон» пастлади: Мағлубиятга учраган «Андижон» эса 31 очко билан жадвалнинг 10-поғонасига тушди.
Протокол ва таркиблар
Суперлига
«Навбаҳор» — «Андижон» 1:0
Гол: Ҳусайн Норчаев (58).
Асосий таркиблар:
«Навбаҳор»: 1. Ўткир Юсупов, 21. Асадбек Раҳимжонов (5. Дилшоджон Комилов, 84), 4. Исломбек Маматказин, 55. Муҳаммадқодир Ҳамралиев, 22. Умар Адҳамзода (2. Саидазамат Мирсаидов, 84), 34. Гиорги Жгереная, 30. Жасурбек Жалолиддинов, 8. Диёр Холматов, 23. Ваня Илич (17. Муҳаммадали Ғиёсов, 60), 7. Русланбек Жиянов (77. Муҳаммадали Усмонов, 76), 11. Ҳусайн Норчаев (28. Жоэл Кожо, 84).
«Андижон»: 19. Артём Потапов, 15. Неманья Чаласан, 2. Одилбек Абдумажидов, 33. Дониёр Абдуманнопов (99. Рустам Турдимуродов, 46), 11. Ҳумоюнмирзо Иминов (6. Александре Андроникашвили, 68), 17. Азизбек Турғунбоев, 18. Дамир Темиров (8. Шоҳмалик Комилов, 85), 26. Муҳаммадкарим Тоиров (70. Ҳамидулло Каримов, 77), 7. Пўлатхўжа Холдорхонов (28. Бекзод Сулаймонов, 65), 22. Усмонали Исмоналиев, 27. Мартин Боаке.
Изоҳлар 0
…